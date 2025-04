5 z 6

Księżna Kate i książę William nadali swoim dzieciom klasyczne imiona: George, Charlotte i Louis. Warto zaznaczyć, że to syn książęcej pary z Sussex jest dopiero 7. osobą w kolejce do tronu. Oznacza to, że ma marne szanse, by kiedykolwiek na nim zasiąść. Inaczej ma się sprawa w przypadku latorośli książęcej pary z Cambridge. To właśnie książę George jest dziedzicem, który w przyszłości ma zostać monarchą.