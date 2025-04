Choć część Polaków za nim ma noszenie maski i przestrzeganie zasad higieny, koronawirus zbiera potężne żniwo. Adam Małysz przyznał, że obecnie przebywa na kwarantannie i wydał oświadczenie, w którym wyraził nadzieję, że da do myślenia innym, którzy przestali obawiać się COVID-19.

Legendarny polski skoczek napisał 22 czerwca na swoim Facebooku, że zaraził się koronawirusem i przebywa w domu. Uprzedził pytania zainteresowanych i dodał, że czuje się dobrze i obecnie przechodzi kwarantannę bezobjawowo.

Witajcie kochani. Tydzień zaczynam niezbyt dobrą wiadomością. Po tym, jak jedna z osób, z którymi miałem kontakt w ostatnich dniach, miała pozytywny wynik testu na Covid-19, zdecydowałem poddać się badaniu. Okazało się, że zachorowałem na koronawirusa. Na szczęście na razie choroba przebiega bezobjawowo. Mam nadzieję, że tak będzie do wyzdrowienia. Ruszyły także procedury obowiązujące w takiej sytuacji, a więc między innymi kwarantanna oraz poinformowanie osób, z którymi się spotykałem. Piszę o zarażeniu również tutaj, by chronić innych i ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. To ważne, by wszyscy, którzy mieli ze mną kontakt w ostatnim czasie, przebadali się i podjęli niezbędne w takich okolicznościach środki ostrożności. Jak wiecie, przestrzegam zasad bezpieczeństwa, ale okazuje się, że to nie wystarcza. Niech ta sytuacja będzie i dla Was przestrogą – dbajcie o siebie i uważajcie

- napisał Adam Małysz.