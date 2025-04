Rodzina księżnej Sussex nie ustaje w przyciąganiu uwagi mediów. Thomas Markle, 74-letni ojciec Meghan, po raz kolejny udzielił poruszającego wywiadu. W rozmowie z „Daily Mail” stwierdził, że jego śmierć mogłaby przynieść korzyści jego córce.

Błagania ojca Meghan Markle

Thomas Markle regularnie wypowiada się w mediach na temat swojej córki. Nie szczędzi dziennikarzom szczegółów na temat relacji z Meghan. A właściwie braku relacji. W jednym z ostatnich wywiadów zdradził, że nie ma obecnie kontaktu z córką.

Jak twierdzi, numer telefonu, na który zwykle zdzwonił, nie jest już aktywny. Ojciec Meghan Markle uważa, że córka odcięła się od niego. Niedawno apelował zarówno do Meghan, jak i do księcia Harry'ego, by mu wybaczyli (sprzedanie tabloidowi zdjęć z przygotowań do ślubu) i pozwolili być częścią swojego życia.

Najwyraźniej jednak wiadomość wysłana do książęcej pary z Sussex nie spotkała się z odpowiedzią, ponieważ Thomas Markle jeszcze po raz kolejny chce nawiązać kontakt z córką i zięciem przez media. Tym razem używając jeszcze bardziej dramatycznych słów.

Mam szczęście, że jeszcze żyję. Mężczyźni w mojej rodzinie rzadko żyją więcej niż 80 lat, więc będę zaskoczony, jeśli będę miał kolejne 10 lat. Mógłbym umrzeć jutro. Może byłoby łatwiej dla Meghan, gdybym umarł - powiedział w rozmowie z „Daily Mail”.

Thomas Markle zwrócił uwagę na to, że 4 sierpnia jego córka kończy 37 lat. Mężczyzna chciałby złożyć Meghan życzenia urodzinowe. Niestety nie będzie miał ku temu okazji.

4 sierpnia są jej urodziny. Chcę jej wysłać kartkę. Ale jeśli wyślę jej kartkę na adres Pałacu Kensington lub gdziekolwiek teraz mieszka, będzie tylko jedną z tysięcy. Meghan prawdopodobnie nigdy jej nie zobaczy.

Ojciec Meghan Markle po raz kolejny wspomniał również, że marzy o tym, by zostać dziadkiem dla dziecka Meghan i Harry'ego, o które książęca para pewnie wkrótce zacznie się starać.

To będzie takie smutne, jeśli w przyszłym roku Meghan i Harry będą mieli dziecko, a ja będę jego dziadkiem i nie będę mógł porozmawiać z własnym wnukiem - powiedział Markle.

Czy po tych słowach Meghan Markle odezwie się do ojca? A może przeciwnie - kolejne skandalizujące wypowiedzi Thomasa Markle tylko niepotrzebnie zaogniają sytuację? Jedno jest pewne, rodzina księżnej Sussex jeszcze wielokrotnie da o sobie znać...

