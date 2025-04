Atmosferę w pracy tworzą przede wszystkim ludzie. Jeśli ze wszystkimi udaje ci się porozumieć i wytworzyć przyjacielskiej relacje, to jesteś szczęściarą. Niestety, często na ścieżce kariery spotykamy osoby, które działają nam na nerwy, a każda rozmowa z nimi musi powodować zgrzyt. Jeśli w swojej pracy masz koleżankę, której nie lubisz, poznaj 5 rad, dzięki którym będziesz mogła stylowo utrzeć jej nosa.

1. Spokój i opanowanie

Pod żadnym pozorem nie daj wytrącić się z równowagi. Jeśli jesteś krytykowana i wiesz, że jest to krytyka bezpodstawna, kulturalnie o tym powiedź. Nie wdawaj się jednak w niepotrzebne kłótnie. Bądź konkretna, stanowcza i opanowana. Pamiętaj, że nic tak nie zdenerwuje "przeciwnika" jak spokój. Twoja koleżanka na pewno odczuje, że to ty jesteś panią sytuacji i nie zniżasz się do jej poziomu.

2. Pokojowa rozmowa

Jeśli ktoś z twoich współpracowników stale kładzie ci kłody pod nogi, nie możesz oczywiście nadstawiać drugiego policzka i z pokorą przyjmować atak. Poproś wredną koleżankę o rozmowę. Wyjaśnij, że nie podoba ci się sposób, w jaki jesteś traktowana. Być może obudzisz w niej ludzkie emocje. Rozmowa to klucz do sukcesu.

3. Dobra mina do złej gry

Obgadywanie, nieustanne komentarze pod twoim nazwiskiem albo fala krytyki doprowadzają cię do szaleństwa? Czasem nie ma innego wyjścia, jak odcięcie się od problemu. Postaraj się zignorować atak i zajmij się swoją pracą. Na pewno masz innych dobrych znajomych. Utrzymuj z nimi relacje i udawaj, że wszystko jest w najlepszym porządku.

4. Nie daj sobie w kaszę dmuchać

Nie możesz pozwolić wejść sobie na głowę. Pamiętaj, że agresywne napiętnowanie to mobbing. Pokaż swojej wrednej znajomej, że nie może sobie na tyle pozwalać, ponieważ nie jesteś od niej w niczym gorsza. Podkreślaj swoje osiągnięcia. Może wtedy ona również zacznie cię cenić i pozna twoją wartość. Jeśli sytuacja się nie zmieni, poinformuj o tym przełożonego.

5. Postaraj się stworzyć nić porozumienia

Wykorzystaj sytuację, kiedy twoja koleżanka będzie potrzebowała pomocy i podaj jej przyjazną dłoń. Postaraj się pokazać, że jesteś miła i sympatyczna. Udowodnij, że pomimo wszystko, to ty potrafisz zachować się z klasą.

