Chrissy Teigen to amerykańska modelka. Prywatnie - żona popularnego piosenkarza Johna Legenda. W maju tego roku para powitała na świecie swoje drugie dziecko. Chrissy Teigen odważyła się, by pokazać w internecie, jak naprawdę wygląda jej ciało po urodzeniu dziecka. Filmik szybko stał się hitem. Obejrzało go już ponad 1,4 miliona osób.

„To jest moje nowe ciało”

Chrissy Teigen zamieściła na Twitterze krótki filmik, w którym w dużym zbliżeniu pokazuje swój brzuch. Widać na nim pociążowe rozstępy i fałdki. Próżno szukać sześciopaka. Szok? Owszem. W natłoku instagramowych zdjęć, na których gwiazdy prześcigają się w szybkim powrocie do formy po ciąży, ze świecą szukać drugiej znanej kobiety, która nie ma problemu, by pokazać swoje niedoskonałości.

One nie znikną (rozstępy - przypis red). To moje nowe ciało - mówi.

mom bod alert!

— christine teigen (@chrissyteigen) 31 lipca 2018

Post spotkał się ogromnym odzewem internautów. Wiele osób pogratulowało Chrissy Teigen odwagi do pokazywania autentyczności. Fani chwalą młodą mamę za odważną postawę, która daje wparcie innym kobietom. W kolejnym wpisie modelka przyznała, że sama jest już zmęczona wyidealizowanymi obrazami kobiecego ciała, które na co dzień oglądamy w mediach społecznościowych.

Instagram to szaleństwo. Uważam, że to wspaniałe, że ludzie mają idealne ciała i dumnie je pokazują (serio!). Ale wiem też, jak trudno jest zapomnieć, jak wyglądają (z braku lepszego słowa) normalne ciała, gdy wszyscy wyglądają zjawiskowo i niesamowicie - napisała na Twitterze.

Chrissy Teigen przyznała jednak, że niedoskonałości ciała nie dodają jej pewności siebie. Jednak cieszy się, że pokazując prawdziwość może przyczynić się do lepszego samopoczucia innych kobiet, które również zmagają się z kompleksami.

Nie nazwałabym tego pewnością siebie, to jeszcze nie ten etap. Nadal jestem bardzo niepewna. Mimo tego, jestem szczęśliwa, że mogę sprawić, że ktoś inny poczuje się lepiej z samym sobą - dodała.

Brawa za odwagę! Liczymy na to, że trend na pokazywanie prawdziwych ciał przyjmie się również wśród polskich gwiazd!

