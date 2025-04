Małgorzata Ostrowska przez 20 lat swojej kariery zmaga się z poważnym schorzeniem, o którym wcześniej nie wspominała. Gwiazda dopiero niedawno ujawniła, jak trudna była droga do odpowiedniej diagnozy i jak bardzo choroba wpływa na jej życie. Okazuje się, że każdy dzień oznacza dla niej walkę z bólem.

Małgorzata Ostrowska, którą znamy przede wszystkim z zespołu Lombard, zaczęła zmagać się z okropnym bólem stawów, który pojawił się u niej 20 lat temu. Poddawała się szeregom badań i odwiedziła wielu specjalistów, z których każdy rozkładał bezradnie ręce. Nie umieli prawidłowo zdiagnozować wokalistki.

W rozmowie z Radiem ZET gwiazda przyznała, że w rozwiązaniu problemu pomogła jej fachowa literatura i testy, którym poddała się na własny koszt. Dzięki temu odkryła, że choruje na boreliozę.

Przewlekły ból stawów skłonił artystkę do wizyty u wielu różnych lekarzy. Odwiedziła ortopedę, neurologa, przeszła rezonans magnetyczny kręgosłupa, ale nie udało się postawić diagnozy. W końcu, po przestudiowaniu odpowiednich źródeł i wykonaniu testów, gwiazda samodzielnie zdiagnozowała u siebie boreliozę i przekazała tę wiedzę lekarzom.

Chociaż u wokalistki wdrożono odpowiednie leczenie, objawy boreliozy dają jej się we znaki. Ostrowska zmaga się przede wszystkim z bólami stawów, które czasami uniemożliwiają jej normalne funkcjonowanie.

Z boreliozą da się żyć, ale to bardzo utrudnia życie. U mnie usytuowana jest w stawach. Natomiast jeśli się przemieści do systemu nerwowego, to jest trudniejsza do wyleczenia i niesie za sobą większe konsekwencje

- zdradziła gwiazda