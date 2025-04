Nowy rok to symbol zmian. Również tych finansowych. Chociaż przez ostatnie dwa lata nie mogliśmy narzekać na wielkie skoki cenowe, to teraz wszystko się zmieni. Rok 2017 nie będzie rozpieszczał, a dla wielu gospodarstw domowych może być poważnym szokiem. Zobacz, co podrożało, a co staniało z początkiem 2017.

Produkty spożywcze

Podrożeją też niektóre produkty spożywcze. Masło, jajka oraz mięso: drób i wieprzowina. Przyczyną podwyżek jest przede wszystkim zmniejszenie hodowli w Stanach Zjednoczonych oraz Nowej Zelandii, jak też pojawienie się informacji o ptasiej grypie. Podwyżce może ulec też cena chleba, ponieważ Agencja Rynku Rolnego przewiduje wzrost cen pszenicy.

Prąd

W 2017 roku gospodarstwa domowe zapłacą o ok. 4 % więcej za prąd niż w roku obecnym. Dlaczego? 15 i 16 grudnia prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy za prąd dla Operatora Systemu Przesyłowego PSE, PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Enea Operator oraz Energa. Dla gospodarstw domowych oznacza to wzrost rachunków o od 4,5 % do nawet 7 % w Warszawie. Przeciętny rachunek domowy może więc wrosnąć nawet o 50-75 zł rocznie!

OC

To, że koszt polisy OC rośnie, nikogo już nie dziwi. Rok 2017 okazuje się być czasem bezlitosnym w stosunku do kierowców. Ze względu na sporą ilość szkód oraz wysokość wypłacanych odszkodowań, ceny za OC wzrosną i to w zawrotny sposób. W grudniu 2015 stawka wynosiła około 540 zł, a w czerwcu 2016 już 620 zł! Podwyżka aż o 80 zł w tak krótkim czasie nie wróży niczego dobrego. Cenę za polisę OC od 2017 roku szacuje się nawet na około 700 zł!

Paliwo

W 2017 wizyta na stacji paliw może doprowadzić do prawdziwego bólu głowy. Wszystko przez kosmiczne ceny. Stawki za gaz, ropę i benzynę wzrosną i to nawet o 8-12%.

Ceny biletów

Ponieważ wzrasta koszt wydobycia ropy naftowej, należy przygotować się na wzrost cen biletów komunikacji oraz wzrost stawek za przejazd taksówkami. Ucierpią też wielkie firmy transportowe. Przykładowo za bilet w klasie 1. w ofercie PKP Super Promo na trasie z Warszawy do Trójmiasta trzeba zapłacić teraz 139 zł zamiast 89 zł.

Co będzie tańsze?

Są i dobre wiadomości, na osłodę. Tańszy będzie cukier, czekolada i słodycze.