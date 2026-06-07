Kiedy Sylwia wprowadziła się do mieszkania obok, całe nasze piętro nabrało nagle jakiegoś dziwnego, wielkomiejskiego blichtru. Zawsze byłam osobą twardo stąpającą po ziemi. Jako nauczycielka w szkole podstawowej przywykłam do starannego planowania domowego budżetu.

Wprowadziła nowy powiew

Moje życie składało się ze sprawdzianów, wywiadówek, przecen w sieciówkach i wakacji spędzanych najczęściej na działce u teściów. Nie narzekałam, bo lubiłam swoją stabilizację, ale kiedy pojawiła się Sylwia, nagle poczułam, że moje życie jest po prostu szare. Ona była jak z okładki magazynu o modzie.

Zawsze ułożone włosy, makijaż, zapach perfum ciągnący się za nią na klatce schodowej i te torebki, których cen wolałam nawet nie sprawdzać w internecie. Szybko nawiązałyśmy kontakt, bo okazała się osobą niezwykle otwartą i serdeczną.

– Musisz koniecznie wpaść do mnie na kawę! – rzuciła pewnego popołudnia, kiedy spotkałyśmy się na klatce schodowej. – Mój mąż znowu wyjechał w delegację do Szwajcarii, a ja po prostu usycham z nudów w tych czterech ścianach.

Zgodziłam się, choć czułam lekkie skrępowanie. Jej mieszkanie wyglądało obłędnie. Złote dodatki, ogromny aksamitny narożnik, piękne lampy. Zaparzyła mi kawę w ekspresie, który wyglądał jak panel sterowania statku kosmicznego, i podała ją w filiżankach z cieniutkiej porcelany.

Byłam pod wrażeniem

Słuchałam jej opowieści o ostatnich zakupach, o planowanym wyjeździe na Malediwy i o tym, jak trudno jest znaleźć dobrą pomoc domową. Czułam się przy niej jak uboga krewna. Kiedy opowiadałam o swoich zmaganiach z systemem edukacji i o tym, że muszę wymienić opony w moim dziesięcioletnim aucie, miałam wrażenie, że mówimy w dwóch różnych językach.

Z każdą kolejną rozmową ta przepaść między nami zdawała się coraz bardziej pogłębiać. Sylwia zawsze potrafiła znaleźć temat, który podkreślał jej wyjątkowość – czy to nowy zabieg pielęgnacyjny, czy wyjazd na egzotyczne wakacje, czy kolejna para butów. Czułam ciężar codzienności jeszcze mocniej. Czasem zastanawiałam się, czy nie jestem po prostu zbyt zwyczajna, zbyt przeciętna na tle tego jej błyskotliwego świata.

Najgorsze w tym wszystkim było to, że Sylwia była niesamowicie hojna. Na początku to były drobnostki. Przynosiła mi francuskie makaroniki, tłumacząc, że kupiła za dużo i nie chce, żeby się zmarnowały. Potem jednak zaczęła przynosić rzeczy, które wprawiały mnie w autentyczne zakłopotanie.

Robiła mi prezenty

– Zobacz, co dla ciebie mam – powiedziała pewnego dnia, wręczając mi elegancką apaszkę. – Zamawiałam dla siebie, ale przysłali dwie. Pomyślałam, że będzie idealnie pasować do twojego płaszcza.

– Nie mogę tego przyjąć – oponowałam, czując, jak na moich policzkach wykwita rumieniec wstydu. – To przecież bardzo droga rzecz. Musisz to odesłać.

– Daj spokój! – zaśmiała się. – Przecież to tylko drobiazg. Nawet nie chce mi się bawić w te całe procedury zwrotu. Noś na zdrowie.

Z każdym takim gestem czułam się coraz gorzej. Nie stać mnie było na rewanż. Kiedy zaprosiłam ją na swoje urodziny, upiekłam tradycyjny sernik i kupiłam wino z wyższej półki w supermarkecie, co i tak było dla mnie sporym wydatkiem. Sylwia przyszła z ogromnym bukietem egzotycznych kwiatów i zestawem kosmetyków z perfumerii.

Uśmiechałam się, dziękowałam, ale w głębi duszy czułam narastającą frustrację i zwykłą, ludzką zazdrość. Zaczęło mnie przytłaczać to poczucie bycia gorszą, wiecznie w cieniu. W pewnym momencie zaczęłam unikać z nią kontaktu. Tłumaczyłam się nawałem pracy, stertą wypracowań do sprawdzenia, zmęczeniem.

Zazdrościłam jej

Nie chciałam czuć się ciągle tą gorszą, biedniejszą, mniej światową. Każdy jej gest dobroci, nawet jeśli szczery, przypominał mi o tym, czego nie mogę dać innym. Zaczęłam zamykać drzwi szybciej, wyciszać telefon, kiedy dzwoniła. Nawet przechodząc obok jej mieszkania, czułam lekki ucisk w żołądku – jakby jej obecność zmuszała mnie do konfrontacji z własnymi kompleksami.

Nadeszła sobota, jeden z tych wietrznych dni, kiedy najchętniej nie wychodziłoby się spod koca. Musiałam jednak zrobić większe zakupy. Zamiast iść do osiedlowego marketu, postanowiłam pojechać do dużego dyskontu. Zapakowałam pełen wózek najtańszego proszku do prania, papieru toaletowego i podstawowych produktów, zapłaciłam i wyszłam na parking. Pchałam wózek w stronę mojego leciwego auta, kiedy nagle mój wzrok padł na znajomą sylwetkę.

Kawałek dalej, przy błyszczącym aucie, stała kobieta. Miała na sobie wyciągnięty dres, włosy niedbale spięte w kucyk, a na nosie duże, ciemne okulary, mimo że nie było ani grama słońca. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że poznałam ten samochód. I tę postawę. To była Sylwia.

Rozpoznałam ją

Zatrzymałam się, niemal potykając się o własne nogi. Obserwowałam ją chwilę z dystansu, nie mogąc uwierzyć własnym oczom. Zamiast eleganckich toreb z delikatesów, Sylwia trzymała wielkie, foliowe reklamówki z logo tego dyskontu, w którym przed chwilą byłam. Widziałam, jak wyciąga zgrzewki najtańszej wody mineralnej, pasztety w puszkach, najtańsze parówki i wielkie opakowania makaronu z najniższej półki.

Robiła to szybko, nerwowo rozglądając się na boki, jakby bała się, że ktoś ją nakryje. Ten widok był szokujący. Ta sama Sylwia, która wczoraj opowiadała mi o truflowej paście i kawiorze przywożonym z Włoch, teraz ładowała do bagażnika jedzenie, po które sięgają osoby z najskromniejszym budżetem.

Stałam tam, jakby przyklejona do asfaltu, serce biło mi szybciej, bo nagle cała ta historia nabrała dla mnie zupełnie nowego znaczenia. Moje wyobrażenie o niej rozsypało się w jednej chwili. Jej ruchy były pospieszne, niemal chaotyczne. Widać było, że chce jak najszybciej zniknąć z tego miejsca.

Zauważyła mnie

W pierwszej chwili chciałam do niej podejść, zawołać, po prostu się przywitać. Zrobiłam nawet krok do przodu, ale w tej samej sekundzie nasze spojrzenia się skrzyżowały. Sylwia zamarła z puszką mielonki w dłoni. Zobaczyłam, jak z jej twarzy odpływa krew. Przez ułamek sekundy patrzyłyśmy na siebie w absolutnej ciszy, oddzielone rzędami zaparkowanych samochodów.

W jej oczach nie było już tej pewności siebie, tej wielkomiejskiej dumy. Był tylko nagi, obezwładniający wstyd. Panika. Nie podeszłam. Nie potrafiłam. Odwróciłam wzrok, przyspieszyłam kroku i podeszłam do swojego samochodu. Zaczęłam pakować swoje zakupy.

Kiedy skończyłam i wsiadłam za kierownicę, jej auta już nie było. Przez całą drogę powrotną do domu myślałam o tym, co właśnie zobaczyłam. Cały ten misternie budowany wizerunek luksusu rozpadł się na moich oczach w ciągu kilku sekund.

Zastanawiałam się, ile w tym wszystkim było prawdy. Czy te torebki to dobre podróbki? Czy mieszkanie było wynajęte? Czy jej mąż naprawdę jeździł w delegacje do Szwajcarii, czy może po prostu pracował fizycznie za granicą, żeby spiąć ich budżet?

Oszukiwała wszystkich

Nagle te wszystkie drogie prezenty przestały wyglądać jak gesty hojności, a zaczęły przypominać rozpaczliwe próby udowodnienia czegoś sobie i światu. Może kupowała te rzeczy na wyprzedażach, a może zadłużała się, byle tylko utrzymać pozory? Zamiast zazdrości, poczułam głęboki, przytłaczający smutek.

Już nie widziałam w Sylwii kobiety, której warto zazdrościć, tylko osobę, która desperacko próbuje nie wypaść z pewnej roli. Dopiero wtedy dotarło do mnie, jak bardzo mylące potrafią być pozory i jak dużo ludzie są w stanie poświęcić, by ukryć swoje prawdziwe życie.

Od tamtego spotkania minęły dwa tygodnie. Widziałyśmy się z Sylwią na klatce schodowej tylko raz. Była ubrana w swój elegancki płaszcz, a w ręku trzymała kolejną markową torebkę. Nie zatrzymała się, by opowiedzieć mi o najnowszych trendach. Szybko zamknęła za sobą drzwi.

Zostałam sama na klatce, patrząc na jej wycieraczkę. Już jej nie zazdroszczę. Wiem, że moje życie, choć skromne i przewidywalne, jest przynajmniej prawdziwe. Nie muszę nosić ciemnych okularów w pochmurne dni, żeby kupić jedzenie, na które mnie stać.

Karolina, 42 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie prawdopodobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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