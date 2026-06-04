Zapach świeżo ciętego drewna zawsze działał na mnie uspokajająco. Od najmłodszych lat przesiadywałem w niewielkim garażu mojego dziadka, obserwując, jak z bezkształtnych kawałków desek powstają piękne, użyteczne przedmioty. Z czasem ta pasja stała się moim zawodem.

Marzyłem o warsztacie

Przez ponad dwadzieścia lat pracowałem w różnych zakładach stolarskich. Byłem lojalnym pracownikiem, wyrabiałem normy, zostawałem po godzinach, ale zawsze gdzieś z tyłu głowy miałem jedno pragnienie: mieć coś swojego. Własny warsztat, w którym to ja będę decydował o projektach, w którym maszyny będą moje, a każdy mebel będzie nosił moją sygnaturę.

Oszczędzałem każdy grosz. Odmawiałem sobie zagranicznych wyjazdów, jeździłem starym, wysłużonym samochodem, a każdą nadwyżkę finansową odkładałem na specjalne konto. Po latach udało mi się zgromadzić kwotę, która pozwalała na poważne myślenie o własnym biznesie. Wiedziałem jednak, że sam sobie nie poradzę ze wszystkimi formalnościami. Zawsze byłem rzemieślnikiem, człowiekiem od pracy fizycznej i tworzenia. Dokumenty, negocjacje, poszukiwanie klientów i zarządzanie budżetem przyprawiały mnie o zawrót głowy.

I wtedy pojawił się Tomek. Znaliśmy się od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Razem graliśmy w piłkę, razem przeżywaliśmy pierwsze zawody miłosne i wspieraliśmy się w trudnych chwilach. Tomek był moim całkowitym przeciwieństwem. Wygadany, przebojowy, zawsze pełen energii i nowych pomysłów. Pracował w handlu i doskonale wiedział, jak rozmawiać z ludźmi.

Zwierzyłem mu się

Kiedy pewnego wieczoru opowiedziałem mu o moim marzeniu i obawach z nim związanych, jego oczy natychmiast rozbłysły.

– Andrzej, to jest genialny pomysł – powiedział wtedy, klepiąc mnie po ramieniu. – Ty masz talent i pieniądze na start, a ja mam głowę do interesów. Założymy spółkę. Zrobimy z tego najlepszy warsztat w całym województwie.

Początkowo miałem pewne wątpliwości. Zawsze powtarzano mi, żeby nie łączyć przyjaźni z biznesem. Ale przecież to był Tomek. Człowiek, któremu ufałem bardziej niż komukolwiek innemu. Przekonał mnie swoimi argumentami, wizją rozwoju i zaangażowaniem. Postanowiliśmy podzielić się obowiązkami: ja miałem zająć się produkcją i wyposażeniem technicznym, a on miał wziąć na siebie znalezienie lokalu, załatwienie pozwoleń i marketing.

Zaczęliśmy działać. Znalazł idealne miejsce – dawną halę magazynową na obrzeżach miasta. Przestronna, z dobrym dojazdem, wymagała tylko lekkiego remontu. Moje oszczędności poszły na opłacenie kaucji, czynszu za pół roku z góry i pierwsze prace adaptacyjne.

Dałem się namówić

Szybko jednak okazało się, że potrzebujemy nowoczesnego sprzętu, żeby sprostać rynkowym standardom. Piła formatowa, profesjonalna grubościówka, frezarki, systemy odciągów trocin – to wszystko kosztowało fortunę.

– Musimy wziąć kredyt – oznajmił Tomek. – Bez tego będziemy dłubać jak w średniowieczu. Zabezpieczymy go na firmie, spłacimy w dwa lata. Mam już dogadane świetne zlecenia, które pokryją raty.

Zgodziłem się. Założyliśmy spółkę, w której obaj mieliśmy równe udziały i pełne prawo do reprezentowania firmy. Wziąłem na siebie ogromne zobowiązanie finansowe, ale byłem spokojny. Widziałem, jak hala zmienia się w profesjonalny zakład. Kiedy przyjechały pierwsze maszyny, czułem autentyczne wzruszenie. Godzinami polerowałem blaty, kalibrowałem ustawienia, ciesząc się jak dziecko z nowej zabawki. Byliśmy gotowi na podbój rynku.

Przez pierwsze miesiące wszystko szło zgodnie z planem. Pracowałem od świtu do nocy, realizując zamówienia, które Tomek rzekomo zdobywał. Mówił, że pieniądze spływają na konto firmowe, ale większość musimy od razu reinwestować i spłacać raty. Ufałem mu, więc nie zaglądałem w dokumenty. Moim królestwem była hala produkcyjna, a jego biuro.

Ufałem mu

Pamiętam ten poranek ze wszystkimi szczegółami. Wstałem wcześnie, zjadłem szybkie śniadanie i pojechałem do warsztatu. Miałem w planach skończyć duży stół dębowy dla ważnego klienta. Kiedy podjechałem pod halę, coś wydało mi się dziwne. Brama wjazdowa, którą zawsze zamykałem na masywną kłódkę, była otwarta. Pomyślałem, że może Tomek przyjechał wcześniej, chociaż rzadko pojawiał się przed dziewiątą. Zaparkowałem i podszedłem do głównych drzwi wejściowych. Były uchylone.

Serce zabiło mi mocniej. Wszedłem do środka, zapalając główne światło. Zamiast potężnego szumu świetlówek i widoku błyszczących maszyn, uderzyła mnie absolutna, przerażająca pustka. Zatrzymałem się w pół kroku, nie mogąc uwierzyć w to, co widzę. Mrugnąłem kilka razy, jakby to miało zmienić rzeczywistość. Ale rzeczywistość pozostała brutalna.

W ogromnej hali nie było niczego. Zniknęła piła formatowa, zniknęła grubościówka, frezarki, szlifierki. Zniknęły nawet moje ręczne narzędzia, które starannie układałem na ścianie. Puste regały, puste stoły robocze. Tylko ślady na betonowej posadzce świadczyły o tym, że jeszcze w piątek stał tu ciężki sprzęt.

Wszystko zniknęło

Zacząłem biegać po hali, zaglądając do każdego kąta, chociaż doskonale widziałem, że wszystko przepadło. Wpadłem do biura. Szafki na dokumenty były otwarte i puste. Zniknął komputer, zniknęły segregatory. Na biurku stał tylko mój kubek. Wyciągnąłem telefon drżącymi rękami i wybrałem numer Tomka. Byłem pewien, że zostaliśmy okradzeni. Ktoś musiał podjechać ciężarówkami w weekend i wynieść cały nasz dorobek.

– Wybrany numer jest niedostępny – usłyszałem mechaniczny głos w słuchawce.

Spróbowałem ponownie. I jeszcze raz. Wynik był ten sam. Zadzwoniłem na policję, zgłaszając kradzież. Potem pojechałem prosto do mieszkania Tomka. Dzwoniłem do drzwi przez dziesięć minut, aż w końcu otworzyła mi starsza sąsiadka.

– A pan do kogo? – zapytała, przypatrując mi się z podejrzliwością.

– Do Tomka. Mieszka tutaj. Muszę się z nim pilnie skontaktować.

– On się wyprowadził w sobotę rano. Zabrał walizki i pojechał. Zdał klucze właścicielowi.

Świat zawirował mi przed oczami. Oparłem się o ścianę na klatce schodowej, próbując złapać oddech. To nie mogła być prawda. Mój przyjaciel, wspólnik, bratnia dusza. Nie mógłby mi tego zrobić.

Ukradł cały sprzęt

Kiedy policja przyjechała na miejsce, zaczęliśmy sprawdzać fakty. Funkcjonariusze skontaktowali się z właścicielem hali, z bankiem, z dostawcami. Prawda, która powoli wychodziła na jaw, była gorsza niż najczarniejszy koszmar.

Tomek od tygodni przygotowywał się do ucieczki. Jako pełnoprawny wspólnik miał prawo dysponować majątkiem firmy. W tajemnicy przede mną sprzedał wszystkie nasze maszyny jakiejś firmie z drugiego końca kraju. Zrobił to całkowicie legalnie, na podstawie umów kupna-sprzedaży podbitych naszą firmową pieczątką. Sprzęt został wywieziony w niedzielę, kiedy byłem z rodziną na obiedzie u teściów.

Dowiedziałem się również, że na koncie firmowym nie ma ani grosza. Tomek wypłacił wszystko, co zarobiliśmy, a także resztki z kredytu, którego wciąż nie spłaciliśmy. Zostawił mnie z ogromnym długiem w banku, nieopłaconymi rachunkami za materiały i zobowiązaniami wobec klientów, którzy wpłacili zaliczki na meble.

Zostałem na lodzie

Kolejne tygodnie przypominały chodzenie we mgle. Musiałem złożyć zeznania, tłumaczyć się przed wierzycielami i bankiem. Zrozumiałem, że zostałem z niczym. Oszczędności życia przepadły bezpowrotnie, a zamiast wymarzonego biznesu, miałem na karku dług, który będę spłacał przez lata.

Najbardziej bolała jednak zdrada. Strata pieniędzy i sprzętu była ogromnym ciosem, ale świadomość, że człowiek, któremu ufałem bezgranicznie, planował to wszystko z zimną krwią, patrzył mi w oczy i uśmiechał się, wiedząc, że zaraz zniszczy moje życie… To łamało mnie od środka.

Nie poddałem się, choć były dni, kiedy nie miałem siły wstać z łóżka. Zatrudniłem się ponownie jako zwykły pracownik w dużym zakładzie stolarskim, żeby mieć z czego spłacać raty. Pracuję po kilkanaście godzin dziennie. Powoli wychodzę na prostą, spłacam długi krok po kroku. Moje marzenie o własnym warsztacie zostało brutalnie przerwane, ale pasja do drewna pozostała.

Zrozumiałem jednak jedną ważną rzecz. Zaufanie to piękny dar, ale może być najdroższą rzeczą, jaką kiedykolwiek komuś podarujesz. Ja zapłaciłem za nie najwyższą cenę.

Andrzej, 45 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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