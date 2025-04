Justyna Żyła dodała kolejny wpis, ujawniający szczegóły małżeństwa ze znanym skoczkiem narciarskim. Padają w nim mocne zarzuty. Kobieta oskarża męża o grożenie pobiciem, szantażowanie i zastraszanie. Wyznała również, że Piotr Żyła ma dziecko spoza małżeństwa.

Wiele wskazywało na to, że konflikt między skoczkiem narciarskim i jego żoną został już zakończony. Niedawno pojawiły się informacje, że małżonkowie dogadali się w sprawie opieki nad dziećmi: 11-letni Jakubem i 6-letnią Karoliną. Najnowsze informacje nie pozostawiają złudzeń. Będący w trakcie rozwodu, Justyna i Piotr Żyła, nie mają dobrych relacji.

Justyna Żyła zamieściła nowy wpis na Instagramie w czwartek wieczorem. Post szybko zniknął z sieci, a kobieta zablokowała swój profil. Zanim to zrobiła, media zdążyły skopiować jego treść. Wiele wskazuje na to, że Justyna Żyła próbuje uprzedzić zarzuty swojego męża. Piotr Żyła za kilka dni pojawi się w programie „Uwaga”.

Uprzedzając to nie reklama popularnego programu z serii dokument w TVN . Mam nadzieję iż nagrywając dokument powiedziałeś ile razy naplułeś mi w twarz ,groziłes pobiciem ,zastraszaleś,szantażowałeś,przyznałeś się iż urodziło Ci się dziecko ...że Nasze dzieci traktowane są przez Ciebie jak zabawki ?🤔w wyznaczone dni jak powiedziałeś jesteś ojcem reszta cię nie obchodzi ,ze nagrywasz mnie tym fajnym sprzętem (jak okulary -gadżet detektywistyczny nawet w miejscu pracy i przy dzieciach )że wspomniałeś ile razy prosiłam żebyś z mamusia nie przyjeżdżał ,żebyś usiadł normalnie wypił kawę i porozmawiał ,żeby nasze dzieci po katach nie spały u twoich rodziców ,ze nie zabierzesz ich do swojego mieszkania bo twoja dziewczyna się nie godzi ,ze pomału z naszego domu wynosisz wszytko i ze w dzień ojca jak Karolinka biegała za Toba z prezentem to ty z Twoja mama uciekaliście z twoimi pucharami .Panstwo wybacza kolejna prywatę ale do Tego człowieka dociera jedynie komunikacja przez media .Takie i nie inne zachowanie z Mojej strony wynikało tylko i wyłącznie z braku jakiej kolwiek komunikacji ze strony męża .To jest mój ostatni wpis na temat Mojego męża a sytuacje które stwarza i jak potrafi kłamać w żywe oczy wiem tylko Ja i osoby z naszego otoczenia .Pozdrawiam i jeszcze raz przepraszam za to co rozgrywało się w ostatnim czasie w mediach i do czego zmusiła mnie sytuacja mimo Mojej woli, napisała Justyna Żyła (pisownia oryg.)

- cytuje słowa Justyny Żyły portal Party.pl.