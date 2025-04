Każdy chce być postrzegany przez szefa i współpracowników jak profesjonalista. Nie jest to takie proste, ponieważ nie wystarczy tylko sama wiedza i kompetencje. Mawia się, że jak cię widzą, tak cię piszą. To dlatego, aby zasłużyć sobie na miano eksperta, musisz też odpowiednio się prezentować i zachowywać. Poznaj 5 zasad, które pozwolą ci być profesjonalistką.

1. Strój

Typ bizneswoman na pewno nie wybierze się do pracy w koszulce polo i szortach. Prawdziwa profesjonalistka to uosobienie stylu, szyki i klasy, ale nie na pokaz i nie z przesadą. Jeśli więc chcesz uchodzić za kompetentną, nie strój się jak choinka. Biała koszula, długie kolczyki, łańcuszek, kilka bransolet, pierścionki i makijaż to nie najlepsza droga. Zamiast tego postaw na jeden akcent. Wybierz gustowną koszulę i długi łańcuszek. Pamiętaj o eleganckich butach. Nie muszą to być wyłącznie szpilki. Jeśli nie potrafisz się w nich poruszać, lepiej załóż ładne balerinki. Najważniejsze jest, abyś to ty się dobrze czuła.

W swojej szafie powinnaś mieć:

klasyczną białą koszulę,

ciemne spodnie w kant,

elegancką marynarkę,

ołówkową spódnicę,

coś modnego, nieszablonowego, np. stylową sukienkę.

2. Makijaż

Praca to nie wesele przyjaciółki ani impreza hallowenowa. Jeśli chcesz być profesjonalistą, zrezygnuj z kolorowej paletki cieni. Zamiast tego wybierz kolory ziemi, a więc beże, ciemną zieleń, brąz albo łagodną biel. Pamiętaj, aby podobnie jak w przypadku stroju, w makijażu również postawić na jeden element. Niech to będzie podkreślone oko albo usta. Żeby się nie świecić, użyj odpowiedniego pudru. Twarz możesz ocieplić brzoskwiniowym bronzerem. Pamiętaj też o błyszczyku albo szmince. Twoje usta nie mogą być popękane albo spierzchnięte, ponieważ będzie to zdradzało, że o siebie nie dbasz.

3. Akcesoria

Perfekcyjny pracownik jest przygotowany na wszystko. Zawsze gotowy do działania ma przy sobie notes, długopis, kalendarz albo tablet. Symbolem bizneswomen jest też świeżo zaparzona pachnąca mała czarna oraz torebka lub teczka na ważne dokumenty.

4. Sposób mówienia

Pamiętaj, że chociaż strój i wygląd mają wielkie znaczenie, to nie zrobią z ciebie 100% profesjonalistki. Musisz jeszcze nauczyć się odpowiedniego zachowania i trudnej, ale do wyćwiczenia, sztuki mówienia. Wyeliminuj ze swojego zachowani wszelkie nerwowe tiki. Obgryzanie paznokci czy siedzenie z założonymi rękami w pozycji zamkniętej nie świadczą o profesjonalizmie. Wręcz przeciwnie, mogą sprawić, że twoi koledzy z pracy zaczną na ciebie patrzeć jak na szarą myszkę. To dlatego pamiętaj o wyprostowanej postawie i pewnym siebie sposobie chodzenia. Udzielaj się w czasie dyskusji. Mów powoli, głośno i na temat. Pokaż, że jesteś kobietą z ciekawą osobowością.

5. Wiedza i zaangażowanie

Udowodnij wszystkim, że znasz się na rzeczy. Daj się poznać jako osoba, która ma spore doświadczenie i potrafi poradzić sobie w każdej sytuacji. Nie bądź jednak dumna. Pokora to cecha, którą doceni każdy – łącznie z twoim szefem.

