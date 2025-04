Justyna Żyła skomentowała niedawny wywiad męża w programie „Uwaga” TVN. Żona znanego skoczka narciarskiego potwierdziła, że ona i mąż uczestniczyli w terapii małżeńskiej. Zdementowała jednak, że ma innego partnera.

Justyna Żyła odpiera zarzuty męża

Tydzień temu Piotr Żyła pojawił się w programie „Kulisy sławy: Uwaga”. Opowiedział o zakończonym sezonie sportowym, swojej drodze na szczyt oraz życiu prywatnym. Nie zabrakło pytań o przetaczający się przez media od miesięcy konflikt z żoną. Piotr Żyła po raz pierwszy odniósł się publicznie do licznych zarzutów Justyny Żyły.

Podejmowaliśmy się z Justyną dwukrotnie terapii małżeńskiej, ale tak naprawdę wszystko szło w całkowicie innym kierunku. Justyna poinformowała mnie, że ma innego partnera. Teraz ona chciała do mnie wrócić, a ja już nie chcę. Podjąłem decyzję (o rozwodzie - przypis red.) - wyznał skoczek.

Najbardziej zaskakującym elementem jego wyznania były słowa o zdradzie żony. Do tej pory, to Justyna Żyła zarzucała mężowi niewierność, twierdząc m.in. że zostawił on rodzinę dla innej kobiety, a nawet że ma dziecko z kochanką. Teraz żona skoczka postanowiła stanowczo odeprzeć zarzuty.

Nie mam kochanka, a na terapii byliśmy tylko raz. Mąż zrezygnował, gdy psycholog zaproponowała nam podpisanie kontraktu małżeńskiego. Namawiałam go na drugą terapię, ale się nie zgodził. Dziećmi nadal się nie interesuje - powiedziała w rozmowie z „Twoim Imperium”.

Przypomnijmy, że w czerwcu Piotr Żyła złożył pozew o rozwód.

