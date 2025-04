Na całym świecie odnotowano już prawie 8 milionów zakażeń koronawirusem, z czego niemal 450 tysięcy osób zmarło. Koronawirus wcale nie traci na sile, a mimo to coraz więcej krajów decyduje się na luzowanie obostrzeń, a ludzie bardzo chętnie na to przystają. Chociaż w Polsce dziennie odnotowuje się 400 i więcej nowych przypadków, a liczba zakażonych niedługo sięgnie 30 tysięcy, widok osoby w maseczce i rękawiczkach nawet w dużych skupiskach należy już do rzadkości.

Eksperci ostrzegają: nie dajmy się wpędzić w pułapkę bez wyjścia

Nie tylko polscy lekarze i specjaliści do spraw epidemiologii i zdrowia publicznego biją na alarm, że jeśli się nie opamiętamy, niedługo czekać nas może największy od 100 lat kryzys zdrowotny i największy w historii ludzkości kryzys gospodarczy. Śmiertelność na koronawirusa ma w ostatnich tygodniach zdecydowaną tendencję spadkową, jednak zachorowalność wzrasta z każdym dniem.

Jak ostrzega Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, nie możemy być lekkomyślni i wracać do starych nawyków, bo wpędzi nas to tylko w sytuację bez rozwiązania. Mimo zapewnień rządu, polska służba zdrowia jest o wiele gorzej przygotowana na taką ewentualność niż we Włoszech czy w Hiszpanii, a mimo to nawet w tych krajach sytuacja stała się dramatyczna.

Prezes PPOZ dodaje też, że nie możemy nadal rezygnować ze środków ochrony osobistej, a zniesienie nakazu noszenia maseczek było jej zdaniem ogromnym błędem. Apeluje, by mieć na sobie maseczkę zawsze, gdy przebywamy w dużym skupisku ludzi oraz gdy nie jesteśmy w stanie zapewnić sobie odpowiedniej odległości od innych osób.

W podobnym tonie wypowiada się także gubernator stanu Nowy Jork. Ten z kolei mówi, że chociaż nowojorczycy mogą już odetchnąć z ulgą, wcale to nie znaczy, że mogą zrezygnować z obywatelskiej odpowiedzialności. Apeluje o noszenie maseczek i twardo mówi, że ich nienoszenie to brak szacunku i przyzwoitości wobec tych, którzy w walce z koronawirusem stracili życie.

