Marta Kaczyńska to niewątpliwie jedna z najbardziej tajemniczych postaci na polskiej scenie politycznej. Choć sama - jak do tej pory - nie angażuje się w politykę, to trudno jej całkowicie się odciąć od ścieżek, które wyznaczyli jej rodzice i wuj. Jak na razie, częściej pisze się o życiu prywatnym Marty Kaczyńskiej niż o jej planach politycznych. Jednak kto wie, co przyniesie przyszłość...

Trzeci ślub Marty Kaczyńskiej - szczegóły

Marta Kaczyńska po raz kolejny stała się obiektem zainteresowania za sprawą ślubu. Córka Marii i Lecha Kaczyńskich wyszła za mąż. Trzeci ślub Marty Kaczyńskiej odbył się 28 lipca 2018 roku w Pałacu Ślubów w Warszawie. W cywilnej ceremonii uczestniczyli najbliżsi pary młodej. Nie mogło zabraknąć Jarosława Kaczyńskiego. Po uroczystości, goście zostali zaproszeni do ekskluzywnej restauracji na zamknięte przyjęcie.

Jak relacjonują tabloidy, panna młoda wystąpiła w prostej, dopasowanej, białej sukni, eksponującej spory już brzuszek. Marta Kaczyńska i jej mąż, biznesmen Piotr Zieliński, spodziewają się dziecka. O zmianie stanu cywilnego Marta Kaczyńska poinformowała na Instagramie. Pokazała zdjęcie obrączek ślubnych. Fotografia prawdopodobnie powstała tuż po ślubie w samochodzie, który zawiózł państwa młodych na wesele.

Przeszłość i tajemnice

Piotr Zieliński jest trzecim mężem Marty Kaczyńskiej. Mężczyzna jest znanym w Warszawie przedsiębiorcą. To dla niego Kaczyńska przeprowadziła się do stolicy. Pierwsze dziecko pary przyjdzie na świat w połowie sierpnia tego roku. Na razie nie jest znana jego płeć.

Marta Kaczyńska wychowuje już dwie córki: Ewę i Martynę. Dziewczynki są owocem drugiego małżeństwa bratanicy lidera PiS, Marcina Dubienieckiego. Para pobrała się w 2007 roku. Zawali związek cywilny. Niestety małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Związek rozpadł się. W listopadzie 2016 roku doszło do rozwodu, który odbył się w atmosferze skandalu.

Pierwszym mężem Marty Kaczyńskiej był Piotr Smuniewski. Córka Marii i Lecha Kaczyńskich wyszła za niego za mąż, mając zaledwie 20 lat. Para wzięła ślub kościelny. Marta Kaczyńska obecnie stara się o jego unieważnienie. Niewykluczone, że Kaczyńska i Zieliński planują powiedzieć sobie sakramentalne „tak” również w kościele.

Plany na przyszłość - kierunek polityka?

O tym, czy Marta Kaczyńska wejdzie do polityki, dyskutuje się od dawna. Córka Marii i Lecha Kaczyńskich ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Po zdanym egzaminie aplikanckim zdobyła prawdo do wykonywania zawodu adwokata. Chętnie zabiera głos na ważne tematy polityczne i społeczne, pisząc dla tygodnia „Sieci”. Wiadomo, że z wujem Jarosławem Kaczyńskim łączy ją silna więź. Czy to przekuje się na ambicje polityczne Marty Kaczyńskiej? Rodzinna tradycja zostanie przekazana kolejnemu pokoleniu?

