Rok 2017 przyniesie sporo zmian dla kierowców. Nie chodzi jedynie o wzrost stawki za OC, o czym pisałyśmy już na Polki.pl. 2017 jest też początkiem zmian w prawie drogowym. Nowe zasady wypisywania mandatów, przydzielania punktów karnych, nowe zasady zdawania prawa jazdy i wiele innych. Nie daj zaskoczyć się policji - zobacz, o co dokładnie chodzi.

Reklama

Nowy dowód osobisty - zobacz, co się zmieni

Kara za ucieczkę przed policją

Do tej pory ucieczka przed policją była wykroczeniem, za które uciekinier otrzymywał albo upomnienie, albo mandat. Teraz wszystko ma się zmienić. Za ucieczkę przed policją grozić będzie ograniczenie wolności nawet do 5 lat oraz zakaz prowadzenia pojazdów nawet do 15 lat!

Z życia wzięte: prawdziwa historia o zdawaniu prawa jazdy

Sprawdzenie ilości punktów karnych

Do tej pory ilość utraconych punktów karnych można było sprawdzić jedynie w komisariacie policji. 20 grudnia 2016 roku Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Zgodnie z projektem kierowcy będą mogli śledzić stan swoich punktów przez internet.

Mandaty i punkty karne

Zmianie ulegnie też kwota jednorazowo wystawionego mandatu i ilość przyznanych punktów karnych podczas jednorazowej kontroli policyjnej. Zgodnie z nową ustawą, policjant będzie mógł przyznać maksymalnie 10 punktów karnych kierowcy, który nie przestrzegał kodeksu ruchu drogowego. Będzie mógł też ukarać go mandatem o maksymalnej wysokości 1000 zł.

Chcesz mieć pracę w 2017 roku? Zobacz, na które zawody będzie największe zapotrzebowanie

Zatrzymanie prawa jazdy

W terenie zabudowanym dozwolona prędkość wynosi 50 km/h. Za przekroczenie tej prędkości, policjant może zatrzymać prawo jazdy na 3 miesiące. Kierowcy często oszukiwali policjantów, twierdząc, że mają przy sobie dokumentów. Policjant mógł więc jedynie wystawić mandat za przekroczenie prędkości, brak dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem oraz punkty karne. W myśl nowej ustawy wystarczy, że policja zgłosi do starostwa informację o przekroczeniu prędkości, a prawo do prowadzenia pojazdów będzie zawieszone.

Likwidacja punktów karnych

Do tej pory za wystarczyło odbyć szkolenie, ale zlikwidować "zdobyte" 6 punktów karnych. Teraz wszystko się zmieni. Po przekroczeniu limitu 24 punktów, kierowca wprawdzie nie straci prawa jazdy, ale starosta może skierować go na odpłatny kurs reedukacyjny. Aby nie utracić prawa jazdy, kurs należy wykonać w ciągu miesiąca od otrzymania mandatu, a samo zaświadczenie o ukończeniu szkolenia należy dostarczyć w ciągu 6 tygodni do starostwa. Kurs reedukacyjny będzie można odbyć raz na 5 lat.

Kary dla pijanych kierowców

Parlamentarzyści mają niedługo podjąć decyzję o katalogu kar za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym sąd będzie musiał orzec karę bezwzględnego pozbawienia wolności do lat 2.

Sprawdź, czym różni się OC od AC

Reklama

Zmiany dla młodych kierowców

Osoby, które zdadzą prawo jazdy po 1 stycznia 2017 roku będą musiały w terminie od 4 do 8 miesięcy od odebrania prawa jazdy odbyć obowiązkowy kurs doszkalający z zakresu bezpieczeństwa. Dodatkowo nie będą mogli wykonywać pracy zarobkowej jako kierowca przez 8 miesięcy od odebrania prawa jazdy.