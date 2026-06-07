Siedziałam przed ekranem laptopa w naszym małym, wynajmowanym mieszkaniu, gapiąc się na skrzynkę odbiorczą, jakbym czekała na jakiś cud. Przeczytałam tę wiadomość chyba ze cztery razy, zanim dotarło do mnie, co właściwie widzę.

Dostałam awans

Zagraniczny oddział agencji, w której pracowałam od pięciu lat, oferował mi stanowisko głównej menedżerki w Amsterdamie. To było coś, o czym marzyłam, odkąd w ogóle zaczęłam pracować w tym biurze. Prestiż, ogromny budżet na kampanie, międzynarodowe środowisko i pensja, o której w Polsce mogłam tylko pomarzyć.

Wszystko to, co przez lata wydawało się nierealne, nagle znalazło się w zasięgu mojej ręki. Przez chwilę pozwoliłam sobie na marzenia – widziałam siebie spacerującą nad kanałami, pracującą nad projektami, które naprawdę mają znaczenie, poznającą nowych ludzi, czującą, że naprawdę żyję.

Automatycznie złapałam za telefon, żeby od razu zadzwonić do Janka, ale powstrzymałam się w ostatniej chwili. Chciałam mu to powiedzieć prosto w oczy. Byliśmy razem od siedmiu lat. Znaliśmy się na wylot, wiedział, jak bardzo frustrowała mnie stagnacja w polskim biurze, jak bardzo chciałam się rozwijać. W myślach już wyobrażałam sobie, jak rzuca mi się na szyję, jak wspólnie planujemy przeprowadzkę, wynajęcie jakiegoś pięknego mieszkania nad kanałem. Widziałam nasze nowe życie – pełne przygód, wyzwań i nowych możliwości. Chciałam, aby to był nasz wspólny początek, a nie tylko mój sukces.

Byłam szczęśliwa

Zrobiłam uroczystą kolację. Kupiłam jego ulubione jedzenie, nakryłam do stołu, zapaliłam świece. Wszystko po to, by ten wieczór zapadł nam w pamięć na długo. Kiedy wszedł do mieszkania, od razu zauważył, że coś jest na rzeczy.

– Co to za okazja? – zapytał, nie kryjąc ciekawości.

– Mam ci coś ważnego do powiedzenia. Siadaj, zjedzmy, a potem wszystko ci opowiem.

Nie wytrzymałam jednak do końca posiłku. Kiedy tylko nałożyłam mu porcję, wyrzuciłam z siebie wszystko na jednym wydechu. Opowiedziałam o e-mailu, o propozycji, o stanowisku w Amsterdamie. Moje słowa brzmiały trochę chaotycznie, ale nie mogłam ich już powstrzymać. Czułam, że ten moment zmieni wszystko.

Janek przestał jeść. Odłożył widelec bardzo powoli, jakby każda sekunda miała opóźnić moment, w którym będzie musiał się odezwać. Spojrzał na mnie w sposób, którego zupełnie nie potrafiłam rozszyfrować. Nie było w tym spojrzeniu radości ani dumy. Była tylko czysta, chłodna kalkulacja, jakby nagle włączył się w nim tryb analityka, a nie partnera.

Nie był zachwycony

Przez dłuższą chwilę milczał, patrząc mi prosto w oczy, aż w końcu odezwał się cicho, ale stanowczo.

– Amsterdam? – powtórzył powoli, jakby próbował zrozumieć słowo w obcym języku. – Przecież wczoraj oglądaliśmy projekt domu pod miastem. Wpłaciliśmy zaliczkę na działkę.

Faktycznie, od kilku miesięcy rozmawialiśmy o budowie domu. Janek pragnął stabilizacji, chciał zapuścić korzenie, mieć swój kawałek trawnika i święty spokój po pracy. Zgodziłam się na to, bo wydawało mi się to naturalną koleją rzeczy. Ale ta praca to była szansa, która trafia się raz w życiu. Poczułam, jak moje marzenia nagle zderzają się z jego planami, a pomiędzy nami zaczyna rosnąć mur niezrozumienia.

– Przecież to tylko dom. Możemy go wybudować za kilka lat. Albo możemy kupić coś tam! Wyobraź sobie, jak świetnie by było pomieszkać kilka lat za granicą. To ogromny krok dla mojej kariery. To może być początek zupełnie nowego życia, także dla nas.

– Twojej kariery – wycedził przez zęby. – A co z moim życiem? Mam rzucić swoją pracę, w której właśnie dostałem awans, żeby jechać za tobą do Holandii i szukać czegoś od zera? Mam zrezygnować z naszego planu, bo tobie nagle zachciało się wielkiego świata?

Postawił ultimatum

Poczułam, jak coś ściska mnie w gardle. To nie tak miało wyglądać. W jednej chwili cała moja radość zgasła jak zdmuchnięta świeca. Przez tyle lat wspierałam go, cieszyłam się z jego osiągnięć, a teraz, gdy to ja stanęłam przed wielką szansą, on nie potrafił się cieszyć moim szczęściem.

– Nie zachciało mi się wielkiego świata. Zostałam doceniona. Zaproponowali mi stanowisko, o którym marzyłam. Myślałam, że będziesz się cieszył moim szczęściem, że będziesz ze mnie dumny.

– Cieszę się – powiedział, choć jego ton wcale na to nie wskazywał. – Ale musisz im odmówić. Nie możemy teraz wywracać naszego życia do góry nogami.

W kolejnych dniach atmosfera w domu była nie do zniesienia. Przestaliśmy rozmawiać jak partnerzy, zaczęliśmy się mijać jak obcy ludzie. Każda próba powrotu do tematu kończyła się kłótnią. Janek zachowywał się tak, jakbym zrobiła mu na złość, jakbym celowo uknuła spisek, żeby zniszczyć jego marzenia o podmiejskiej sielance.

W mojej głowie narastały pytania bez odpowiedzi – czy naprawdę przez te wszystkie lata nie zauważył, jak wiele razy rezygnowałam z siebie dla nas? Czy tak trudno mu zobaczyć, że to nie tylko moja szansa, ale i nasza?

Nie mogłam uwierzyć

W czwartek wieczorem usiadł naprzeciwko mnie. Przez chwilę milczał, jakby zbierał się w sobie do najtrudniejszej rozmowy w naszym życiu. Poczułam, że to będzie moment, po którym nic już nie będzie takie samo.

– Musimy to w końcu załatwić – powiedział stanowczo. – Dałaś im już odpowiedź?

– Mam czas do końca tygodnia – odpowiedziałam. W głowie kłębiły mi się myśli, ale nie potrafiłam ich uporządkować.

– Posłuchaj mnie uważnie. Kocham cię i chcę z tobą spędzić resztę życia. Ale chcę spędzić je tutaj. Mamy zaplanowaną przyszłość. Jeśli przyjmiesz tę pracę i wyjedziesz to będzie znaczyło, że wybierasz siebie, a nie nas.

Spojrzałam na niego z niedowierzaniem.

– Co ty mówisz? Każesz mi wybierać?

– Mówię tylko, że ja do żadnego Amsterdamu nie jadę. I nie będę żył w związku na odległość. Albo zostajesz i budujemy ten dom, albo jedziesz, ale wtedy nasze drogi się rozchodzą.

Nie mogłam zasnąć

Człowiek, z którym dzieliłam wszystko przez ostatnie lata, właśnie stawiał mnie pod ścianą. Moja radość, moje ambicje i moje potrzeby nie miały dla niego żadnego znaczenia w obliczu jego własnego komfortu. Miał swój scenariusz na nasze życie i oczekiwał, że po prostu odegram w nim przypisaną mi rolę, bez prawa do własnych marzeń.

Tę noc spędziłam przewracając się z boku na bok, nie zmrużywszy oka ani na chwilę. W ciemności słuchałam miarowego oddechu Janka, który spał spokojnie, jakby nic się nie wydarzyło. Ja natomiast analizowałam całe nasze życie, decyzję po decyzji, kompromis po kompromisie.

Przypomniałam sobie, jak zgodziłam się na przeprowadzkę do tej dzielnicy, bo jemu było bliżej do pracy. Jak zaakceptowałam konkretny projekt domu, mimo że marzyłam o czymś bardziej nowoczesnym. Jak tłumiłam swoje potrzeby, by tylko zachować spokój i harmonię w naszym związku.

Zawsze to ja szłam na ustępstwa, zawsze ja rezygnowałam z czegoś ważnego dla siebie. Teraz, kiedy dostałam szansę, by w końcu zrobić coś dla siebie, on odwrócił się ode mnie plecami. To nie była zwykła kłótnia o drobiazgi. To był moment, w którym musiałam wybrać – albo dać sobie prawo do szczęścia, albo na zawsze pogodzić się z tym, że jestem tylko częścią czyjegoś planu, a nie własnego życia.

Był egoistą

Wyobraziłam sobie siebie za dziesięć lat, siedzącą na tarasie tego wymarzonego przez Janka domu, patrzącą na ten sam równo przystrzyżony trawnik, wykonującą wciąż te same zlecenia. Zastanawiałam się, czy patrząc wstecz, czułabym spokój, czy może narastającą gorycz straconej szansy. Czy byłabym w stanie wybaczyć sobie, że znowu wybrałam czyjeś marzenia zamiast swoich?

Rano wstałam, zanim Janek się obudził. Zrobiłam sobie kawę i usiadłam przy laptopie. Otworzyłam wiadomość od dyrektora z Amsterdamu. Zaczęłam pisać odpowiedź. Nie wiedziałam, co przyniesie przyszłość. Nie wiedziałam, jak poradzę sobie w nowym miejscu i jak przeżyję rozstanie z człowiekiem, którego kochałam. Wiedziałam tylko, że jeśli teraz odpuszczę, nigdy sobie tego nie wybaczę.

Kliknęłam „wyślij”, a potem zamknęłam komputer. W mieszkaniu panowała absolutna cisza. Czekałam, aż Janek się obudzi, żeby powiedzieć mu, że jego ultimatum właśnie pomogło mi podjąć najtrudniejszą decyzję w moim życiu.

Monika, 33 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie prawdopodobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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