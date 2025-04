Księżna Meghan pokazała światu nie tylko nowo narodzonego syna Archiego, ale również... perfekcyjne wyczucie stylu. Świeżo upieczona mama zaprezentowała się w klasycznej sukience kopertowej, która zyskała aplauz stylistów i redaktorów mody z całego świata. Taką samą ma w swojej ofercie sieciówka Mohito.

Reklama

Biała sukienka z guzikami księżnej Meghan - marka i cena

Księżna Meghan pojawiła się w Zamku Windsor w białej, trenczowej sukience marki Wales Bonner. Kreacja miała długość midi, odsłaniała ramiona i podkreślała talię.

Sukienki na lato 2019 - 5 hitowych trendów

Klasyczne sukienki o kroju trencza bez rękawów, ozdobione guzikami, to absolutny hit sezonu wiosna-lato 2019. Jednak to estetyka, która sprawdzi się dłużej niż przez kilka miesięcy. Uniwersalny krój, który pasuje kobietom w każdym wieku i każdym typie urody, to absolutna kwintesencja dobrego stylu.

Fot. ONS

Urzekła cię sukienka księżnej Meghan i zastanawiasz się, gdzie kupić podobną? Na szczęście nie musisz wybierać się na zakupy do Wielkiej Brytanii, ani wydawać pieniędzy na projekt słynnego domu mody. Identyczną kreację dostaniesz w polskiej sieciówce!

Białą sukienkę z guzikami w stylu księżnej Meghan kupisz w Mohito. To model z obowiązującej kolekcji. Trzeba za niego zapłacić 169,90 zł. Jest dostępny w trzech kolorach: białym, beżowym i czarnym.

Fot. Materiały prasowe

Tego typu sukienka doskonale sprawdzi się na wiele okazji: do pracy, na rodzinne uroczystości czy podczas spotkania z przyjaciółkami. To nasz must have tego sezonu!

Reklama

Przeczytaj:

Sukienka Anny Lewandowskiej to hit lata 2019 - marka i cena

Torebka Kasi Tusk to bestseller sezonu - gdzie ją kupić?