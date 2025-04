1 z 4

Meghan Markle pojawiła się na ślubie księżniczki Eugenii w granatowym płaszczu marki Givenchy. Dobrała do niego nakrycie głowy oraz szpilki w tym samym kolorze. Księżna wyglądała bardzo dostojnie i elegancko. W żaden sposób nie przyćmiła panny młodej, co jest niedopuszczalne. Co zatem poszło nie tak?