Jak to jest żyć w cieniu sławnego ojca? W sumie całkiem nieźle. Tylko ostatnio coraz częściej czuję strach…

Zbliżał się jubileusz pracy artystycznej mojego ojca, z tej okazji odwiedziła nas młoda dziennikarka. Lokalne pismo zleciło jej przeprowadzenie wywiadu z Mistrzem. Zaparzyłam obojgu herbatę i w pokoju obok wzięłam się za porządkowanie materiałów do książki.

Wprost nie chciało się wierzyć, że skończył już 75 lat i, mimo kłopotów z sercem, nadal śpiewał i regularnie reżyserował. Dwie godziny później drzwi gabinetu się otworzyły. Stanął w nich dumny Mistrz i zarumieniona dziennikarka.

– Czy mogłabym porozmawiać także z panią? – spytała dziewczyna. Zaskoczyła mnie. Dziennikarze i fani rzadko zwracali uwagę na moją skromną osobę. Chyba tylko wtedy, gdy chcieli zdobyć autograf Mistrza lub umówić się na wywiad… Mistrz łaskawie zezwolił i opuścił nas z uśmiechem na ustach. Dziennikarka chrząknęła.

– Możemy zaczynać?

– Proszę – powiedziałam, a ona włączyła swój dyktafon.

– Chciałabym panią zapytać o cenę wielkości – zaczęła.

– Mnie? – zdziwiłam się.

– Tak, panią. Mistrz mówił o ciężkiej pracy, długiej nauce i wyrzeczeniach, ale ja chciałam zapytać o cenę, jaką płaci rodzina za wielkość bliskiej osoby. Chyba nie jest łatwo?

– Być zwyczajną córką genialnego ojca? – mruknęłam. – Cóż, nie robił mi wyrzutów, jeśli o to pani pyta, że nie odziedziczyłam po nim wielkiego talentu. Starczyło, bym skończyła Akademię Muzyczną, ale nadaję się ledwie na akompaniatorkę…

– Oraz na doskonałą sekretarkę, świetną gospodynię i dyskretną gejszę od parzenia herbaty – dodała. – Trochę mu na rękę pani zwyczajność.

– Sugeruje pani, że ojciec mnie wykorzystuje?

– Nie ośmieliłabym się – odparła. – Po prostu z własnego doświadczenia wiem, że artyści bywają egoistami i egocentrykami. Często to odruch samoobrony, bo talent wiąże się z nadwrażliwością. Ale rodzinom wcale nie jest przez to lżej, prawda?

Uśmiechnęłam się i milczałam. Lojalność zabraniała mi potwierdzić, choć faktycznie ojciec potrafił zaleźć za skórę. Zwłaszcza przed premierą robił się nerwowy i marudny.

– Rozumiem, że jakoś pani wytrzymuje – drążyła dziennikarka. – Ale co pani robi, by nie dać się zdominować?

– Może ja lubię być zdominowana – wzruszyłam ramionami.

– Nie wierzę. Musi mieć pani jakiś prywatny świat, do którego Mistrz nie ma wstępu. Żyć w jego cieniu, nie znaczy nie mieć własnego życia. Proszę się pochwalić, co pani robi dla siebie, wyłącznie dla siebie?

– W domu kultury prowadzę lekcje gry na pianinie dla dzieci, poza tym chodzę na aerobik i gram w internetowego pokera – wyrecytowałam.

Prawda czy fałsz, bezdusznemu urządzeniu nie robiło różnicy. A dziennikarka tak gładko łyknęła kłamstwo, że ze wstydu szybko skończyłam rozmowę. Co ona sobie wyobrażała? Praca u ojca była etatem 24 godziny na dobę. I wcale nie czułam się wykorzystywana. Nieszczęśliwa? Może troszeczkę, kiedy widziałam całujące się pary albo matki z dziećmi. Mnie ten rodzaj spełnienia ominął. Nie winię ojca, tak po prostu wyszło. Dużo podróżowaliśmy, po całym świecie, spotykałam dzięki niemu wielu fascynujących ludzi, przeżywałam mnóstwo wzruszeń.