Małgorzata Kożuchowska to jedna z największych polskich gwiazd. Jest ceniona i szanowana nie tylko za dokonania aktorskie, ale również za doskonałe wyczucie stylu. Na czerwonych dywanach i bankietach zawsze widujemy ją perfekcyjnie wystylizowaną. Na co dzień gwiazda lubi odpocząć do wyszukanych strojów i makijażu. Zamieściła w sieci zdjęcie w naturalnym wydaniu, wzbudzając spore poruszenie!

Małgorzata Kożuchowska bez makijażu

Małgorzata Kożuchowska odpoczywa właśnie na rodzinnych wakacjach. Aktorka postanowiła uciec przed polską jesienią w ciepłe kraje. Nie zdradziła, dokąd się wybrała, lecz zdjęcia, które regularnie publikuje na Instagramie, zdradzają, że jest to bardzo egzotyczne miejsce.

Z dala od Polski gwiazda może cieszyć się spokojem i anonimowością. Nic dziwnego, że pozwala sobie na dużą swobodę. W czasie wakacji Małgorzata Kożuchowska zrezygnowała z makijażu. I nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że aktorka odważyła się, by pokazać fanom, jak wygląda bez profesjonalnego make-upu.

Odpocznięta #nomakeup #natural - napisała.

Selfie, które opublikowała 47-letnia gwiazda wywołało lawinę komplementów. Fotka zyskała niemal 25 tys. polubień! Są tacy, którzy twierdzą, że Małgorzata Kożuchowska bez makijażu wygląda dużo... młodziej!

- Nastolatka! - Pięknie pani Małgosiu! Taka naturalna! - Dziewczęca, urokliwa i delikatna. - Jaka soczysta! - czytamy w komentarzach.

Brawa dla Małgorzaty Kożuchowskiej za ten krok! Nie każda aktorka (i nie tylko) zdecydowałaby się na pokazanie w sieci swojej twarzy bez makijażu. My jesteśmy pod wrażeniem!

