Były mąż Meghan Markle, Trevor Engelson, ponownie się ożenił. Drugą żoną producenta filmowego została Tracey Kurland, córka multimilionera, związanego z rynkiem nieruchomości. Ślub pary odbył się w miniony weekend w Los Angeles. Uroczystość miała kameralny charakter. W niczym nie przypominała majowego royal wedding.

Informację o ślubie byłego męża Meghan Markle podała amerykańska telewizja DailyMailTV. Z obszernego materiału można się było dowiedzieć, że ślub odbył się w rezydencji rodziny panny młodej. Oprawę stanowiły dekoracje utrzymane w stylu meksykańskim.

Trevor Engelson i Tracey Kurland są parą od roku. Wielbiciele Meghan Markle natychmiast zaczęli doszukiwać się podobieństw między księżną, a drugą żoną Engelsona. Powód? Wiele osób dostrzegło fizyczne podobieństwo między księciem Harrym, a były mężem Meghan Markle.

If she can, He can TOO: Meghan Markle's ex-husband Trevor Engelson gets HIS happily-ever-after in discreet Los Angeles ceremony https://t.co/Lc4km6exln pic.twitter.com/d4ORDPoGUG

— Entertainment Trybe Zone (@TrybeZone) 9 października 2018