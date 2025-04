Małgorzata Rozenek to bez wątpienia jedna z najpiękniejszych polskich gwiazd. Prezenterka stacji TVN może pochwalić się nienaganną, wysportowaną sylwetką, która jest obiektem westchnień mężczyzn i zazdrości kobiet. Swój wygląd zawdzięcza ciężkiej pracy. Bardzo dba nie tylko o aktywność fizyczną, ale również o dietę. Zdradziła, co składa się na jej jadłospis!

Czy figura Małgorzaty Rozenek to zasługa restrykcyjnej diety? Nic z tych rzeczy! Gwiazda odżywia się racjonalnie, jednak jej w jej menu nie ma mięsa. Od kilku lat jest na diecie wegetariańskiej, na którą zdecydowała się zarówno ze względów zdrowotnych, jak i światopoglądowych.

- Decyzja ta wynikała ze świadomości tego, jaki wpływ ma zła dieta na moje zdrowie. Gdy zaczęłam mówić publicznie o tym, że nie jem mięsa, wiele osób zaczęło zadawać pytania: Jak? Dlaczego? Po co? (...) Aspekty moralne i zdrowotne to dwie główne kwestie motywujące ludzi do niespożywania produktów pochodzących od zwierząt

- pisze na swoim blogu rozenekmajdan.com.