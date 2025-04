Księżna Meghan i książę Harry wzięli udział w dorocznych wyścigach konnych Royal Ascot. Dla księżnej Sussex był to debiut na jednej z najważniejszych imprez na brytyjskim dworze. Choć księżna prezentowała się bardzo elegancko, wielu dopatrzyło się w jej ubiorze wpadki...

Gafy księżnej Meghan

Tym razem nie chodzi o odsłonięte ramiona, czy niedostateczną znajomość protokołu. Powodem rzekomej wpadki księżnej Sussex ma być okazjonalna plakietka dla uczestników Royal Ascot. A raczej brak plakietki. Meghan Markle zadecydowała, by nie przypominać tradycyjnej broszki do kreacji. To wielka rzadkość. Jedyną osobą, która nigdy nie nosi identyfikatora jest... królowa Elżbieta II.

Dlaczego księżna Meghan zdecydowała się rezygnację z przypinki? Przeczytaj na kolejnych stronach!

