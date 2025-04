Bardzo się starasz, wysyłasz CV do wielu firm, niektóre z nich zapraszają cię nawet na rozmowy, ale i tak nic później z tego nie wynika. Załamujesz się, ale naprawdę nie wiesz, w czym tkwi błąd? Przecież masz całkiem niezły życiorys zawodowy, jesteś wykształcona, znasz biegle angielski. Ale... pracy wciąż nie potrafisz znaleźć.

Dlaczego? Prawdopodobnie nie masz zbyt dobrej opinii o sobie, nie jesteś pewna swoich umiejętności, a przez to popełniasz błędy, zadając 3 zakazane pytania. To one mogą zamknąć ci drogę do zdobycia jakiejkolwiek pracy. Jakie to pytania?

Czego nie robić na rozmowie kwalifikacyjnej?

Przede wszystkim nie bądź przesadnie skromna albo niepewna. Pracodawca to wyczuje i nie zatrudni cię. Będzie przypuszczał, że prawdopodobnie podkoloryzowałaś swoje CV, skoro zgodnie z nim wypadasz naprawdę dobrze, a ty sama ciągle czujesz się niepewnie, albo jesteś tak wycofana i niepewna, że na pewno nie poradzisz sobie na danym stanowisku pracy.

Jakich zatem pytań unikać, żeby nie być posądzoną o powyższe cechy?

1. Jak wypadłam na rozmowie?

Nie licz na to, że osoba rekrutująca cię, odpowie ci szczerze z tym, co faktycznie myśli. Takie pytanie z twojej strony może jednak sugerować, że sama nie widzisz wartości w sobie, ale szukasz potwierdzenia w oczach innych. Może to być też próżność i chęć usłyszenia miłych słów. Lepiej jednak o to nie pytaj. Jeśli wypadłaś dobrze, na pewno zostaniesz zaproszona na kolejny etap rekrutacji, a jeśli źle... pewnie nie chciałabyś tak naprawdę tego usłyszeć.

2. Czy na to stanowisko jest dużo kandydatów?

Czy to ma znaczenie? Nawet jeśli jest faktycznie mnóstwo chętnych do pracy na tym stanowisku, a ty jesteś najlepsza, dostaniesz tę pracę. Jeśli uważasz jednak, że jedynie przy małej konkurencji masz jakieś szanse na tę pracę, to znak, że sama oceniasz innych lepiej od siebie. Dlaczego więc pracownik firmy miałby sądzić inaczej?

3. Czy może mi pani obiecać, że się do mnie odezwie, a nie tak jak inne firmy, nie dotrzyma słowa?

Jeśli to powiesz, masz gwarancję, że i tym razem pracy nie dostaniesz. Nawet jeśli rekruter miał o tobie dotychczas dobre zdanie, takie pytanie sprawi, że nabierze podejrzeń, że musi być jakiś waży powód tego, że inni nie chcieli cię zatrudnić. Będzie też wiedzieć, że tych innych było wielu, skoro już tak cię to męczy, że mówią, że się odezwą, a się nie odzywają. Zadanie takiego pytania osobie rekrutującej jest prawdopodobnie najgorszą rzeczą, jaką można zrobić podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

