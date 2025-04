Dzieci aktorów często zaczynają swoją aktorską przygodę już w najmłodszych latach. Tak było w przypadku Julii Królikowskiej, która jako mała dziewczynka grała w „Klanie” Kasię Lubicz, córkę Grażyny Lubicz, w które rolę wcieliła się jej własna mama, Małgorzata Ostrowska-Królikowska.

Julia Królikowska, chociaż na ekranie występuje od urodzenia, nie wykorzystała szansy na karierę aktorską i nie pojawia się w żadnych innych produkcjach. Dlaczego? Małgorzata Ostrowska-Królikowska zdradziła, czym dzisiaj zajmuje się jej córka.

Czym dziś zajmuje się Julia Królikowska?

Do niedawna o córce Małgorzaty Ostrowskiej i Pawła Królikowskiego było zupełnie cicho. Zmieniło się to, gdy jej mama na swoim koncie na Instagramie pokazała zdjęcie z dorosłą córką. Wtedy internet opanowała wieść o 22-letniej już Kasi z „Klanu”, którą niektórzy pamiętają jedynie sprzed kilkunastu lat.

Okazuje się, że nawet jeśli Julia Królikowska chciałaby kontynuować pracę na ekranie, mogłaby dziś na to zwyczajnie... nie mieć czasu. Córka aktorów wybrała wyjątkowo trudne i czasochłonne studia. Jest obecnie na 4 roku medycyny. Małgorzata Ostrowska zdradziła, ma już na oku wymarzoną specjalizację, jednak póki co nie chce się tym dzielić publicznie.

Czy Julia nigdy nie myślała o tym, by iść za ciosem i zostać aktorką? Chociaż bycie dzieckiem sławnym rodziców z pewnością niesie wiele trudności i wyzwań, nie da się ukryć, że znacznie pomaga w budowaniu własnej kariery. Jak mówi jednak Małgorzata Ostrowska, najlepszym sposobem na obrzydzenie dziecku aktorstwa, jest zabieranie go na plan od najmłodszych lat. Oczywiście, nie działa to w każdym przypadku. Ich najstarszy syn, Antoni Królikowski, nie zrezygnował z aktorskich marzeń, chociaż podobnie jak siostra dzieciństwo spędził w pracy z rodzicami.

