Rok 2017 to czas wielu zmian: zarówno tych społecznych, jak i finansowych, czy politycznych. Zmienia uległy między innymi płaca minimalna, zlikwidowane zostaną gimnazja, pojawiła się nowa stawka płacy za godzinę pracy i wiele, wiele innych! Sprawdź, co zmieni się w 2017 roku! Przedstawiamy 10 najważniejszych zmian dla kobiet. Czy ucierpi na tym stan twojego portfela? Kto zyska, a kto straci?

1. Ustawa za życiem, czyli 4 tysiące za urodzenie chorego dziecka

W 2017 roku każda kobieta, która urodzi dziecko z ciężkim upośledzeniem, może liczyć na jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł z programu "Za życiem". Rodzinom pomocą służyć będą też asystenci rodziny, którzy mają koordynować dostarczaną pomoc.

2. Zmiany w prawie drogowym

Wiele zmian czeka też kierowców. Od 2017 roku policjanci będą mogli wypisać kierowcy jednorazowy mandat w wysokości 1000 zł oraz odebrać im maksymalnie 10 punktów karnych, niezrażenie od tego, ilu wykroczeń się dopuszczą.

3. Wzrost stawki OC

W 2017 roku szykują się kolejne podwyżki OC. W grudniu 2015 roku za to podstawowe ubezpieczenie płaciliśmy około 450 zł. W 2016 stawka wzrosła do 620. Na 2017 rok przewiduje się OC w wysokości ponad 700 zł.

4. Wzrost opłat za prąd

Od nowego roku wzrasta też stawka za prąd. W 2017 gospodarstwa domowe zapłacą o ok. 4 % więcej za prąd niż w roku ubiegłym. Szacuje się, że przeciętny rachunek domowy może więc wrosnąć nawet o 50-75 zł rocznie!

5. Likwidacja gimnazjów

Zmiany w szkolnictwie związane z likwidacją gimnazjów spowodują, że we wrześniu 2017 roku uczniowie VI klasy szkoły podstawowej nie pójdą do gimnazjum, lecz zaczną VII klasę. Likwidacja gimnazjów będzie trwała do 1 września 2019 roku, kiedy ten typ szkół przestanie zupełnie istnieć na dobre.

6. Wzrost płacy minimalnej

W 2016 roku płaca minimalna wynosiła 1850 zł brutto. Od 2017 roku została zwiększona o 150 zł i obecnie wynosi 2000 zł brutto.

7. Nowa stawka za godzinę pracy

Wzrosła też stawka za godzinę pracy. Od 1 stycznia 2017 roku minimalne wynagrodzenie za godzinę pracy w przypadku umowy zlecenia wynosi 13 zł.

8. Nowa kwota wolna od podatku

O kwocie wolnej od podatku pisałyśmy na Polki.pl wiele, bo dyskusja trwała długo i była burzliwa. Kwota wolna od podatku 2017 ma wyglądać następująco:

osoby, które zarabiają rocznie do 6,6 tys. zł w ogóle nie zapłacą podatku dochodowego,

osoby zarabiające od 6,6 tys. zł do 11 tys. zł rocznie będą miały stopniowo zmniejszaną kwotę wolną od podatku zmniejszaną. W jaki sposób nastąpi to zmniejszanie? Tego nie wiemy, bo Ministerstwo Finansów nie podało żadnego konkretnego wzoru,

osoby, które zarabiają od 11 tys. zł do 85,5 tys. zł nie odczują żadnej zmiany, czyli swoje roczne dochody będą mogły pomniejszyć o 3091 zł,

osoby zarabiające od 85,5 tys. zł do 127 tys. zł na zmianach stracą najbardziej. Ich kwota wolna będzie maleć, aż do zera.

Na sporo pozytywnych zmian mogą liczyć właściciele małych firm i przedsiębiorstw. Co to znaczy w praktyce? Podatek dla niewielkich przedsiębiorców zostanie zmniejszony z 19 do 15 %, co daje wymierne szanse na rozwój i większe korzyści.

10. Zmiany dla emerytów

Rok 2017 to też czas wielu zmian emerytalnych. Wzrosła stawka emerytury minimalnej z 880,45 zł do 1 tys. zł. Obniżony został też wiek emerytalny. Dla kobiet wynosi on teraz 60 lat, a dla mężczyzn 65.