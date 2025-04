Wystarczy jeśli przyłączysz się choć do jednej z akcji – a dzięki Tobie w ten świąteczny czas komuś zrobi się przyjemnie na sercu.

Świąteczna Zbiórka Żywności

Każdego roku w okresie świątecznym Federacja Polskich Banków Żywności wraz z marketami organizują zbiórkę żywności dla najuboższych. Na terenie marketów, m.in. w sklepach sieci Real zostaną postawione kosze sklepowe, do których będzie można wrzucać dary dla najbiedniejszych. Robiąc zakupy świąteczne nie zapominajmy o nich. Dorzućmy do naszych sprawunków kilka rzeczy, które można będzie po zakończonych zakupach podarować najbardziej potrzebującym. Przyłączmy się do akcji. Hasło przewodnie tegorocznej akcji brzmi „Bądźmy świadkami miłości".

Wigilia dla najuboższych

Wiele miast w Polsce organizuje wigilie dla najuboższych mieszkańców. Można wtedy najczęściej na rynku zjeść ciepły posiłek, podzielić się opłatkiem, a czasem także dostać mały prezent z jedzeniem do domu. Najbardziej chyba znaną Wigilię organizuje Kraków. Pomysłodawcą akcji jest Jan Kościuszko, znany krakowski restaurator. W tamtym roku ulepiono aż 150 tysięcy pierogów. Co roku Krakowianie mogą wrzucać do specjalnie przygotowanych wozów produkty o długiej dacie ważności, które są rozdawane najbardziej potrzebującym osobom.

Wigilijne dzieło pomocy dzieciom

„Wigilijne dzieło pomocy dzieciom” to chyba najbardziej znana akcja charytatywna organizowana przez Caritas. Rozpoczyna się w pierwszą niedzielę Adwentu i polega na sprzedaży specjalnych wigilijnych świec. Dochód z ich sprzedaży wspiera najbardziej potrzebujących.

50% środków z tej akcji przeznaczonych jest na organizację wypoczynku dla najbiedniejszych dzieci. Pieniądze zebrane podczas tej akcji pomagają też domom samotnej matki, ośrodkom rehabilitacyjnym, świetlicom środowiskowym. Część zebranych funduszy przeznaczanych jest również na dożywianie dzieci w szkołach oraz dla rodzin wielodzietnych.

Świece można nabyć w każdym kościele w Polsce, w cenie 5 lub 12 zł.

I ty możesz zostać świętym Mikołajem

To akcja mająca na celu pomoc dzieciom z domów dziecka. Nie mają one możliwości spędzenia świąt w rodzinnym gronie. Nie mogą oczekiwać prezentów od najbliższym. TVP2 corocznie organizuje tę akcję pomagającą spełniać marzenia dzieci, które nie mogą liczyć na pomoc najbliższych. Organizowany jest koncert na rynku jednego z dużych miast w Polsce. W tym roku odbędzie się on na rynku w Gdyni. Wszystkie zebrane podczas tego koncertu dary oraz pieniądze zostaną przekazane dzieciom wybranych wcześniej trzech palcówek. W tym roku będą to: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Dzieci i Młodzieży w Starogardzie Gdańskim, Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Człuchowie oraz Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny „Na Skarpie” w Malborku.

Kup misia

Przedświąteczną akcję pomocy organizują też wspólnie drogeria Rossman, fundacja TVN nie jesteś sam oraz portal internetowy Allegro. Akcja polega na sprzedaży misiów z limitowanej serii za 50 zł. Zyski z akcji przeznaczone będą na budowę Centrum Profilaktyki Nowotworowej. Misie można kupić w drogeriach Rossman oraz na www.allegro.pl.

Tak to już jest, że w okresie świątecznym zalewa nas fala akcji charytatywnych. To dobry czas, by podzielić się tym, co mamy z najbiedniejszymi, których nie stać na to, by usiąść przy suto zastawionym stole. Nie trzeba od razu przyłączać się do wszystkich tych akcji. Wystarczy że każdy z nas przyłączy się do jednej z nich i być może umili komuś ten szczególny świąteczny czas. Pamiętajmy o innych!