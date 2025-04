Likwidacja gimnazjów - Andrzej Duda podpisał ustawę likwidującą gimnazja

To już przesądzone. Prezydent podpisał ustawę. Od września 2017 czeka nas sporo zmian. 8-klasowa podstawówka i 4-letnie liceum. Po co? Wg posłów PiS jest to "powrót do polskiej szkoły sprzed siedemnastu lat, do normalnej polskiej szkoły".