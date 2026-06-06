Letni festiwal muzyczny zawsze był dla mnie miejscem pełnym skrajnych emocji. Przez lata jeździłam tam z przyjaciółmi, szukając w muzyce ukojenia i oddechu od codziennych spraw. W ostatnich latach coraz częściej wybierałam samotność. Być może wynikało to z tego, że dorosłość przyniosła nowe obowiązki, a stare znajomości rozmyły się gdzieś po drodze. Zawsze jednak lubiłam atmosferę festiwalu – dźwięki gitar, tłum ludzi tańczących do białego rana, światła sceny odbijające się w nocnym niebie. To wszystko dawało mi poczucie, że na moment mogę zniknąć z własnych problemów i po prostu być.

Podjęłam decyzję spontanicznie

W tym roku długo się wahałam, czy w ogóle tam pojechać. Ostatecznie zdecydowałam się spontanicznie, zaledwie kilka godzin przed wydarzeniem. Uznałam, że ten jeden wieczór mogę poświęcić tylko sobie. Chciałam na chwilę oderwać się od rutyny, pobyć z własnymi myślami i poczuć energię tłumu.

Mój mąż, Tomasz, nie mógł mi towarzyszyć. Od kilku tygodni powtarzał, że w pracy szykuje się ogromny projekt i właśnie w ten weekend musi wyjechać w pilną delegację na drugi koniec kraju. Nie zdążyłam nawet powiedzieć mu o swoich planach.

– Naprawdę mi przykro, kochanie – mówił, pakując koszule do małej walizki kilka dni wcześniej. – Wiesz, jak bardzo zależy mi na tym kontrakcie. Gdybym tylko mógł, zostałbym, żeby spędzić ten weekend z tobą. Zrób coś dla siebie w tym czasie. Może wybierzesz się na zakupy?

– Poradzę sobie, to tylko dwa dni – odpowiedziałam, poprawiając mu kołnierzyk. – Skup się na pracy. I dzwoń, jeśli zasięg na to pozwoli.

Moja najlepsza przyjaciółka, Sylwia, również miała swoje plany. Znałyśmy się od czasów studiów i zawsze mogłam na nią liczyć, ale tym razem tłumaczyła się wizytą rodziny z zagranicy. Zostałam sama z moją decyzją, co w gruncie rzeczy bardzo mi odpowiadało. Chciałam przeżyć ten festiwal po swojemu, w ciszy własnych myśli, bez konieczności udawania przed kimkolwiek, że wszystko jest w idealnym porządku.

Czułam się samotna

Kiedy dotarłam na miejsce, słońce powoli chyliło się ku zachodowi, malując niebo odcieniami różu i fioletu. Powietrze pachniało skoszoną trawą, pieczonym jedzeniem z okolicznych stoisk i letnim wiatrem. Wszędzie dookoła widziałam uśmiechniętych ludzi, słyszałam śmiech i gwar rozmów. Przez chwilę poczułam lekki ucisk w gardle. Wszystko wyglądało niemal identycznie jak podczas poprzednich edycji, które jeszcze nie były naznaczone goryczą samotności.

Znalazłam sobie spokojne miejsce niedaleko głównej sceny. Nie pchałam się w sam środek tłumu, wolałam stać nieco z boku, opierając się o drewniane barierki. Koncert miał się zacząć za kilkanaście minut. Zamknęłam oczy i wzięłam głęboki oddech, pozwalając, by muzyka z mniejszych scen delikatnie otulała moje zmysły.

Wysłałam Tomaszowi krótką wiadomość, że że dobrze się bawię i nie musi się o mnie martwić. Odpowiedział niemal natychmiast. „Cieszę się, skarbie. Ja właśnie skończyłem spotkanie i padam z nóg. Zjem kolację w hotelu i idę spać. Baw się dobrze za nas oboje”. Uśmiechnęłam się do ekranu telefonu. Tomasz zawsze był taki troskliwy. Wierzyłam w każde jego słowo, ufając mu bezgranicznie. W końcu spędziliśmy razem osiem lat, zbudowaliśmy dom, mieliśmy wspólne plany na przyszłość.

Nagle tłum zafalował, gdy na scenie zgasły światła. Rozległy się pierwsze akordy gitary, a publiczność wybuchła entuzjazmem. Otworzyłam szeroko oczy, chłonąc ten moment. Melodia niosła się daleko w przestrzeń, a ja poczułam, jak łzy wzruszenia spływają po moich policzkach. Byłam tu, wśród ludzi, a jednocześnie zupełnie sama – i tego właśnie potrzebowałam.

Stanęłam jak wryta

Koncert trwał w najlepsze. Stałam w tym samym miejscu, lekko kołysząc się w rytm muzyki. W pewnej chwili postanowiłam przejść się nieco bliżej, by lepiej widzieć scenę. Przeciskałam się przez tłum, uśmiechając się przepraszająco do ludzi, których przypadkiem potrąciłam. I wtedy mój wzrok zatrzymał się na jednej z par stojących kilkanaście metrów ode mnie.

Mężczyzna stał tyłem, ale jego sylwetka, sposób, w jaki układał głowę, a nawet ta specyficzna, ciemnogranatowa koszula, którą sama kupiłam mu na urodziny… To wszystko było aż nazbyt znajome. Moje serce na sekundę przestało bić. Zrobiłam krok do przodu, mrużąc oczy, by przebić się przez kolorowe światła reflektorów.

To był Tomasz. Mój mąż, który według wszelkich zapewnień powinien znajdować się w pokoju hotelowym setki kilometrów stąd, odpoczywając po trudnych negocjacjach. Nie mogłam uwierzyć w to, co widzę. Mój umysł próbował racjonalizować sytuację. Może spotkanie skończyło się wcześniej? Może chciał zrobić mi niespodziankę i przyjechał tu za mną?

Zanim jednak zdążyłam zrobić kolejny krok w jego stronę i zawołać go po imieniu, kobieta stojąca obok niego odwróciła głowę, śmiejąc się z czegoś, co właśnie wyszeptał jej do ucha. Zamarłam. Jej twarz była mi równie bliska, co twarz mojego męża. To była Sylwia. Moja najlepsza przyjaciółka. Kobieta, która miała spędzać ten weekend z rodziną z zagranicy.

Patrzyłam, jak Tomasz obejmuje ją w pasie, a ona kładzie głowę na jego ramieniu. Ich dłonie były splecione w sposób tak naturalny i czuły, jakby robili to od zawsze. Światła sceny oświetlały ich twarze, ujawniając uśmiechy pełne intymności, której nie da się pomylić z niczym innym.

Żyłam w kłamstwie

Czas wokół mnie zwolnił. Dźwięki muzyki zlały się w niezrozumiały szum, a tłum ludzi przestał istnieć. Byliśmy tylko my troje w tej absurdalnej, surrealistycznej bańce.

Stałam jak wryta, nie mogąc oderwać od nich wzroku. Z każdym uderzeniem serca docierała do mnie nowa fala brutalnej prawdy. To nie był jednorazowy wybryk. To nie był błąd popełniony pod wpływem chwili. Sposób, w jaki na siebie patrzyli, w jaki on gładził jej ramię, a ona poprawiała mu włosy… To była rutyna. To była bliskość, którą buduje się przez długie miesiące, a może nawet lata.

Moje myśli zaczęły pędzić jak oszalałe, układając w głowie puzzle, których wcześniej nie potrafiłam, a może nie chciałam dostrzec. Przypomniałam sobie te wszystkie wieczory, kiedy Tomasz musiał zostać dłużej w biurze, a Sylwia nagle odwoływała nasze spotkania, twierdząc, że ma migrenę. Przypomniałam sobie ich ukradkowe spojrzenia podczas naszych wspólnych kolacji, ich dziwne uśmiechy z żartów, których nie rozumiałam.

Przypomniałam sobie, jak rok temu Tomasz kupił drogą biżuterię. Myślałam, że to na naszą rocznicę, ale dostałam wtedy coś zupełnie innego. Kilka tygodni później widziałam podobny naszyjnik u Sylwii. Powiedziała, że to pamiątka po babci.

Całe moje życie przez ostatnie lata było kłamstwem. Żyłam w iluzji, otoczona przez dwoje ludzi, którym ufałam najbardziej na świecie, a którzy za moimi plecami stworzyli sobie własny, sekretny świat. Czułam fizyczny ból w klatce piersiowej, jakby ktoś wbijał mi tam lodowaty nóż i powoli nim obracał.

Poczułam nienaturalny spokój

Zrobiłam jeszcze jeden krok, by upewnić się, że to nie jest tylko wytwór mojej wyobraźni. Znaleźli się zaledwie kilka metrów ode mnie. Mogłam dostrzec każdy szczegół. Tomasz nachylił się i delikatnie pocałował ją w policzek, a ona zamknęła oczy, rozkoszując się tą chwilą. Wtedy, zupełnie przypadkiem, jej wzrok powędrował w moją stronę.

Nasze oczy się spotkały. Widziałam, jak uśmiech natychmiast znika z twarzy Sylwii, ustępując miejsca czystemu przerażeniu. Jej oczy rozszerzyły się, a dłoń automatycznie wysunęła się z uścisku Tomasza. Zrobiła krok do tyłu, szturchając go nerwowo. Tomek odwrócił się zniecierpliwiony, nie rozumiejąc, co się stało. Jego wzrok podążył za spojrzeniem Sylwii. Kiedy mnie zobaczył, cała krew odpłynęła z jego twarzy. Wyglądał, jakby zobaczył ducha.

– Karolina… – usłyszałam jego głos, choć muzyka wciąż grała niezwykle głośno. Widziałam ruch jego warg. Zrobił krok w moją stronę, wyciągając rękę w błagalnym geście.

Nie krzyczałam. Nie rzuciłam się z płaczem. Zamiast tego poczułam dziwny, nienaturalny spokój. Spojrzałam na niego wzrokiem pozbawionym jakichkolwiek emocji, a potem przeniosłam wzrok na Sylwię. Nie potrafiła utrzymać ze mną kontaktu wzrokowego. Opuściła głowę, wpatrując się w ziemię, jak skarcone dziecko. Nie mieli mi nic do zaoferowania. Żadne słowa, żadne tłumaczenia nie mogły cofnąć tego, co właśnie zobaczyłam.

Odwróciłam się na pięcie i zaczęłam iść w kierunku wyjścia. Nie biegłam. Szłam wolno, z uniesioną głową, przeciskając się przez tłum bawiących się ludzi. Słyszałam za sobą kroki Tomasza, słyszałam, jak woła moje imię, ale z każdym metrem jego głos stawał się coraz cichszy, zagłuszany przez dźwięki festiwalu.

Nie było miejsca na łzy

Wyszłam za bramki festiwalowe i wzięłam głęboki wdech nocnego powietrza. Nie czekałam na niego na parkingu. Wsiadłam do swojego samochodu, zablokowałam drzwi i odjechałam w stronę domu. Mój telefon wibrował bez przerwy na siedzeniu pasażera. Na ekranie wyświetlały się naprzemiennie imiona Tomasza i Sylwii. Wyłączyłam urządzenie i wrzuciłam je do schowka.

Droga powrotna minęła mi jak we mgle, ale moje myśli były krystalicznie czyste. Wiedziałam dokładnie, co muszę zrobić. Nie było już miejsca na łzy, na wątpliwości, na próby ratowania czegoś, co nigdy nie było prawdziwe.

Pojechałam tam, by na chwilę oderwać się od codzienności i pobyć sama ze sobą. Zamiast tego, festiwal przyniósł mi bolesną, ale niezwykle potrzebną prawdę o mojej teraźniejszości. Straciłam męża i najlepszą przyjaciółkę w jednej sekundzie, ale po raz pierwszy od dawna poczułam, że odzyskałam samą siebie.

Karolina, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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