Długo się wcześniej znaliście?

Rafał Szatan: Spotkaliśmy się kilka miesięcy wcześniej na próbach do musicalu "Hair" w Gliwicach. Oboje mieliśmy zagrać tam główne role.

Barbara Szatan: Ale ja musiałam zrezygnować, bo pracowałam w Teatrze Nowym w Poznaniu i występowałam w tamtejszej premierze, terminy się pokryły.

Obsadzono Was w rolach zakochanych?

Rafał Szatan: Dokładnie to Basia miała kochać się we mnie.

Barbara Szatan: Miałam grać Sheilę. Najśmieszniejsze, że moja siostra ze swoim mężem, który też jest muzykiem, pianistą, również poznali się przy musicalu "Hair", tylko że w teatrze w Gdyni. I Kasia również grała Sheilę.

Pan śpiewa w zespole rockowym?

Rafał Szatan: Raczej popowo-rockowym, bo taki jest Rh+, z którym występuję. Ale śpiewam też w orkiestrze bigbandowej, występuję w musicalach w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Czyli od jazzu do rocka. A w naszym mieszkaniu otworzyłem małe studio nagrań. Bardzo to lubię. Niedawno nagrałem w domu piosenkę dla akcji "Szlachetna Paczka".

Barbara Szatan: Nagrywał u nas Robert Janowski, Mezo i wielu innych artystów. Usiedliśmy na chwilę, napiliśmy się kawy. To było bardzo fajne. Rafał jeden pokój przekształcił w studio i sam tam wszystko zrobił. Całe nasze mieszkanie sam zrobił. Tylko kolega kładł kafelki.

Rafał Szatan: Mój tata jest "złotą rączką", wszystko robi sam. Od dziecka lubiłem mu pomagać.

Podobno Rafał przypomina Pani ojca?

Barbara Szatan: To prawda. Gdyby tutaj siedział mój tato, pomyślałby pan, że Rafał jest jego synem. Jest podobny fizycznie, ale charakterem się różnią. Z zachowania Rafał bardziej przypomina moją mamę.

Rafał Szatan: Ja, twoją mamę?

Barbara Szatan: Tak, ostatnio to stwierdziłam, gdy mama nas odwiedziła. Oboje mnie upominaliście w kółko. Wiem, ile potrzebuję czasu na przygotowanie się do wyjścia, a mama zawsze powtarza: "Szybciej, na pewno nie zdążysz!".

Rafał też Panią popędza?

Barbara Szatan: Rafał lubi pozarządzać w domu. Wtedy się sprzeczamy.

