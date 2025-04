Justyna Żyła poinformowała „Super Express”, że jej mąż Piotr złożył już pozew rozwodowy. Skoczek narciarski ma domagać się od małżonki podziału majątku. Para wspólnie wybudowała dom w Wiśle-Kopydle. Wartość nieruchomości jest szacowana na około milion złotych.

Justyna Żyła w rozmowie z tabloidem zdradziła, że ona sama nie otrzymała jeszcze pozwu rozwodowego. Jednak wie, że pismo trafiło już do sądu. Kobieta obecnie czeka, aż dokumenty zostaną dostarczone do jej domu. Żona skoczka narciarskiego nie chce jednak zdradzać szczegółów sprawy.

Tak, podobno pozew jest już w sądzie, tak słyszałam od osób trzecich. Do domu mi nic jeszcze nie przyszło, więc czekam. I już nie chcę komentować

Małżonkowie będą musieli ustalić, jak podzielą się opieką nad dziećmi: 11-letnią Kubą oraz 6-letnią Karoliną. Największym obiektem sporu może być jednak wspólny dom pary. Justyna Żyła musiałaby spłacić mężowi połowę wartości domu, na co ją nie stać. Wiadomo, że kobieta podjęła dorywcze zatrudnienie. Pracuje również nad własną książką kulinarną. Niedawno wzięła również udział w rozbieranej sesji zdjęciowej dla magazynu „Playboy”. Wywiad z nią ukazał się pod wymownym tytułem „Góralu, czy ci nie żal?”. Za publikację Justyna Żyła miała ponoć otrzymać 40 tys. zł.

Piotr chce, aby Justyna spłaciła mu jego wkład finansowy. Jednak ona nie ma na to pieniędzy. Co prawda zaczęła ostatnio pracować jako sprzedawczyni, ale to praca dorywcza

- pisze tabloid, powołując się na znajomego pary.