Praca w korporacji różni się od tej w małych przedsiębiorstwach. Zadania pracowników są skonkretyzowane, w wielkich openspaceach panuje porządek, każdy zna zakres swoich obowiązków, a nad wszystkim czuwa sztab ludzi. Korporacje wyróżniają się uhierarchizowaną strukturą. Ścieżka kariery jest jasna i przejrzysta, tak jak i zasady, które panują w firmie. W wielu miejscach obowiązkowy jest elegancki uniform czy buty na obcasie.

Reklama

Niezależnie od tego, jak wiele jest typów korporacji, większość osób tam zatrudnionych ocenia swoją pracę negatywnie ze względu na nadmiar obowiązków oraz specyficzną atmosferę. Mówi się nawet, że w korporacji działają prawa dżungli. Przetrwa tylko najsilniejszy, ten, który ma duże kompetencje, jest pewny siebie i odrobinę cwany. Poznaj 10 zasad pracy w kopo!

1. Rozmowa w sprawie pracy

Rozmowa w sprawie pracy w korporacji może być inna, niż te, które odbyłaś do tej pory. Oprócz standardowych pytań o doświadczenie, wykształcenie, zainteresowania czy plany na przyszłość, zapewne zostaniesz zasypana jakimś dziwnym psychotestem, pytaniami o to, co zrobiłabyś, gdyby kawa wylała ci się na biurko lub gdybyś musiała realizować projekt, który zupełnie cię nie interesuje. Często proces rekrutacyjny trwa kilka etapów, co wiąże się z dodatkowym stresem oraz oczekiwaniem. Nie przejmuj się i uzbrój się w cierpliwość.

Pytania, które usłyszysz na rozmowie w sprawie pracy

2. Wybierz odpowiedni strój

Gratulacje! Jeśli zastanawiasz się nad strojem, to znaczy, że masz tę robotę! Kolejny "level" to odpowiedni wygląd. Zapoznaj się wcześniej z zasadami panującymi w twojej nowej pracy. Jeśli wszyscy obowiązkowo ubierają się elegancko, nie możesz iść w koszulce polo. Będzie wyglądać śmiesznie, a na to nie możesz pozwolić sobie pierwszego dnia! Kieruj się 3 uniwersalnymi zasadami.

Po pierwsze – wyglądaj skromnie . W korpo lepiej się nie wyróżniać. Jeśli wyglądasz jak wszyscy, jesteś ok. Jeśli jednak masz zbyt drogie buty, spódnice czy przesadny makijaż, inni pracownicy od razu cię obgadają i staniesz się ich wrogiem.

. W korpo lepiej się nie wyróżniać. Jeśli wyglądasz jak wszyscy, jesteś ok. Jeśli jednak masz zbyt drogie buty, spódnice czy przesadny makijaż, inni pracownicy od razu cię obgadają i staniesz się ich wrogiem. Po drugie – nie możesz wyglądać lepiej niż szef , a co gorsza szefowa. Królowa korpo jest tylko jedna i lepiej będzie, jeśli nie pokażesz (świadomie czy nie), że chce zająć jej miejsce.

, a co gorsza szefowa. Królowa korpo jest tylko jedna i lepiej będzie, jeśli nie pokażesz (świadomie czy nie), że chce zająć jej miejsce. Po 3 – postaw na jakość. Twoje ubranie powinno być zawsze świeże i jakościowo na odpowiednim poziomie. Pamiętaj, że droższe buty posłużą na lata.

Dress code w pracy - zobacz, jak ubrać się do pracy

3. Zaprezentuj się

Pierwszego dnia poznasz nowych kolegów. Nie zdziw się tym, że będzie ich wielu i wszyscy będą się tobie przyglądać, niczym zwierzątku w zoo. To normalne. Będziesz nowa, a oni będą chcieli "wybadać teren". Musisz się odpowiednio zaprezentować. Pokaż, że jesteś profesjonalistką. Takich ludzi ceni się wszędzie, a w korporacji szczególnie. Nie bądź zbyt miła, bo jeśli twoi nowi "przyjaciele" zauważą, że jesteś miękka, będą to wykorzystywać na każdym kroku.

Jak przetrwać pierwszy dzień w pracy?

Nie daj się zwieść. Lepiej nie pokazywać od razu, że jesteś fajny, bo potem, jak nie będziesz przez chwile fajny, gdyż będziesz musiał coś wyegzekwować, to wszyscy będą zawiedzeni. (...) Najmniej ufaj tym, którzy uśmiechają się do ciebie najbardziej. Prawdopodobnie to wilki w owczych skórach, albo - jeśli masz pecha - korporacyjne gnidy.

"Nie pokazuj szefowi Jak przetrwać w korporacji i nie zwariować?", Anna Gołębicka

4. Sprawdź, kto kim jest

Teraz kolej na ciebie i twoje rozeznanie w grupie. Dokładnie zapoznaj się ze strukturą korporacji, której i tak na pewno od razu nie zapamiętasz, bo jest po prostu zbyt zawiła. Koniecznie zwróć uwagę, z kim możesz się zakolegować (świadomie nie używam słowa zaprzyjaźnić, bo przyjaźń w korporacji raczej nie istnieje). Pamiętaj, że nawet jeśli wszyscy się do ciebie uśmiechają, to prędzej czy później i tak zostaniesz obgadana. Czy to za strój, czy za sposób, w jaki pracujesz – powodów może być tysiące. Nie ufaj każdemu i bądź czujna. Ponieważ w korporacji wszyscy walczą o podwyżkę i awans, każdy z każdym poniekąd rywalizuje.

3 rzeczy przez które nie dostaniesz pracy!

5. Nie poświęcaj się

Nie pokazuj, że jesteś w stanie pracować ponad normę albo że dla pracy zrobisz wszystko. Wyjdziesz na desperatkę, którą można manipulować. Śmiało bierz urlopy, bo odpoczynek ci się należy. Staraj się też wychodzić do domu o czasie i nie łączyć pracy z relacjami rodzinnymi. I najważniejsze – nadgodziny. To prawda, że większość pracodawców cieszy się, gdy jego pracownik zostaje po 17 w firmie i za darmo realizuje projekty. Ale nie zawsze tak jest. Wielu szefów może uznać, że jeśli codziennie kończysz projekty po godzinach, to najprawdopodobniej nie nadajesz się do tej pracy!

Co ci się należy za pracę po godzinach?

6. Miej wszystko na papierze

Pamięta, aby wszystkie ważne decyzje mieć na mailu albo na piśmie. W innym przypadku może się okazać, że twój kolega czy koleżanka z pracy może udawać, że nie zgodziła się na akceptacje danego pomysłu, projektu czy innej istotnej sprawy. Kieruj się zasadą, że umowy pisze się na czas awantury, a nie przyjaźni.

Jak być profesjonalistką?

7. Pamiętaj o organizacji

Mierz siły na zamiary. Nie planuj za wiele. Pamiętaj, że pracujesz tylko i aż 8 godzin. Zainwestuj w kalendarz i notes. Na początku dnia zapisz, co chcesz wykonać, jakie masz priorytety oraz ile czasu możesz pozwolić sobie na dane zadanie. Nie przeceniaj jednak swoich możliwości, aby nie popaść w depresję, gdy nie uda ci się w 100% zrealizować swoich planów.

Jak zorganizować sobie miejsce pracy?

8. Trzymaj emocje na wodzy

Naucz się być panią swoich emocji. Jeśli kolega z pracy, a co gorsze – szef cię zdenerwuje, pamiętaj, aby umieć poskromić zły nastrój. W relacjach z innymi pracownikami bądź miła i pomocna. Nie oczekuj jednak, że jeśli ty będziesz zawsze na wyciągnięcie ręki, to gdy sama znajdziesz się w potrzebie, każdy poda ci pomocną dłoń. Korporacje kierują się innymi prawami i z reguły nie są one oparte na wzajemności i uprzejmości.

Jak poradzić sobie z wredną koleżanką w pracy?

9. Naucz się mówić stop i koniec!

Asertywność w pracy to kolejna ważna zasada, o której nie możesz zapomnieć. Inaczej każdy będzie czegoś od ciebie chciał, a ty nie dasz rady odmówić. Pokaż, że jesteś pomocna, ale wszystko ma swoje granice. Wielu ludzi pracujących przez lata w korporacji, mówi, że nie potrafi zwolnić się z pracy, nawet gdy ta ich nie satysfakcjonuje. Jedni boją się zmian, inni nie widzą życia poza pracą i mają wrażenie, że nie znajda innej. Postaraj się jednak nauczyć mówić "koniec", gdy wewnętrznie czujesz, że wypaliłaś się, a praca, zamiast cieszyć, jest tylko przykrym balastem.

Jak uchronić się przed mobbingiem w pracy?

Reklama

10. Bądź optymistką

Uśmiech, zdrowe podejście i przekonanie, że to, co robisz jest ważne, to podstawa sukcesu, zadowolenia i satysfakcji. Naucz się cieszyć tym, co robisz i doceń swoją pracę. Postaraj się wszystkie negatywne sytuacje traktować mniej poważnie, a osiągniesz sukces!