Wszystko zaczęło się od niewinnego kłamstwa, które z biegiem czasu urosło do rozmiaru życiowego ciężaru, z którym nie potrafiłam już sobie poradzić. Kiedy poznałam Artura, byłam zwykłą dziewczyną z niewielkiego miasta, zatrudnioną w przeciętnym biurze, gdzie zarobki ledwo wystarczały mi na opłacenie rachunków i skromne przyjemności.

Ledwo wiązałam końce

On natomiast był przedstawicielem świata, do którego nigdy nie należałam – pochodził z rodziny z tradycjami, gdzie każdy szczegół codzienności ociekał luksusem. Ich dom przypominał pałac. Pamiętam, jak na naszą pierwszą randkę założyłam sukienkę z sieciówki. Przez moment uwierzyłam, że różnice społeczne nie mają znaczenia, że liczy się tylko uczucie. Szybko jednak okazało się, jak bardzo się myliłam.

Od pierwszego oficjalnego obiadu u jego rodziców czułam, jak bardzo jestem tam obca. Matka Artura obserwowała mnie wnikliwie, jej spojrzenie przesuwało się po moich tanich butach, zatrzymywało na torebce, a na końcu – z delikatnym politowaniem – spoczywało na mojej twarzy. W tamtej chwili dotarło do mnie, że w tym świecie nie wystarczy być miłą, inteligentną czy dobrze wychowaną. Liczyło się to, jak się prezentujesz, czy twoja metka pasuje do ich standardu.

Zaczęłam więc budować swoją wersję rzeczywistości – opowiadałam o rzekomo zamożnych rodzicach, których życie toczy się na uboczu wielkiego świata. Artur uwierzył. Ja natomiast zaczęłam kupować rzeczy, na które zupełnie mnie nie było stać, tylko po to, by podtrzymywać tę iluzję.

Chciałam się pokazać

Pierwszy kredyt zaciągnęłam na klasyczną torebkę od znanego projektanta. Pamiętam ten dreszcz emocji, kiedy podczas rodzinnego spotkania matka Artura po raz pierwszy spojrzała na mnie z uznaniem. To uczucie akceptacji uderzyło mi do głowy niczym najsilniejszy impuls – i tak zaczęłam wpadać w spiralę kolejnych wydatków.

Buty, jedwabne apaszki, wełniane płaszcze – każda okazja, każde rodzinne spotkanie wymagało perfekcyjnej stylizacji, którą finansowałam coraz to nowymi pożyczkami. Po pewnym czasie miałam wrażenie, że żyję na pokaz, a każda kolejna rzecz jest biletem wstępu do ich świata. Kiedy wzięliśmy ślub, naiwnie myślałam, że wreszcie będę mogła odetchnąć, że moje miejsce w tym świecie jest już pewne.

Artur miał świetnie płatną pracę, mieszkaliśmy w luksusowym apartamencie, gdzie wszystko wydawało się być na wyciągnięcie ręki. Szybko jednak zrozumiałam, że to, co dla niego było codziennością, dla mnie pozostawało nieosiągalnym luksusem. Owszem, utrzymywał naszą codzienność, ale moje wydatki na ubrania i dodatki wciąż były wyłącznie moją sprawą.

Zaciągałam kredyty

Uważał, że skoro pochodzę z „dobrego domu”, powinnam samodzielnie spełniać swoje zachcianki. Nie miałam odwagi zburzyć iluzji, którą tak długo pielęgnowałam, więc zaciągałam kolejne zobowiązania. Zorganizowałam sobie nawet specjalną skrytkę pocztową, by żadne wezwanie do zapłaty nie trafiło w jego ręce.

Codziennie uśmiechałam się do Artura podczas wspólnych śniadań, a w głowie gorączkowo przeliczałam, z której karty wyciągnąć środki, by spłacić chociaż minimalną ratę w innym banku. Moje życie zamieniło się w niekończący się taniec na linie rozciągniętej nad przepaścią, a każdy dzień był nowym aktem tej samej farsy. Rodzina Artura nieustannie zapraszała nas na wyjazdy, bankiety, uroczystości, gdzie każdy detal wyglądu był poddawany dyskretnej, lecz bezlitosnej ocenie.

– Widziałam w katalogu przepiękny naszyjnik, idealnie pasowałby do twojej sukni na najbliższą kolację – rzuciła pewnego dnia moja teściowa.

– Oczywiście, przyjrzę się jej – odpowiadałam z promiennym uśmiechem, choć w środku miałam ochotę krzyczeć z bezsilności. Wiedziałam, że to nie była sugestia, lecz rozkaz, i znów musiałam znaleźć sposób, by sprostać oczekiwaniom tej rodziny.

Wpadłam we własne sidła

Pętla wokół mojej szyi zacisnęła się ostatecznie w zeszłym miesiącu. Otrzymałam ostateczne wezwania przedsądowe, a kwota zadłużenia urosła do rozmiarów, które przyprawiały mnie o zawrót głowy. Nie miałam już gdzie pożyczyć, wszystkie instytucje finansowe zamknęły przede mną drzwi.

Zrozumiałam, że to tylko kwestia czasu, aż pojawi się komornik i wtedy cała prawda wyjdzie na jaw w najgorszy możliwy sposób. Postanowiłam, że muszę powiedzieć Arturowi wszystko. Przecież byliśmy małżeństwem – powtarzałam sobie, że miłość powinna wytrwać nawet najtrudniejsze próby. Dla niego ta kwota była ułamkiem rocznych dochodów, mógłby spłacić ją jednym przelewem i nawet tego nie odczuć.

Przygotowałam kolację, ubrałam się w jedną z tych przeklętych drogich sukienek i czekałam na jego powrót. Kiedy wszedł do salonu, był odprężony i uśmiechnięty, jakby nic nie mogło zakłócić jego dobrego nastroju. Usiedliśmy do stołu, a ja czułam, że zaraz zemdleję z nerwów.

– Muszę ci coś wyznać. Coś bardzo trudnego.

Spojrzał na mnie z zaciekawieniem, nie przeczuwając jeszcze, jak bardzo wszystko się zmieni.

– Co się stało? Jesteś jakaś blada.

– Oszukiwałam cię od samego początku. Moi rodzice nie są bogaci, są zwykłymi, ciężko pracującymi ludźmi, a ja nie miałam pieniędzy na to wszystko.

Nic nie rozumiał

Zmarszczył brwi, a w jego spojrzeniu pojawiło się niezrozumienie.

– Na co wszystko?

– Na te ubrania, torebki, buty. Zaciągnęłam kredyty. Mnóstwo kredytów, żeby pasować do ciebie i twojej rodziny. Długi urosły tak bardzo, że nie jestem w stanie ich spłacać. Grozi mi komornik.

Zamarłam w oczekiwaniu na wybuch złości, na pretensje o to, że naraziłam nasz budżet, że kłamałam o finansach. Tymczasem Artur zareagował zupełnie inaczej, niż się spodziewałam. W pokoju zapadła głucha cisza, którą przerwał dopiero, wstając od stołu i podchodząc do okna. Patrzył przez dłuższą chwilę na nocne miasto, jakby próbował znaleźć tam odpowiedzi, których nie potrafił udzielić. Gdy w końcu się odwrócił, jego twarz była zimna, jakby nagle stał się kimś zupełnie obcym.

– Chcesz mi powiedzieć, że całe twoje pochodzenie to kłamstwo? – zapytał lodowatym tonem.

– Bałam się, że mnie nie zaakceptujecie. Kocham cię.

– Nie mieszaj w to miłości! – podniósł głos, lecz szybko się opanował. – Wprowadziłem cię do mojego świata. Przedstawiłem cię najważniejszym ludziom. Moi rodzice chwalili się tobą przed znajomymi z elity. A ty jesteś zwykłą oszustką z długami.

Wyznałam mu prawdę

– Artur, błagam cię. Pieniądze można oddać. Ja wszystko spłacę, tylko mi pomóż, rozłóżmy to jakoś…

– Pieniądze? – zaśmiał się gorzko. – Myślisz, że tu chodzi o pieniądze? Mam gdzieś te twoje drobne kredyty. Mógłbym to spłacić z kieszonkowego. Chodzi o mój wizerunek! O mój prestiż! Co mam powiedzieć matce? Co partnerom biznesowym? Że moja żona to zadłużona po uszy naciągaczka, która kupowała sztuczny status za pożyczki?

Patrzyłam na niego z przerażeniem. Dopiero wtedy zrozumiałam, co naprawdę było dla niego ważne. Nie nasze małżeństwo, nie ja, tylko to, jak prezentujemy się na zdjęciach, jak ocenia nas świat zewnętrzny. W jego oczach nie byłam już osobą, którą kocha, tylko problemem, który trzeba jak najszybciej usunąć.

– Oczekuję, że spakujesz swoje rzeczy do jutra rano – powiedział cicho, idąc w stronę drzwi. – Złożę pozew o rozwód z orzeczeniem o twojej winie. Mój prawnik się z tobą skontaktuje.

– Wyrzucasz mnie? Po trzech latach małżeństwa?

– Zniszczyłaś coś, na co moja rodzina pracowała przez pokolenia. Moją reputację. Tego ci nie wybaczę.

Wszystko runęło

Następnego ranka stałam przed luksusowym apartamentowcem z dwiema walizkami – całym swoim dobytkiem. Zostawiłam w szafie wszystkie markowe ubrania i akcesoria, przez które zniszczyłam sobie życie. Nie zabrałam ani jednej torebki, ani jednych butów, które były powodem mojej klęski.

Stałam na chodniku i po raz pierwszy od lat poczułam, jak opada ze mnie ciężar udawania. Zdałam sobie sprawę, że przez cały ten czas żyłam z człowiekiem, który nigdy nie kochał mnie naprawdę – kochał wyobrażenie o mnie, piękną, pustą lalkę, którą stałam się dla niego, zakładając pożyczone piórka. Dziś mieszkam w małym pokoju na obrzeżach miasta. Pracuję na dwa etaty, by spłacić zadłużenie. Każdy dzień jest walką, ale po raz pierwszy od dawna nie muszę udawać.

Nie zakładam maski, nie kalkuluję, czy wyglądam na tyle luksusowo, by zasłużyć na czyjąś akceptację. Straciłam męża i złudzenia, ale odzyskałam coś znacznie cenniejszego – siebie. Teraz wiem, że nie potrzebuję markowych metek, by być wartościową osobą. I choć droga do odbudowania swojego życia jest stroma, przynajmniej idę nią w zgodzie ze sobą.

Monika, 31 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie prawdopodobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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