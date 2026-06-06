Patrzyłam przez okno na nasz ogród, który powoli zapadał w wieczorny mrok. Krzewy hortensji, które Robert posadził z taką pieczołowitością trzy lata temu, teraz uginały się pod ciężarem wielkich, białych kwiatostanów. To był jego świat. Krajobrazy, zieleń, przestrzenie, które potrafił zamienić w prawdziwe dzieła sztuki. Mój mąż był architektem krajobrazu i to niezwykle utalentowanym. Niestety, jego talent sprawił, że stał się rozchwytywany na drugim końcu kraju. Nasz dom, niegdyś pełen śmiechu i wspólnych planów, od wielu miesięcy świecił pustkami.

Relacja na odległość

Zaparzyłam sobie gorącą herbatę z malinami i usiadłam w fotelu, otulając się miękkim kocem. Każdy wieczór wyglądał tak samo. Czekałam na jego telefon, na krótką rozmowę przerywaną słabym zasięgiem gdzieś na placu budowy kolejnego wielkiego parku w odległym mieście. Czasem udawało nam się porozmawiać dłużej, ale najczęściej słyszałam tylko jego zmęczony głos, obiecujący, że to już niedługo, że to ostatni tak duży projekt. Wierzyłam mu, bo kochałam go nad życie, ale z każdym upływającym tygodniem ta wiara stawała się coraz trudniejsza do utrzymania.

Nasze małżeństwo zamieniło się w relację na odległość. Spotykaliśmy się raz na miesiąc, czasem rzadziej, gdy terminy goniły, a inwestorzy domagali się jego obecności na miejscu. Kiedy wracał, staraliśmy się nadrobić stracony czas, ale zawsze towarzyszył nam cień zbliżającego się wyjazdu. Pakowanie walizki w niedzielny wieczór stało się naszym najsmutniejszym rytuałem. Robert uśmiechał się przepraszająco, całował mnie w czoło i znikał na kolejne tygodnie, zostawiając mnie w wielkim, cichym domu, który wydawał się z każdym dniem coraz bardziej obcy.

Słowa Anny raniły

Następnego popołudnia odwiedziła mnie moja siostra, Anna. Zawsze była zdeterminowana, twardo stąpająca po ziemi i niezwykle krytyczna wobec wszystkiego, co uważała za nielogiczne. A moje małżeństwo od dawna znajdowało się na szczycie jej listy nielogicznych zjawisk. Weszła do kuchni jak burza, stawiając na stole koszyk z domowymi wypiekami.

— Znowu siedzisz tu sama — stwierdziła, krzyżując ramiona na piersi. — Kiedy on właściwie wraca? Za miesiąc? Za rok?

— Aniu, proszę cię, nie zaczynaj znowu — westchnęłam, wyciągając talerzyki z szafki. — Robert pracuje. Ten projekt w Gdańsku jest dla niego ogromną szansą. To prestiżowe zlecenie, sam miasto go zatrudniło.

— Prestiżowe zlecenie? Moniko, ty masz trzydzieści sześć lat, a żyjesz jak wdowa! — Jej głos podniósł się o oktawę. — Wasze małżeństwo istnieje tylko na papierze. Kiedy wy ostatnio byliście razem na spacerze? Kiedy poszliście do kina? Kiedy on w ogóle zapytał, jak ty się czujesz, zostając tu sama z tym wszystkim?

— Pyta codziennie — odparłam cicho, czując, jak w gardle rośnie mi gula. — Rozmawiamy. On też za mną tęskni.

— Tęskni? Gdyby tęsknił, znalazłby pracę tutaj. Jesteście z dwóch różnych światów. Ty budujesz gniazdo, a on fruwa po kraju. Obudź się, zanim obudzisz się jako samotna, starsza kobieta, która spędziła najlepsze lata swojego życia na czekaniu przy oknie.

Słowa Anny raniły, głównie dlatego, że w głębi duszy sama zadawałam sobie te same pytania. Moja rodzina od dawna uważała, że powinnam poszukać szczęścia gdzie indziej, że zasługuję na kogoś, kto będzie obecny fizycznie, a nie tylko wirtualnie. Moja matka delikatnie sugerowała, że może powinnam zacząć wychodzić do ludzi, poznać kogoś nowego, kto doceni moją obecność. Ale ja nie chciałam nikogo nowego. Chciałam mojego męża.

Uśmiech zniknął z jego twarzy

Kolejne dni mijały w powolnym, monotonnym rytmie. Rano praca w biurze rachunkowym, popołudnia w pustym domu, wieczory z telefonem w dłoni. W czwartek wieczorem zadzwonił Robert. Na ekranie mojego telefonu pojawiła się jego twarz — zmęczona, z lekkim zarostem, ale wciąż tak samo ukochana.

— Cześć, kochanie — powiedział, przecierając oczy. — Przepraszam, że dzwonię tak późno, ale mieliśmy mały kryzys z dostawą kamienia na alejki.

— Nic nie szkodzi, czekałam na ciebie — uśmiechnęłam się słabo. — Jak się czujesz? Wyglądasz na wyczerpanego.

— Jestem. Ale mam dla ciebie niespodziankę. Przyjeżdżam w ten weekend.

Moje serce zabiło mocniej. Nie spodziewałam się go przez kolejne dwa tygodnie.

— Naprawdę? Udało ci się wyrwać?

— Tak. Musimy porozmawiać, Moniko. To coś ważnego.

Jego ton nagle stał się poważny, a uśmiech zniknął z jego twarzy. Poczułam zimny dreszcz na plecach. „Musimy porozmawiać”. Te słowa nigdy nie zwiastowały niczego dobrego. Czyżby Anna miała rację? Czyżby odległość ostatecznie zabiła nasze uczucie? A może poznał kogoś tam, na miejscu? Tysiące mrocznych myśli zaczęło krążyć po mojej głowie, nie dając mi spokoju przez całą noc i kolejny dzień.

Serce biło mi jak oszalałe

Sobotni poranek przywitał mnie słońcem, ale w moim sercu panował chłód. Krzątałam się po kuchni, przygotowując jego ulubione śniadanie, próbując zająć ręce i myśli. Kiedy usłyszałam dźwięk silnika jego samochodu na podjeździe, niemal upuściłam kubek z kawą. Wzięłam głęboki oddech i poszłam otworzyć drzwi. Stał tam. Mój Robert. Miał na sobie swoją ulubioną, znoszoną kurtkę, a w ręku trzymał bukiet moich ulubionych polnych kwiatów. Zanim zdążyłam cokolwiek powiedzieć, przytulił mnie mocno, chowając twarz w moich włosach. Trwaliśmy tak przez dłuższą chwilę, a ja czułam, jak całe napięcie powoli ze mnie schodzi. Ale wciąż pamiętałam o tej „ważnej rozmowie”.

Usiedliśmy w salonie. Zaparzyłam świeżą kawę, a on patrzył na mnie z jakąś dziwną iskrą w oku, której nie widziałam u niego od bardzo dawna.

— Moniko, wiem, że ostatnie dwa lata były dla nas koszmarem — zaczął, ujmując moje dłonie w swoje. — Wiem, że zostawiłem cię samą z domem, z codziennością, z tłumaczeniem się rodzinie z moich nieobecności. Słyszałem w twoim głosie to zrezygnowanie. I wiem, że twoja siostra uważa mnie za najgorszego męża na świecie.

— Robert, ja cię nie obwiniam... — zaczęłam, ale mi przerwał.

— Nie, posłuchaj mnie do końca. Te wszystkie wyjazdy, te wielkie projekty... Robiłem to wszystko z jednego powodu. Chciałem zdobyć doświadczenie, markę i pozycję, która pozwoli mi na jeden konkretny krok.

Zmarszczyłam brwi, nie do końca rozumiejąc, do czego zmierza. Serce biło mi jak oszalałe.

Łzy napłynęły mi do oczu

Robert wziął głęboki oddech i uśmiechnął się szeroko. Ten uśmiech rozświetlił całą jego twarz, zmywając zmęczenie minionych miesięcy.

— Trzy dni temu podpisałem umowę. Zostałem partnerem w lokalnej pracowni architektonicznej tutaj, w naszym mieście. Otwierają nowy dział projektowania przestrzeni miejskich i zaproponowali mi stanowisko głównego architekta. Zgodziłem się pod jednym warunkiem.

Patrzyłam na niego z otwartymi ustami, nie mogąc uwierzyć w to, co słyszę.

— Pod jakim warunkiem? — wykrztusiłam w końcu.

— Że już nigdy nie wyjadę w delegację dłuższą niż dwa dni. Moniko, wracam do domu. Na stałe. Skończyłem z życiem na walizkach. Od teraz jedyne projekty długoterminowe, jakie będę realizował, to te dotyczące naszego wspólnego życia.

Łzy napłynęły mi do oczu. Łzy ulgi, radości i niesamowitego szczęścia. Rzuciłam mu się na szyję, płacząc jak mała dziewczynka. A on śmiał się, obracając mnie w ramionach, dokładnie tak, jak robił to, gdy byliśmy świeżo upieczonym małżeństwem. Wszystkie te samotne wieczory, wszystkie wątpliwości zasiane przez Annę, wszystkie przelane łzy straciły na znaczeniu. Mój mąż walczył o naszą przyszłość, budując fundamenty, które pozwolą nam na spokojne, wspólne życie.

Kiedy zadzwoniłam do siostry, by przekazać jej nowiny, zapadła długa cisza. Po raz pierwszy w życiu Anna nie wiedziała, co powiedzieć. A ja w końcu poczułam, że nasz dom znów stał się pełen. Zrozumiałam, że prawdziwa miłość potrafi przetrwać każdą odległość, jeśli tylko obie strony mają wspólny cel. Naszym celem było bycie razem, i w końcu, po tylu trudach, ten projekt został pomyślnie ukończony.

Monika, 36 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają one rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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