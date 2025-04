Modowa wyrocznia, piękna kobieta, silna osobowość. Jeden z najbardziej ciętych języków show-biznesu, a zarazem krucha i wrażliwa córka i przyjaciółka. W sesji dla magazynu Viva! pokazała także fenomenalne ciało.

Dużo wydajesz na ciuchy?

Joanna Horodyńska: Czasem wydaję więcej, czasem mniej. To zależy od mojego nastroju, od tego, czy coś potrzebuję kupić na imprezę. Żyję modą, funkcjonuję w tym świecie. Nie wyobrażam sobie, żebym nie inwestowała w modę. Nie kupiła torebki sezonu. Robię dwa programy o modzie, piszę felietony do gazet i na portale. Oczekuje się ode mnie czegoś więcej niż tylko sukienki i pantofli, czyli schematu polskich ulic.

Zawsze byłaś dziwakiem?

Joanna Horodyńska: Zawsze się dziwnie ubierałam. W szkole nosiłam wzorzyste legginsy z za dużymi swetrami. Legginsy były w kropki, a sweter był w paski. Nikt się tak nie ubierał. Nosiłam na przykład męskie lakierowane buty, bo miałam bardzo dużą stopę, i do tego białe skarpetki.

Ale koleżanki Cię podziwiały?

Joanna Horodyńska: Inspirowały się mną. Pamiętam taką historię z Renią Gabryjelską, znaną modelką z lat 90. Kiedyś byłyśmy razem w Paryżu, ja wracam z zakupów w nowych rzeczach, a ona patrzy na mnie i mówi: „Asia, czy ja mogłabym kupić to samo, co ty masz na sobie?”. I później w Warszawie spotykam ją na przejściu dla pieszych, a ona jest dokładnie tak ubrana. To było miłe.

Kiedy czytasz o sobie komentarze internautów, boli Cię to?

Joanna Horodyńska: Boli mnie, kiedy dotyczą rzeczy osobistych. Na przykład: „Stara, nie ma dziecka, na pewno jest samotna”. Rzeczy, których nie wiedzą, a wymyślają.

Zbliżasz się do czterdziestki. I jak się z tym czujesz?

Joanna Horodyńska: Czuję się bardzo młodo. Myślę, że to mój najlepszy czas. Zawodowo robię bardzo dużo. Napisałam książkę, myślę o drugiej. Nie miałam w życiu lepszego momentu. Dobrze się czuję ze sobą, ćwiczę jogę, nie jem mięsa ani nabiału.

Zawodowo jesteś spełniona. A prywatnie? Nie chciałabyś już mieć rodziny?

Joanna Horodyńska: Jest taka presja, prawda? Nie chcę tak myśleć. Każdemu inne rzeczy w życiu się przytrafiają. Jeśli nie jest mi pisane urodzić dziecko, może będę mogła je mieć w inny sposób. Był czas, gdy zazdrościłam ludziom rodziny, dzieci. To nie jest zawiść, po prostu chciałam też to poczuć.

Mówiłaś o adopcji.

Joanna Horodyńska: Tak i nie zamierzam więcej mówić. Za dużo było o tym w mediach. Chciałabym urodzić dziecko. Ale jestem osłabiona przez różne zdrowotne sytuacje, do tego dochodzi wiek. To się może okazać niemożliwe.

Katarzyna Sielicka/Viva!

Zdjęcia: Adam Pluciński/Move

Asystent fotografa/zdjęcia backstage: Filip Zwierzchowski

Stylizacja Marta Kalinowska

Asystent stylisty: Patrycja Pankiewicz

Makijaż, fryzury: Beata Milczarek/Metaluna

Producent wykonawczy: Joanna Kulikowska/Cool Dive Lanzarote

Produkcja sesji: Piotr Wojtasik

Za pomoc w realizacji sesji i gościne na wyspie Lanzarote redakcja składa podziękowania biuru podróży Itaka/www.itaka.com oraz szkole nurkowania na Lanzarote Cooldive/www.cooldive.pl. Składamy również podziękowania dla Pana MIchael Wöhler oraz Turismo Lanzarote/www.turismolanzarote.com za pomoc w realizacji sesji.