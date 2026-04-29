Przez całe życie odkładałam swoje marzenia na później, wierząc, że jeszcze przyjdzie na nie odpowiedni czas. Kiedy po przejściu na emeryturę wreszcie kupiłam bilet do Wiecznego Miasta, myślałam jedynie o antycznych ruinach, wąskich uliczkach i pięknych fontannach. Nie przypuszczałam, że w gwarnym labiryncie rzymskich placów odnajdę nie tylko dawno zagubioną część siebie, ale także kogoś, kto na nowo obudzi we mnie radość z każdego dnia i udowodni, że na prawdziwe emocje nigdy nie jest za późno.

Czekałam na ten moment przez cztery dekady

Siedziałam w swoim starym, wysłużonym fotelu, wpatrując się w wydrukowaną kartę pokładową. Moje dłonie lekko drżały. Przez czterdzieści lat pracowałam jako nauczycielka geografii w miejscowym liceum. Przez cztery dekady opowiadałam młodym ludziom o Półwyspie Apenińskim, pokazywałam im zdjęcia Koloseum, rysowałam na tablicy mapy i opisywałam klimat śródziemnomorski. A jednak sama nigdy tam nie byłam. Zawsze było coś ważniejszego. Najpierw wychowanie córki po przedwczesnym odejściu męża, potem budowa małego domku, później oszczędzanie na studia Alicji. Moje własne pragnienia zawsze lądowały na samym dnie szuflady.

Decyzję o wyjeździe podjęłam spontanicznie, tuż po moich sześćdziesiątych czwartych urodzinach. Alicja, moja dorosła już córka, odwiedziła mnie tego popołudnia z wielkim bukietem kwiatów i stanowczym wyrazem twarzy. Zaparzyłam nam herbaty, wyciągnęłam z szafki kruche ciastka, ale ona od razu przeszła do rzeczy.

– Mamo, dość tego siedzenia w domu – powiedziała wtedy, kładąc dłonie na blacie stołu. – Odchowałaś mnie, przepracowałaś swoje, masz emeryturę. Kiedy, jak nie teraz?

– Ale co ty opowiadasz, dziecko? – odpowiedziałam, czując nagły ucisk w żołądku. – Gdzie ja pojadę sama w tym wieku? Przecież nawet nie znam języka. To nie ma sensu.

– Ma sens. Rzym czeka na ciebie od lat. Znalazłam ci świetny i bezpieczny hotel w samym centrum, blisko stacji metra. Pora spełnić to marzenie.

Broniłam się przez kilka tygodni, mnożąc wymówki, ale w głębi duszy wiedziałam, że Alicja ma rację. Musiałam to zrobić. Dla siebie. Kiedy w końcu kliknęłam przycisk potwierdzający rezerwację lotu na pierwszy tydzień maja, poczułam mieszankę potężnego przerażenia i ekscytacji, jakiej nie doświadczyłam od wczesnej młodości. Pakowanie walizki zajęło mi kilka dni. Układałam w niej letnie sukienki, wygodne buty do długich spacerów i mój największy skarb: gruby, oprawiony w brązową skórę notes z czystymi kartkami. Dostałam go wiele lat temu. Miałam w nim szkicować architekturę, co zawsze było moją cichą pasją. Do tej pory zapisywałam w nim jedynie codzienne sprawunki i listy zakupów. Pomyślałam, że wreszcie nadszedł czas, by użyć go zgodnie z przeznaczeniem.

Gwar, słońce i zapach prawdziwej kawy

Lot minął błyskawicznie, a kiedy tylko wyszłam z terminala lotniska Fiumicino, uderzyło mnie ciepłe, pachnące wiosną powietrze. Majówka w Rzymie oznaczała tłumy turystów z całego świata, ale w tamtej chwili zupełnie mi to nie przeszkadzało. Wręcz przeciwnie, ten chaos wydawał mi się fascynujący. Po zameldowaniu się w niewielkim, ale niezwykle przytulnym pokoju z widokiem na wąską uliczkę, natychmiast ruszyłam w miasto.

Pierwsze dni były niczym piękny sen. Spacerowałam od rana do wieczora. Podziwiałam monumentalne ruiny Forum Romanum, wrzucałam monetę do Fontanny di Trevi, wpatrywałam się w niesamowite sklepienie Panteonu. Chłonęłam każdy detal, każdy dźwięk. Skutery przeciskające się między autami, głośne rozmowy mieszkańców, śmiech bawiących się dzieci. Moje zmysły były wyostrzone do granic możliwości.

Trzeciego dnia poczułam jednak lekkie zmęczenie zgiełkiem głównych atrakcji turystycznych. Zapragnęłam ciszy. Wsiadłam w autobus i pojechałam na Zatybrze, dzielnicę słynącą z urokliwych, krętych uliczek i fasad domów porośniętych gęstym bluszczem. Znalazłam mały plac, z dala od głównego deptaka. Na jego środku stała niewielka, kamienna fontanna, z której miarowo spływała woda. Obok mieściła się niepozorna kawiarnia z kilkoma stolikami na zewnątrz. Usiadłam przy jednym z nich. Zamówiłam podwójne espresso i słodkiego rogalika z kremem pistacjowym.

Wyciągnęłam z torebki mój skórzany notes i ołówek. Zaczęłam delikatnie kreślić linie, próbując uchwycić na papierze rzeźbienia małej fontanny i oświetlające ją popołudniowe słońce. Czułam ogromny spokój. Po raz pierwszy od bardzo dawna nie myślałam o rachunkach, o samotności w pustym domu, o upływającym czasie. Byłam tylko ja, ołówek, papier i Rzym. Spędziłam tam ponad dwie godziny, całkowicie pochłonięta chwilą.

Zguba, która wywołała panikę

Do hotelu wróciłam późnym popołudniem. Chciałam zadzwonić do Alicji, żeby zdać jej relację z dzisiejszego dnia. Sięgnęłam do materiałowej torebki, by wyciągnąć telefon i notes, w którym chciałam zapisać kilka myśli przed snem. Moja dłoń napotkała jednak tylko pustkę. Przetrząsnęłam torebkę raz, drugi, trzeci. Wyrzuciłam całą zawartość na łóżko. Mapa, chusteczki, portfel, okulary przeciwsłoneczne. Notesu nie było.

Serce podeszło mi do gardła. Ten brązowy brulion był dla mnie bezcenny. Nie chodziło o sam papier, ale o to, co symbolizował. O te wszystkie drobne zapiski, o pierwszy udany szkic, który w nim dzisiaj stworzyłam. Przecież to niemożliwe, żebym go zgubiła. Zawsze byłam taka zorganizowana. Zawsze wszystkiego pilnowałam. Odtworzyłam w głowie każdy krok. Ostatni raz miałam go w rękach na placu, w tamtej małej kawiarni na Zatybrzu. Musiałam go zostawić na stoliku, gdy płaciłam rachunek i pośpiesznie zbierałam rzeczy, by zdążyć na autobus.

Złapałam za sweter, wybiegłam z pokoju i szybkim krokiem ruszyłam w stronę stacji. Przez całą drogę powrotną powtarzałam sobie w myślach, że na pewno ktoś go wyrzucił. Zwykły, zapisany zeszyt. Dla kogoś bez wartości, dla mnie skarbnica wspomnień. Gdy dotarłam na miejsce, słońce chyliło się już ku zachodowi, malując mury budynków na pomarańczowo. Kawiarnia nadal była otwarta, ale przy „moim” stoliku siedział teraz ktoś inny. Podeszłam do kelnera, który wcześniej mnie obsługiwał. Próbowałam wyjaśnić sytuację, używając rąk i kilku prostych słów po włosku, których nauczyłam się przed wyjazdem.

– ...brązowy notes, tutaj, na stole – mówiłam zdenerwowana, wskazując na blat.

Kelner wzruszył ramionami, z żalem kręcąc głową, dając mi do zrozumienia, że niczego nie widział i niczego nie znalazł. Poczułam ogromne rozczarowanie. Łzy zakręciły mi się w oczach. Odwróciłam się zrezygnowana, gotowa wracać do hotelu.

Mężczyzna z sąsiedniego stolika

– Przepraszam najmocniej, czy to może pani zguba?

Głos był głęboki, spokojny i... mówił po polsku. Zaskoczona odwróciłam się na pięcie. Przy stoliku obok wejścia do kawiarni siedział mężczyzna. Mógł być w moim wieku, może nieco starszy. Miał siwiejące, gęste włosy, łagodne rysy twarzy i bardzo mądre, ciemne oczy. Ubrany w jasną koszulę i lnianą marynarkę, uśmiechał się delikatnie. W dłoni trzymał mój skórzany brulion.

– Mój notes! – wyrwało mi się z ulgą. – Nawet pan nie wie, jak bardzo jestem wdzięczna. Myślałam, że przepadł na zawsze.

– Siedziałem tam w rogu, kiedy pani rysowała – wyjaśnił mężczyzna, wstając i podając mi zgubę. – Zauważyłem, że zostawiła go pani na brzegu stołu, ruszając w stronę przystanku. Próbowałem panią dogonić, ale tłum na ulicy był zbyt gęsty. Pomyślałem, że skoro pani tu rysowała, to pewnie ma to dla pani wartość sentymentalną i prędzej czy później pani po to wróci. Czekałem.

– Czekał pan? Przecież to musiały być ze trzy godziny!

– Rzym uczy cierpliwości – zaśmiał się cicho. – A ja i tak nie miałem na dziś żadnych pilnych planów. Przy okazji wypiłem o dwie kawy za dużo. Jestem Antoni. Od lat przyjeżdżam tu w maju.

– Teresa – odpowiedziałam, wciąż nie mogąc uwierzyć w swoje szczęście. – Jestem w Rzymie po raz pierwszy. To moje marzenie, na które czekałam całe życie.

Antoni spojrzał na mnie z wyraźnym zainteresowaniem. Zaproponował, bym usiadła na chwilę i odpoczęła po biegach przez miasto. Zgodziłam się bez wahania. Czułam się tak, jakbym spotkała dobrego znajomego. Zaczęliśmy rozmawiać. Opowiedziałam mu o swojej pracy w szkole, o mapach, które przez lata pokazywałam uczniom, i o Alicji, która dosłownie wypchnęła mnie z domu. On słuchał z niesamowitą uwagą. Z każdym jego słowem czułam, jak napięcie ostatnich dni powoli ze mnie uchodzi. Antoni okazał się emerytowanym konserwatorem zabytków z Krakowa. Do Włoch podróżował regularnie, szukając inspiracji i spokoju. Zrozumieliśmy się niemal bez słów. Mieliśmy podobne spojrzenie na świat, podobnie zachwycaliśmy się detalami architektury.

– Tereso, skoro to twój pierwszy raz w Rzymie, a ja znam to miasto jak własną kieszeń, może pozwoliłabyś mi jutro pokazać ci miejsca, których nie znajdziesz w standardowych przewodnikach? – zapytał nagle, patrząc mi prosto w oczy.

Zamarłam. Moja dawna, ostrożna natura podpowiadała, bym grzecznie podziękowała i odeszła. Przecież to obcy człowiek. Ale z drugiej strony... coś w jego głosie, w jego spokojnym spojrzeniu, wzbudzało moje absolutne zaufanie.

– Z przyjemnością – odpowiedziałam, uśmiechając się szeroko.

Spacer, który nie miał końca

Następnego ranka spotkaliśmy się przy stacji metra. Antoni dotrzymał słowa. Nie zabrał mnie do zatłoczonych muzeów. Zamiast tego ruszyliśmy na Awentyn, jedno z rzymskich wzgórz. Szliśmy zacienionymi alejkami, rozmawiając o wszystkim i o niczym. Czułam się tak swobodnie, jakbym miała znowu dwadzieścia lat. Dotarliśmy do Giardino degli Aranci, Ogrodu Pomarańczowego. Zapach liści i kory drzew cytrusowych unosił się w powietrzu. Podeszliśmy do tarasu widokowego. Przede mną rozpościerała się niesamowita panorama Rzymu. Kopuła Bazyliki Świętego Piotra odcinała się na tle bezchmurnego, błękitnego nieba.

– To moje ulubione miejsce – powiedział cicho Antoni, opierając się o kamienną balustradę. – Zawsze tu przychodzę, żeby pomyśleć.

– Jest tu niesamowicie... – szepnęłam, chłonąc widok.

Rozmawialiśmy o przeszłości. Antoni opowiedział mi o swojej żonie, która odeszła kilkanaście lat temu. O pustce, którą musiał zagospodarować. Ja opowiedziałam mu o swoim mężu, o tym, jak samotne bywają wieczory, gdy jedynym dźwiękiem w domu jest tykanie zegara na ścianie. Nie było w tych rozmowach smutku, raczej cicha akceptacja tego, co przyniósł los. Zrozumiałam wtedy, jak bardzo brakowało mi takiego kontaktu. Rozmowy z kimś, kto naprawdę rozumie, kto dzieli podobne doświadczenia i kto nie ocenia.

Spędziliśmy razem cały dzień. Oglądaliśmy miasto z perspektywy mieszkańców, zaglądaliśmy do małych dziedzińców, o których istnieniu wiedzą tylko nieliczni. Wymienialiśmy się spostrzeżeniami, dużo się śmialiśmy. Kiedy wieczorem odprowadzał mnie pod sam hotel, poczułam dziwne ukłucie w sercu. Jutro był mój ostatni dzień. Pożegnanie.

– Cieszę się, że zostawiłaś ten notes, Tereso – powiedział Antoni, zatrzymując się przed wejściem. – Inaczej nigdy byśmy się nie poznali.

– Ja też się cieszę, Antoni. Nawet nie wiesz, jak bardzo.

Wymieniliśmy się numerami telefonów. Podał mi karteczkę ze swoim adresem, a ja zapisałam mu swój. Nie obiecywaliśmy sobie niczego wielkiego, ale oboje czuliśmy, że to nie jest zwykła znajomość, o której zapomina się tuż po wejściu na pokład samolotu.

Powrót do rzeczywistości z nowym sercem

Lot powrotny do Warszawy dłużył mi się niemiłosiernie. Patrzyłam przez niewielkie okno na przesuwające się w dole chmury. W mojej walizce spoczywał bezpiecznie skórzany notes, w którym przybyło kilka nowych, szczegółowych szkiców. Ale największa zmiana zaszła we mnie samej. Rzym nie był już tylko kolorowym punktem na mapie geograficznej, o której uczyłam. Stał się miejscem, w którym odzyskałam wiarę w to, że życie wciąż ma mi do zaoferowania wspaniałe niespodzianki. Kiedy Alicja odebrała mnie z lotniska, od razu zauważyła zmianę.

– Mamo, ty promieniejesz! – zawołała, mocno mnie ściskając. – Wyglądasz, jakbyś ubyło ci z dziesięć lat. Znalazłaś tam fontannę młodości?

– Znalazłam o wiele więcej, córeczko – odpowiedziałam z tajemniczym uśmiechem.

Trzy dni po powrocie, dokładnie o ósmej rano, zadzwonił mój telefon. Na ekranie wyświetlił się nieznany numer. Moje serce uderzało mocniej, dokładnie tak samo, jak wtedy na Zatybrzu.

– Dzień dobry, Tereso – usłyszałam w słuchawce głęboki, ciepły głos Antoniego. – Pomyślałem, że może miałabyś ochotę odwiedzić w przyszłym tygodniu Kraków? Znam tam kilka miejsc, których nie znajdziesz w żadnym przewodniku.

Zaparzyłam ulubioną herbatę, wyjrzałam przez okno na swój mały ogródek i wiedziałam już, co odpowiem. Zrozumiałam, że tamta majówka nie była tylko realizacją dawnego marzenia. Była początkiem zupełnie nowej, fascynującej podróży. Podróży, w którą wreszcie nie bałam się wyruszyć.

Teresa, 64 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

