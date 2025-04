Po odmrożeniu gospodarki większość Polaków zdążyła niemal zapomnieć, że jeszcze kilka tygodni temu przeżywaliśmy prawdziwy dramat związany z epidemią koronawirusa. Wbrew powszechnemu optymizmowi, wirus nie zniknął i dalej rozprzestrzenia się w naszym kraju.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski w rozmowie z PAP przyznaje, że nie uda nam się uciec przed kolejną falą epidemii, która przywróci część obostrzeń sanitarnych. Między innymi obowiązek noszenia maseczek ochronnych.

Łukasz Szumowski o powrocie maseczek

Minister przyznaje, że na podstawie wstępnych danych resortu zdrowia zaledwie 1,5% społeczeństwa wytworzyło przeciwciała chroniące przed zachorowaniem na COVID-19. To znaczy, że właśnie taka część populacji miała kontakt z wirusem. W ocenie polityka druga fala zachorowań zapewne nadejdzie za kilka miesięcy.

Przyjdzie na jesieni razem z sezonem grypowym. Staramy się na nią przygotować, kontynuujemy zakupy środków ochrony i sprzętu. Mamy opracowany i przetestowany model powoływania szpitali jednoimiennych. Mamy doświadczenie w powoływaniu do życia izolatoriów. Dość dobrze radzimy sobie z szybkim zamykaniem ognisk. Na pewno kolejnego lockdownu już nie będzie. Myślę, że zakażeń może być więcej niż obecnie - mówi Szumowski

Pytany o obowiązek noszenia maseczek minister podkreśla, że nie został on całkowicie zniesiony i nie możemy o tym zapomnieć, jeśli nie chcemy narazić się na katastrofę epidemiologiczną i scenariusz podobny do tego, który miał miejsce we Włoszech czy Hiszpanii.

W sklepach, urzędach i we wszelkich pomieszczeniach, gdzie styka się ze sobą wiele osób, istnieje obowiązek zakrywania nosa i ust. Ten obowiązek jest także wówczas, gdy nie jesteśmy w stanie utrzymać bezpiecznego dystansu z innymi ludźmi. W formule, jaką mieliśmy, maski powrócą, jeśli będziemy mieli drugą falę epidemii. To rzecz, którą można łatwo wprowadzić - stwierdza polityk

Koronawirus w Polsce - aktualne dane



Na dzień 22 czerwca w Polsce potwierdzono 32 227 przypadków zakażenia koronawirusem. Z powodu choroby zmarło 1359 pacjentów. Zdrowie odzyskało 17 tys. osób. Niestety pierwsze letnie tygodnie nie dają zbyt optymistycznych prognoz. Krzywa zarażeń nie wypłaszcza się, a na terenie całego kraju wciąż mamy kilka dużych ognisk zarażeń.

