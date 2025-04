Kobiety w obecnych czasach sprawdzają się na każdym stanowisku dzięki ich umiejętnościom, cechom oraz wykształceniu. Dodatkowo na rynku dużo jest interesujących ofert dotyczących ciekawych zawodów dla kobiet, w których to właśnie one wybierają preferowane zajęcie, ze względu na swoje zainteresowania.

Najlepiej płatne zawody dla kobiet w Polsce są przyszłościowe. Są to takie zawody, które są popularne i mają ciągły wzrost zapotrzebowania pracowników. Wynagrodzenia są wtedy stosunkowo wyższe.

W takim razie, jeśli masz odpowiednie wykształcenie oraz zależy ci na dobrze płatnym zawodzie dla kobiet, to zalecamy ci rozejrzeć się w tych branżach:

Zawody HR – Specjalista ds. Rekrutacji, HR Business Partner,

– Specjalista ds. Rekrutacji, HR Business Partner, Zawody kreatywne – Projektantka, Designerka, Tatuażystka,

– Projektantka, Designerka, Tatuażystka, Zawody w IT – Programistka,

– Programistka, E-commerce i digital – Content Media Manager, Social Media Manager,

– Content Media Manager, Social Media Manager, Księgowość i podatki – Menedżer ds. Podatków, Główna księgowa, Księgowa, Samodzielna księgowa.

Jeśli chodzi o najlepiej opłacalne zawody dla kobiet na świecie, to wykaz ten prezentuje się następująco:

Kadra zarządzająca. Lekarka. Farmaceutka. Inżynierka IT. Architektka oraz projektantka wnętrz. Psycholożka. Programistka. Analityczka kredytowa, finansowa oraz biznesowa. Specjalistka ds. ludzkich zasobów. Adwokatka oraz radca prawny.

Istnieją branże, gdzie królują kobiety i nikt nie ma wątpliwości, że tak być powinno. Wynika to z tego, że w tych zawodach dla kobiet wykazują się one większą cierpliwością oraz empatią. W niektórych przypadkach można spotkać tam mężczyznę, lecz raczej w charakterze klienta.

Zawody, w których sprawdzą się kobiety to:

Sekretarka – kobiet bez trudu łączą kilka zadań jednocześnie oraz dbają o porządek i organizację miejsca pracy.

– kobiet bez trudu łączą kilka zadań jednocześnie oraz dbają o porządek i organizację miejsca pracy. Przedszkolanka – kobiety są bardziej wyrozumiałe i cierpliwe do dzieci, posiadają instynkt macierzyński.

– kobiety są bardziej wyrozumiałe i cierpliwe do dzieci, posiadają instynkt macierzyński. Sprzątaczka – kobiety lepiej zajmują się domem, obowiązki domowe przychodzą im łatwiej. Mężczyźni również dbają o dom, lecz zdecydowanie rzadziej, bądź nieporadniej.

– kobiety lepiej zajmują się domem, obowiązki domowe przychodzą im łatwiej. Mężczyźni również dbają o dom, lecz zdecydowanie rzadziej, bądź nieporadniej. Pielęgniarka – ten zawód dla kobiet przeważa wśród nich, ponieważ widząc mężczyznę w kitlu, od razu na myśl przychodzi, że jest lekarzem.

– ten zawód dla kobiet przeważa wśród nich, ponieważ widząc mężczyznę w kitlu, od razu na myśl przychodzi, że jest lekarzem. Instruktorka pilatesu – kobiety są bardziej wygimnastykowane od mężczyzn, a podopiecznym łatwiej jest ćwiczyć przy kobiecie, niż przy mężczyźnie.

– kobiety są bardziej wygimnastykowane od mężczyzn, a podopiecznym łatwiej jest ćwiczyć przy kobiecie, niż przy mężczyźnie. Kosmetyczka – stylizacja paznokci, zabiegi upiększające, makijaż czy fryzury są chlebem powszednim dla kobiet.

– stylizacja paznokci, zabiegi upiększające, makijaż czy fryzury są chlebem powszednim dla kobiet. Stewardessa – praca dostępna dla kobiet i mężczyzn, choć przeważa w tej kwestii płeć piękna.

– praca dostępna dla kobiet i mężczyzn, choć przeważa w tej kwestii płeć piękna. Asystentka stomatologiczna – w pracy asystentki stomatologicznej przeważnie występują kobiety, gdyż są bardziej zorganizowane.

Jeśli jesteś osobą, której nie zależy na wysokiej płacy, a na zawodzie dla kobiet, który jest bliski twojemu sercu, to weź pod uwagę poniższe zawody:

Spedytorka,

Archiwistka,

Kosmetolożka,

Agentka celna,

Coach,

Mentorka.

Kobiety, które zostały pozbawione pracy po 50. roku życia, często nie wiedzą, gdzie szukać kolejnego zatrudnienia. W obecnych czasach rekrutacja przebiega przez Internet, dlatego dobrze, aby kobieta szukająca pracy po 50-ce, była na ten temat obeznana. Często niestety nie ma miejsc w placówkach pracowniczych dla kobiet starszych, więc zdarza się, że będą one musiały się przebranżowić.

Wiele pracodawców nie chce zatrudniać osób starszych, ponieważ wiąże się to z obawą wynikającą z trudności przystosowania się do nowej technologii. Jednakże my wychodzimy z propozycją pomocy i podpowiadamy, co pomoże w związku z szukania odpowiedniego zawodu dla kobiet:

wykłady tworzenia CV,

kursy zawodowe,

oferty pracy za granicą.

Przyszłościowym zawodem dla kobiet po 50 roku życia jest opiekunka osób starszych. Praca ta ma ogromny potencjał, a zapotrzebowanie na opiekunki jest duże. Najlepiej sprawdza się zawód dla kobiet, jakim jest opiekunka za granicą, ponieważ możesz zarobić więcej, jednocześnie nie bojąc się o przyszłość.

Kobieta w ciąży musi przestrzegać pewnych zasad miejsca pracy. Ciężarna musi mieć odpowiednie, wygodne krzesło, odpowiednią pozycję do siedzenia, czy oświetlenie. Każda kobieta inaczej przechodzi ciążę, więc tak naprawdę pracować może w swoim zawodzie dla kobiet, póki zdrowie jej na to pozwoli.

Przedstawimy ci propozycje, jakiego zawodu dla kobiet nie powinna wykonywać ciężarna:

miejsca szkodliwe, z czynnikami biologicznymi, czyli pogotowie medyczne, szpital lub laboratorium ,

, miejsca, w których są pola elektromagnetyczne i promieniowanie jonizujące ,

, prace na wysokościach,

miejsca ze szkodliwymi substancjami chemicznymi.

