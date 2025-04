Od 6 czerwca znów można organizować imprezy z udziałem gości. Na weselu może bawić się maksymalnie 150 osób, a biesiadnicy nie muszą nosić maseczek. Co ważne, obowiązku zakrywania nosa i ust nie mają zaproszeni zarówno podczas przebywania na zewnątrz, jak i na sali weselnej.

11 gości weselnych zakażonych koronawirusem

Wszystko wskazuje na to, że jedna z osób obecnych na weselu w miejscowości Kotfin w woj. mazowieckim była zakażona koronawirusem. Po kilku dniach od uroczystości do lekarza zgłosiła się kobieta z objawami koronawirusa. Do tej pory przebadany został co trzeci uczestnik wesela, u 11 z nich potwierdzono zakażenie koronawirusem.

Większość, bo prawie 100 gości, a także nowożeńcy pochodzą z powiatu opoczyńskiego w sąsiednim woj. łódzkim. Jak wynika z przekazanych informacji, para młoda wciąż czeka na wynik testu.

Specyfika przyjęcia weselnego nie sprzyja zachowywaniu dystansu. Trudno uniknąć ryzyka ew. zakażenia wspólnie tańcząc i śpiewając, a zmniejszaniu dystansu sprzyja także alkohol.

Najprawdopodobniej w uroczystości wzięła udział osoba, która nie wiedziała o tym, że jest zakażona koronawirusem. Szacuje się, że nawet połowa zakażeń wirusem SARS-CoV-2 może przebiegać bezobjawowo. Zdaniem amerykańskich badaczy z The Scripps Research Institute bezobjawowi zakażeni mogą przenosić koronawirusa dłużej niż 14 dni.

Koronawirus w województwie łódzkim

Wczoraj w województwie łódzkim potwierdzono 73 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Najwięcej zakażeń zanotowano w 3 powiatach:

22 w powiecie pajęczańskim,

20 w powiecie sieradzkim,

16 w powiecie opoczyńskim.

W całym kraju potwierdzono w poniedziałek 396 nowych zakażeń, z tego 188 w województwie śląskim.

Wesele nie było jedynym ogniskiem zakażeń koronawirusem w regionie. W związku ze zdiagnozowaniem przypadków zakażenia koronawirusem w szpitalu w Opocznie, zamknięte zostały dwa oddziały: Wewnętrzny oraz Położniczo-Ginekologiczno-Noworodkowy.

Także w miejscowości Domaszno w powiecie opoczyńskim, koronawirusa stwierdzono u księdza odprawiającego mszę. U kilku osób, które miały kontakt z duchownym, także potwierdzono zakażenie koronawirusem.

