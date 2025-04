Ile zarabia opiekunka do dziecka? Jakie stawki obowiązują?

To, ile zarabia opiekunka do dziecka, zależy od rodziców danego malucha, trybu oraz godzin pracy i ilości dzieci pod swoją opieką. To oni decydują o stawce godzinowej oraz o samych godzinach i dniach nad opieką ich dziecka. Praca opiekunki może być albo twoim głównym zawodem, albo pracą dodatkową, dzięki czemu dorobisz do pensji.