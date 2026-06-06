Kurz unosił się w powietrzu, drażniąc moje nozdrza przy każdym głębszym oddechu. Stałem na starej, drewnianej drabinie, z uporem maniaka zdrapując kolejne warstwy wypłowiałej tapety. Przedpokój naszego mieszkania przypominał pole bitwy, ale w mojej głowie ten chaos miał bardzo jasny cel.

Chciałem zrobić Beacie niespodziankę. Od miesięcy narzekała na ten ponury korytarz, na te wyblakłe wzory, które pamiętały jeszcze poprzednich właścicieli. Wziąłem kilka dni urlopu, zaplanowałem wszystko w najdrobniejszych szczegółach i postanowiłem, że kiedy wróci ze swojego wyjazdu integracyjnego, przywita ją zapach świeżej, jasnej farby i zupełnie nowa przestrzeń.

Ona odpoczywała, ja harowałem

Z sypialni dobiegał dźwięk zasuwanych zamków walizki. Beata krzątała się od dobrej godziny, przerzucając rzeczy z szafy do torby podróżnej. Jej firma organizowała trzydniowy wyjazd w góry. Zawsze uważałem, że takie wyjazdy są świetną okazją do budowania zespołu, a ona ostatnio pracowała tak dużo, że z pewnością należał jej się odpoczynek.

– Jesteś pewna, że wzięłaś ciepły sweter? – krzyknąłem, zeskakując z drabiny i wycierając spocone czoło wierzchem dłoni.

– Tak, spakowałam ten szary, gruby! – odkrzyknęła z głębi pokoju, a po chwili stanęła w drzwiach przedpokoju.

Wyglądała pięknie. Miała na sobie prostą, elegancką bluzkę i jeansy, a jej włosy były starannie ułożone. Zawsze dbała o siebie, ale tego dnia wydawała mi się wyjątkowo promienna. Uśmiechnęła się do mnie, choć jej wzrok szybko uciekł gdzieś w stronę okna. Była myślami daleko stąd, pewnie już w drodze, wśród znajomych z biura.

– Będę tęsknić, wiesz? – powiedziałem, podchodząc do niej i delikatnie obejmując ją w pasie, uważając, żeby nie pobrudzić jej ubrania moim zakurzonym t-shirtem.

– Ja też, kochanie. Ale to tylko trzy dni. Zlecą szybciej, niż myślisz – odpowiedziała, muskając moje usta szybkim, niemal mechanicznym pocałunkiem.

– Zobaczysz, jak wrócisz, tego przedpokoju nie poznasz. Będzie dokładnie tak, jak chciałaś.

– Nie przemęczaj się tylko. Odpocznij też trochę – rzuciła, łapiąc za rączkę walizki.

Odprowadziłem ją do drzwi, pomogłem znieść bagaż na dół do taksówki, która już na nią czekała. Kiedy samochód odjechał, wróciłem na górę z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. Miałem przed sobą trzy dni ciężkiej pracy, ale perspektywa jej radosnego zaskoczenia dodawała mi skrzydeł.

Paragon zasiał ziarno niepokoju

Przez resztę dnia harowałem jak wół. Zdarcie starych tapet okazało się o wiele trudniejsze, niż zakładałem. Klej trzymał mocno, a ściany wymagały wyrównania. Wieczorem byłem tak wyczerpany, że ledwo trzymałem szpachelkę w dłoni. Postanowiłem zrobić sobie przerwę, zjeść coś i ogarnąć największy bałagan. Zmiatając z podłogi resztki zaschniętego kleju i kawałki papieru, zauważyłem, że kosz na śmieci w kuchni jest przepełniony.

Wyciągnąłem worek, zawiązałem go, ale w tym momencie coś z niego wypadło. Mały, zgnieciony paragon. Zwykle nie zwracam uwagi na takie rzeczy, po prostu podnoszę i wyrzucam, ale ten przykuł mój wzrok, bo na górze widniało logo ekskluzywnego butiku, o którym Beata kiedyś mi wspominała. Rozprostowałem z ciekawości zmięty papier.

Moje serce na chwilę zwolniło rytm. Na paragonie widniała kwota, która przyprawiała o zawrót głowy, a pozycja na liście zakupów była jednoznaczna. Ekskluzywny komplet bielizny. Data zakupu: dokładnie tydzień temu. Zmarszczyłem brwi, próbując ułożyć to sobie w głowie. Tydzień temu? Przez ten czas Beata ani razu nie wspomniała o nowych zakupach, a tym bardziej nie pokazała mi takiej bielizny. Zawsze, gdy kupowała coś wyjątkowego, lubiła się tym pochwalić, zapytać o moje zdanie. Tym razem milczała.

Starałem się odepchnąć od siebie natrętne myśli. Może to niespodzianka dla mnie? Może chciała założyć to po powrocie z wyjazdu, żeby uczcić nasz nowy przedpokój i odświeżone mieszkanie? Tłumaczyłem sobie, że niepotrzebnie szukam dziury w całym. Wyrzuciłem paragon z powrotem do worka na śmieci i wyniosłem go do kontenera przed blokiem. Chłodne, wieczorne powietrze trochę mnie orzeźwiło. Wróciłem do mieszkania, wziąłem prysznic i położyłem się spać, choć sen nie nadchodził łatwo. Wizja tego małego, białego papierka uporczywie wracała pod moje zamknięte powieki.

Starałem się to ignorować

Następnego dnia rano obudziłem się z nową energią. Słońce wpadało przez odsłonięte żaluzje, oświetlając puste ściany przedpokoju. Postanowiłem skupić się na pracy. Zmyłem resztki kleju, zagruntowałem powierzchnię i przygotowałem farbę. Wałek sunął gładko, a jasny, ciepły odcień beżu powoli pokrywał szarość betonu. Z każdym pociągnięciem czułem, jak mieszkanie nabiera nowego charakteru.

Myślałem o Beacie. Ostatnio mieliśmy dla siebie mniej czasu. Jej awans w pracy wiązał się z mnóstwem nowych obowiązków, częstymi nadgodzinami i wyjazdami szkoleniowymi. Rozumiałem to i starałem się wspierać ją jak tylko potrafiłem. Przejmowałem większość domowych obowiązków, gotowałem obiady, żeby miała co zjeść po ciężkim dniu. Czasem miałem wrażenie, że mijamy się w drzwiach, ale wierzyłem, że to tylko przejściowy etap. Że wkrótce wszystko wróci do normy, a my znów będziemy spędzać długie wieczory na kanapie, rozmawiając o wszystkim i o niczym.

Ten remont miał być symbolem. Nowym początkiem. Czystą kartą, na której zapiszemy kolejne, spokojniejsze lata naszego małżeństwa. Kiedy skończyłem pierwszą warstwę, byłem z siebie naprawdę dumny. Mieszkanie od razu wydawało się większe i bardziej przytulne. Odłożyłem wałek na kuwetę i poszedłem do kuchni, żeby napić się wody.

Wiadomość odebrała mi nadzieję

Wtedy usłyszałem ciche bzyczenie. Dźwięk wibracji dochodził z naszej sypialni. Zdziwiłem się, bo przecież mój telefon leżał na blacie w kuchni. Skierowałem się w stronę pokoju, nasłuchując. Dźwięk powtórzył się, krótki i natarczywy. Zbliżyłem się do szafki nocnej po stronie Beaty. Pod stertą czasopism, które czytała przed snem, leżał jej prywatny tablet.

Zamarłem. Jak mogła zapomnieć tabletu? Zazwyczaj nie ruszała się bez niego z domu, a zwłaszcza zabierała go do firmy. Po chwili dotarło do mnie, że ma jeszcze telefon, którego używa niemal na okrągło, więc pewnie przez roztargnienie zabrała tylko jego. Chciałem po prostu wyciszyć urządzenie, żeby nie przeszkadzało mi w pracy.

Sięgnąłem po aparat. Ekran był wygaszony, ale kiedy podniosłem go z blatu, podświetlił się automatycznie, reagując na ruch. Moje oczy natychmiast powędrowały w stronę powiadomienia, które właśnie przyszło. To była wiadomość z popularnego komunikatora. Zanim zdążyłem odłożyć telefon, przeczytałem treść, która wyświetliła się na zablokowanym ekranie. „Mąż pewnie dalej maluje, a my mamy cały apartament dla siebie. Czekam, kochanie”.

Wykorzystała moją naiwność

Czas przestał płynąć. Dźwięki dobiegające z ulicy za oknem zniknęły, zastąpione przez głuche, pulsujące dudnienie w moich skroniach. Stałem w bezruchu, wpatrując się w ekran, który po kilku sekundach znów pociemniał, odbijając tylko moją bladą, zmęczoną twarz. Moje palce zacisnęły się na gładkiej obudowie. Przeczytałem to zdanie w myślach dziesiątki razy, próbując nadać mu jakiś inny, niewinny sens. Ale sens był tylko jeden. Boleśnie prosty i niszczący.

Nie było żadnego wyjazdu integracyjnego. Nie było koleżanek z biura, nie było warsztatów z budowania zespołu. Był apartament. I ktoś, kto nazywał moją żonę „kochaniem”. Ktoś, kto doskonale wiedział, co teraz robię. Wiedział, że pot zrasza moje czoło, gdy ja z miłością odnawiam nasze wspólne gniazdo.

Wszystko nagle ułożyło się w spójną, przerażającą całość. Ten pośpiech rano, ten unikający wzrok. Nadgodziny, które wcale nie musiały być nadgodzinami. I ten przeklęty paragon w koszu na śmieci. Ekskluzywna bielizna nie była niespodzianką dla mnie. Była starannie wybranym rekwizytem na wyjazd, który miał być ucieczką od naszego wspólnego życia.

Powoli osunąłem się na podłogę, opierając plecy o chłodną ramę łóżka. Tablet wyślizgnął mi się z dłoni i upadł na dywan. W mieszkaniu unosił się intensywny zapach świeżej farby, który jeszcze kilka minut temu kojarzył mi się z nadzieją i nowym początkiem. Teraz ten zapach wywoływał u mnie jedynie mdłości. Przypominał mi o mojej własnej naiwności.

Siedziałem w milczeniu, patrząc w stronę przedpokoju, w którym zostawiłem wałek i kuwetę. Ściana była idealnie gładka, jasna, gotowa na to, by zawiesić na niej nasze wspólne zdjęcia. Ale wiedziałem, że żadne zdjęcia już tam nie zawisną. Remont, który miał uratować naszą codzienność, stał się tylko tłem dla najgorszego kłamstwa, jakiego kiedykolwiek doświadczyłem. Zostałem sam w idealnie odmalowanym korytarzu, z którego właśnie uleciało całe moje dotychczasowe życie.

Robert, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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