Ciąża Meghan Markle to ulubiony temat prasy bulwarowej od momentu majowego royal wedding. Jak do tej pory, Pałac Kensington, nie wydał żadnego oświadczenia w tej sprawie. Nie przeszkadza to jednak, by dziennikarze i wielbiciele monarchii dopatrywali się u księżnej rosnącego brzuszka. Pytanie tylko... czy jest czego wypatrywać?! Najnowsze zdjęcia księżnej Meghan mówią wszystko! Zobacz na następnych stronach!

Reklama

Przeczytaj:Meghan Markle w ciąży czeka kolejny zakaz

Po tym poznamy, że Meghan jest w ciąży!