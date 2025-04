Pracę recepcjonistki chwalą sobie zwłaszcza kobiety, gdyż jest to praca przyjemna. W zależności od pracodawcy ustala się wysokość wynagrodzenia oraz obowiązki. Jest to praca atrakcyjna zarówno dorywczo dla studentek, jak i dla kobiet poświęcającym się temu zawodowi na co dzień.

To, ile zarabia zarabia recepcjonistka zależy od formy jej zatrudnienia, po zakres obowiązków. Osoby pracujące na recepcji zarabiają średnio 3 600 złotych brutto, przy czym zarobki wahają się też między 2 800, a 4 400 złotych brutto.

Ponadto do wynagrodzeń recepcjonistek pracodawcy dodają również benefity, takie jak:

prywatna opieka medyczna,

ubezpieczenie na życie,

dofinansowanie zajęć sportowych,

dofinansowanie nauki języków obcych.

Biorąc pod uwagę zarobki w różnych województwach, to najwięcej zarabiają recepcjonistki z województw: mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego. Natomiast na najniższe zarobki liczyć muszą recepcjonistki z województw: świętokrzyskiego, śląskiego, podkarpackiego, lubelskiego.

Trudno określić tu konkretne kwoty, ponieważ zarobki recepcjonistek różnią się w zależności od lokalizacji hotelu oraz jego popularności. Średnie wynagrodzenie recepcjonistki w hotelu to 3 500 złotych brutto, a nawet 5 000 złotych brutto. Ponadto hotelowe recepcjonistki liczyć mogą na dodatkowe premie oraz benefity bądź dofinansowanie nauki języków obcych.

W trakcie swojej pracy recepcjonistka przebywa na recepcji i dba o wizerunek firmy. Ma pierwszy kontakt z klientem. Zakres obowiązków recepcjonistki różni się od branży pracodawcy.

Standardowymi zadaniami recepcjonistki są:

odbieranie telefonów,

przyjmowanie przesyłek kurierskich lub poczty,

umawianie terminów spotkań,

umawianie wizyt.

Natomiast, jeśli chodzi o pracę na recepcji w hotelu, obowiązki recepcjonistki wyglądają następująco:

przyjmowanie płatności i wskazywanie odpowiedniego pokoju,

udzielanie informacji o dostępności i standardzie pokoi hotelowych,

reagowanie na skargi klientów i eliminowanie ich,

przyjmowanie i realizowanie zleceń gości,

powitanie, przyjmowanie i żegnanie gości,

prowadzenie sprzedaży usług hotelowych,

zarządzanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą.

Zadania, które ma do wykonania recepcjonistka, różnią się od charakteru miejsca, w którym pracuje. Zakres obowiązków recepcjonistek jest zróżnicowany. Jednak wiele jest takich samych.

Recepcjonistką można być w:

biurze,

hotelu,

salonie samochodowym,

na siłowni,

salonie fryzjerskim,

przychodni itp.

Praca recepcjonistki wiąże się z umiejętnościami organizacyjnymi, komunikatywnością i łatwością w nawiązywaniu kontaktów. Dodatkowo, jeśli chodzi o wykształcenie, to wymagane jest ukończenie przynajmniej szkoły średniej.

Wszystko zależy od twoich kompetencji, dlatego warto, abyś zwróciła uwagę na opis wymagań w ogłoszeniu o pracę. Bywa i tak, że dodatkowo przyszła recepcjonistka musi mieć wykształcenie branżowe. Jednakże za podstawowe umiejętności recepcjonistki uważa się:

komunikatywność – obsługa przez ciebie klientów wymaga uważnego słuchania,

– obsługa przez ciebie klientów wymaga uważnego słuchania, dokładność – przydatna, gdy będziesz musiała rozliczyć się np. z kurierami,

– przydatna, gdy będziesz musiała rozliczyć się np. z kurierami, odporność na stres – potrzebna ci będzie umiejętność panowania nad emocjami,

– potrzebna ci będzie umiejętność panowania nad emocjami, kreatywność – musisz radzić sobie w niecodziennych sytuacjach,

– musisz radzić sobie w niecodziennych sytuacjach, wysoką kulturę osobistą – to jak się zachowujesz, ma wpływ na rozmówcę.

Ponadto:

sprawna obsługa komputera,

zdolności organizacyjne,

doświadczenie,

umiejętność pracy zespołowej,

podzielność uwagi,

znajomość języków obcych.

By podjąć pracę jako recepcjonistka, nie jest wymagane posiadanie dyplomu uczelni wyższej, choć warto go mieć. Ważniejsza jest jednak znajomość języka angielskiego, na poziomie minimum B2. Ważnym aspektem jest również dyspozycyjność recepcjonistki, gdyż praca odbywa się nawet w 12-godzinnych zmianach. Warto przed rozmową z rekruterem, abyś określiła swoje doświadczenie, ponieważ ma to potem wpływ na stawkę godzinową.

