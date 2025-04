„Pokazała idealny brzuch 3 tygodnie po porodzie”, „Pochwaliła się sześciopakiem miesiąc po ciąży” - takie nagłówki to pojawiają się regularnie na portalach plotkarskich. Gwiazdy, trenerki i celebrytki prześcigają się w szybkim powrocie do idealnej figury po porodzie. Trend nie wszystkim się podoba. Małgorzata Rozenek zabrała głos w tej sprawie.

Małgorzata Rozenek jest mamą dwóch synów: Stanisława i Tadeusza, który są owocem zakończonego małżeństwa z aktorem Jackiem Rozenkiem. Problemy i troski mam są bliskie popularnej prezenterce telewizyjnej.

W najnowszym wywiadzie dla magazynu „Party” przyznała, że w każdej ciąży tyła 30 kilogramów. W związku z tym, ma pełną świadomość, że powrót do figury sprzed ciąży bywa trudny, wymaga czasu i poświęcenia.

Małgorzata Rozenek podkreśliła, że uleganie presji ekspresowego powrotu do bycia fit, który lansowany jest przez niektóre gwiazdy, bywa powodem kompleksów wśród kobiet.

- Bardzo nie podoba mi się ta moda na pokazywanie, kilka dni, tydzień, dwa tygodnie, po porodzie płaskich brzuchów i mówienie, że to dlatego, że się ćwiczyło w ciąży. Albo to dlatego, że się o siebie dbało, albo pokazywanie: ja jestem bardziej zdyscyplinowana i dlatego tak wyglądam. To jest absolutnie bzdura. Ja ćwiczyłam całe życie i byłam zawsze niezwykle aktywną osobą. W każdej ze swoich ciąż tyłam 30 kg. Wracałam ze szpitala do domu z brzuchem wielkości siódmego miesiąca i z takim brzuchem przez kolejne miesiące bardzo mozolnie walczyłam

- wyznała.