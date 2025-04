To chyba znak czasów: kiedy postanawiają się pobrać dojrzali ludzie, od dawna mieszkający poza domem, rodzinom zostaje przydzielona bierna rola gości na ślubie. Tak też było u nas i, nie ukrywam, zdarzało mi się czuć dziwnie z myślą, że tak słabo znamy rodziców synowej. Tym bardziej że Krzysztof i Karolina wydawali się takimi sympatycznymi ludźmi! Dlatego, gdy niespodziewanie zadzwonili z propozycją krótkiej wizyty w drodze do sanatorium, bardzo się z mężem ucieszyliśmy.

– Niepotrzebnie robicie sobie kłopot – zareagował syn na tę wiadomość. – Naprawdę, nie czujcie się w żaden sposób zobowiązani.

Dlaczego nie chcieli naszego kontaktu?

– No co ty! – żachnęłam się. – Po pierwsze, wpadną na dwa, góra trzy dni. A po drugie, jak w ogóle możesz zakładać, że moglibyśmy odmówić? To w końcu familia.

– Prawdę mówiąc, Małgośka też nie jest zachwycona tym pomysłem – westchnął syn. – Twierdzi, że jej rodzice najfajniejsi są na odległość.

– Wy, młodzi – jęknęłam ze zgrozą – w ogóle nie macie nawyku podtrzymywania kontaktów, a już w obrębie rodziny to wcale! Teraz się nie dziwię, że tak rzadko nas odwiedzacie… Pewnie masz o nas takie samo zdanie: dobrzy, ale na dystans.

– Przestań, mamo! – przystopował mnie. – To prawie trzysta kilometrów, nie możemy wpadać na niedzielne obiadki.

Niby o tym wiedziałam, mimo wszystko trudno jest się pogodzić z myślą, że dzieci odeszły na dobre ze wspólnego życia i układają sobie świat po swojemu. No cóż, tym bardziej powinniśmy dbać o kontakty, które jeszcze nam zostały – uznałam. Zaprosiliśmy zatem Karolinę z Krzysztofem na małe grzybobranie; dla nas jesień jest czasem, który najchętniej spędzamy w lesie.

– Weźmiecie ze sobą trochę prawdziwków – obiecałam w rozmowie telefonicznej. – Na Śląsku porządnych grzybów pewnie nie macie za dużo.

– Świetnie – natychmiast zapalił się do pomysłu Krzysztof. – Nasz turnus w Kołobrzegu zaczyna się dokładnie w połowie miesiąca, wyjedziemy trzy dni wcześniej, odbijemy ździebko z trasy i nareszcie trochę lepiej się poznamy.

Zapewniłam, że będziemy ich wypatrywali z niecierpliwością i było w tym dużo prawdy – kiedy się mieszka na prowincji, życie towarzyskie zjeżdża niebezpiecznie blisko zera, szczególnie jak się jest w wieku emerytalnym. Trochę przeszacowali czas dojazdu i, zamiast na obiad, dotarli dopiero wieczorem.

– Jezu! – westchnął Krzysztof, wysiadając z samochodu. – Ależ ze mnie staruch. Ledwie dałem radę pokonać tę trasę, a przecież nie tak dawno śmigałem nad morze w siedem godzin.

– Człowieku – Jarek z uznaniem poklepał go po plecach. – Dla mnie i tak jesteś bohaterem. Ostatnio z trudem się decyduję nawet na wyprawę do najbliższego miasteczka, mam wrażenie, że wszyscy na drodze zachowują się jak szaleńcy. Gdzie zgubiłeś Karolinę? – rozejrzał się. – Tylko nie mów, że…

– Nie, nie – uspokoił go Krzysztof. – Jest i żonka, leży na tylnym siedzeniu. Strasznie ją głowa rozbolała.

– Ojej – załamałam dłonie. – Bidulka. Zasnęła?

– A skąd! – drzwi samochodu się uchyliły i wyjrzała zza nich znękana twarz Karoliny. – Bo to zaśniesz na takich dziurach? Witajcie, kochani – zatoczyła się lekko, wychodząc. – Ojej, strasznie przepraszam, ledwie widzę na oczy, co za męka…

– Chcesz coś przeciwbólowego? – spytałam ze współczuciem. – Mam chyba jakieś tabletki.

– Oj, to dobrze – westchnęła z ulgą. – Coś tam wzięłam po drodze, ale chyba za mało. Daj mi, kochana, te proszki, i pójdę się położyć. Nie będzie już dziś ze mnie pożytku.

– Oj, nie tłumacz się, przecież rozumiem – uspokoiłam ją. – Pościeliliśmy wam w pokoju syna, jak chcesz, możesz od razu wskakiwać do łóżka.

– Tacy jesteście kochani – uśmiechnęła się słabo. – A ja wam taki kłopot…

– Głupstwa opowiadasz – przerwałam. – Każdego może rozboleć głowa.

– Ale, żeby aż tak… – położyła dłoń na czole i jęknęła.

– Już dobrze, kochanie – Krzysztof objął ją ramieniem. – Pomogę ci dojść do pokoju. Prowadź, Jarek.

Karolina już nas nie zaszczyciła obecnością

Za to Krzysiek złapał drugi oddech i tryskał energią. Okazał się znakomitym, pełnym autoironii gawędziarzem, z którym chciałoby się przegadać całą noc. Mieliśmy zbliżone spojrzenie na świat, podobne poczucie humoru, więc co i rusz wybuchały przy stole salwy śmiechu. W którymś momencie aż mi się głupio zrobiło, że tak dobrze się bawimy, podczas gdy Karolina cierpi na górze w samotności.

– Nie przejmuj się – skwitował moje rozterki Krzysztof. – Żona często bywa w kiepskiej formie, ale to nie powód, żeby całe otoczenie miało cierpieć razem z nią.

Ta zwykła, logiczna wypowiedź w tamtej chwili wydała mi się jakaś bezduszna i wyrachowana; w efekcie straciłam dobry humor. Nie żebym oceniała Krzyśka i jego podejście, ale odeszła mi chęć na dalszą nasiadówkę. Chyba dostrzegł zmianę w moim zachowaniu, bo po rzuceniu kilku dowcipów, które nie wzbudziły większej wesołości, stwierdził, że też jest zmęczony i chyba powinien położyć się spać. Następnego dnia od rana dopisywała piękna, słoneczna pogoda, w sam raz na grzybobranie. Wprawdzie obudziliśmy się trochę późno, ale za to w świetnych humorach.

– Głowa przestała boleć? – spytałam Karolinę przy śniadaniu.

– Tak! – uśmiechnęła się promiennie. – Dzisiaj czuję się wspaniale, choć przyznam, że wczoraj miałam do was troszkę żalu, że tak świetnie się bawicie beze mnie.

Zatkało mnie i nie wiedziałam, co odpowiedzieć, na szczęście mój Jarek przyszedł z odsieczą.

– Dziś będziemy się bawić jeszcze lepiej – obiecał, rozsmarowując masło na kanapce. – Słowo harcerza, Karolina. Ten wieczór jest twój.

Jak zwykle jego wazeliniarska uwaga zadziałała bez pudła i na twarzy Karoliny pojawił się szeroki uśmiech zadowolenia. Wkrótce po śniadaniu ruszyliśmy do lasu na poszukiwanie. Na prawdziwki było już trochę za zimno, poszliśmy więc prosto w świerki, nastawiwszy się na podgrzybki. I to był strzał w dziesiątkę: wróciliśmy późnym popołudniem, brudni, zmęczeni i głodni jak wilki, za to obładowani dobrem niczym karawana wielbłądów.

Byliśmy szczęśliwi jak dzieci

– Tego nam było trzeba – stwierdził uśmiechnięty od ucha do ucha Krzysztof.

– Ruch, świeże powietrze i kawałek nieskażonej natury.

– O tak – zgodziła się z nim Karolina. – Cudownie tu jest… Ale, słuchajcie, czy ktoś mógłby spojrzeć na moją nogę? Co ja tu, do licha, mam?

Włożyłam okulary i schyliłam się, by spojrzeć na jej udo.

– Ha, niektórzy to mają szczęście – mruknęłam. – Złapałaś chyba ostatniego kleszcza w tym sezonie. Wydawało się, że już się pokończyły.

– Co powiedziałaś? – wzdrygnęła się. – To kleszcz?! Jezus Maria, co teraz?

– Spokojna głowa, zaraz ci go wyrwę i po krzyku – powiedziałam, próbując złapać robala paznokciami.

– Agata, zwariowałaś?! – wyszarpnęła nogę. – Taki zabieg powinien zrobić przeszkolony personel!

– No i świetnie trafiłaś – roześmiał się Jarek. – Trudno o bardziej wykwalifikowaną osobę. Agata od zawsze łuska nas z tych wrednych pasożytów i jeszcze nigdy jej się żaden nie urwał.

– Mowy nie ma! – Karolina stawiała sprawę jasno. – Czytałam, że w momencie wyrywania, kleszcze wydzielają silne toksyny, które dostają się do krwiobiegu. Mam sobie pozwolić na wstrzyknięcie boreliozy? Gdzie macie tu najbliższy szpital?

– Naprawdę chcesz z taką pierdołą jechać na izbę przyjęć? – nie dowierzał Jarek.

– To chyba oczywiste – Karolina była oburzona jego sceptycyzmem. – Im szybciej, tym lepiej. Krzysiek, gdzie jest Krzysiek? – rozejrzała się nieprzytomnie. – Trzeba odpalać samochód!

– Karolinko – mój mąż potrafił być uparty. – Wyśmieją cię z tym kleszczem. Tu ludzie codziennie łapią po kilka sztuk i nikt z tego nie robi wielkiego halo. Załatwiamy to w domu, wierz mi.

– Też mi argument! – prychnęła. – Kiedyś kobiety rodziły w domu i też uważano to za normę, a ile z nich umarło, tego dziś już nikt nie pamięta. Załatwimy to profesjonalnie, a nie jak jacyś średniowieczni jaskiniowcy!

Cóż można było dodać? Nic

Pogodzony z losem Krzysztof już siedział w samochodzie i ustawiał współrzędne w nawigacji. Po chwili Karolina dołączyła do niego, pomachali nam i ruszyli szukać fachowej pomocy w szpitalu oddalonym o dwadzieścia kilometrów. Spojrzeliśmy z Jarkiem po sobie, wzruszyliśmy ramionami i poszliśmy czyścić, kroić i układać na sicie tony podgrzybków, które, jak te głupki, przytachaliśmy z lasu. Nasi goście wrócili dopiero pod wieczór.

– Przyjęli nas jako ostatnich – westchnął zmęczony Krzysztof. – Czekaliśmy bite cztery godziny.

– Ale za to macie pewność, że usługa została przeprowadzona profesjonalnie – nie mogłam się powstrzymać przed drobną złośliwością.

– No właśnie, wcale nie mam tej pewności – westchnęła Karolina, przyglądając się swojej nodze. – Pielęgniarka zwyczajnie szarpnęła go pęsetą, odkaziła skórę i żegnam! Żadnych zaleceń, żadnej obserwacji, a tu widzę, wystąpił rumień…

– Gdzie masz ten rumień? – spytałam, przewracając oczami.

Zaczynałam się czuć naprawdę zmęczona tą kobietą.

– Tutaj – wskazała palcem.

– To zwykłe zaczerwienienie, zawsze tak jest po kleszczu – uspokoiłam ją. – Jakby mała infekcja.

– No proszę, infekcja! – podchwyciła natychmiast. – Taką mamy służbę medyczną na prowincji! Masz może, kochana, jakieś leki przeciwzapalne?

Powiedziałam, że się skończyły. Z dziećmi mielibyśmy mniej problemów!

– Kochanie – wtrącił się jej mąż. – Już zjadłaś dwa nurofeny. Wystarczy.

– Wątpię – westchnęła, cały czas wpatrując się w zaczerwienienie. – Według mnie ten rumień się powiększa. Jestem pewna, że złapałam boreliozę, zaraz sprawdzę objawy w telefonie.

– Jutro będziemy w sanatorium – uspokajał ją Krzysiek. – Tam pójdziesz do lekarza.

– O tak – przytaknęła. – Tam powinien być przynajmniej kompetentny personel. Oby tylko nie było już za późno na pomoc!

Jak Boga kocham, chciałam jej powiedzieć, żeby jechali od razu, bo i tak zanosiło się na to, że Karolina i jej kleszcz będą gwiazdami wieczoru. Rzadko się mylę i tym razem też tak było: odetchnęliśmy od nieustannego jęczenia dopiero w łóżku. Całe szczęście, że następnego dnia goście postanowili się zwinąć jak najwcześniej, bo miałam ich serdecznie dość.

– Ostrzegałem cię, mamuś – śmiał się syn, gdy streściłam mu przez telefon przygody jego teściowej. – Nie chciałaś słuchać. Ta kobieta to hipochondryczka i to z tych bardzo męczących.

– Musi mieć końskie zdrowie, żeby pochłaniać tyle leków bez konsekwencji – zauważyłam z przekąsem.

Wciąż czułam się rozczarowana, ale syn miał rację: wpakowałam się w ten bigos na własne życzenie. Czasem zastanawiam się tylko, jak ten jej chłop z nią wytrzymuje. Wydawał się całkiem miłym facetem.

– Przyzwyczaił się – wzruszył ramionami Jarek. – Do wszystkiego można się przyzwyczaić, Agata, do wszystkiego!

Nie byłam tego taka pewna. Ja nie wytrzymałabym kolejnego dnia z tą kobietą, na bank.

