Oto proste porady na to, jak efektywnie wypocząć w krótkim czasie:

Reklama

1. Postaw na rower

Ruch jest bardzo wskazany, zwłaszcza po tygodniu spędzonym za biurkiem. Jeśli tylko pogoda dopisuje, korzystaj ze sportów, które wykonuje się na powietrzu. Na sobotnie popołudnie idealna może być rowerowa wycieczka do lasu. Nie tylko odetchniesz świeżym powietrzem, lecz także dotlenisz mózg i mięśnie, by wejść z zapałem w kolejny pracowity tydzień.

2. Piknik w plenerze

Dla tych, którzy nie są miłośnikami sportu wyczynowego, a potrzebują weekendowej regeneracji, polecamy wybranie się na piknik. Nie potrzebujecie naprawdę wiele - wystarczy koszyk z jedzeniem, koc i można naprawdę w miły sposób spędzić czas z rodziną czy przyjaciółmi. Warto pomyśleć też o zabraniu np. talii kart lub rakietek to badmintona. Taki wspólny wypad da wam wiele radości i pozwoli zapomnieć o trudach minionego tygodnia.

3. Kajakiem wśród fal

Jeśli uwielbiasz wodę, wybierz się na kajaki. Jest to świetny pomysł nawet w nieco chłodniejsze dni, kiedy pływanie wpław nie jest już wskazane. Wypożyczalni kajaków jest coraz więcej. Być może nie musisz nawet wyjeżdżać daleko poza miasto, by móc cieszyć się urokami natury i nieco potrenować. Namów znajomych i ruszajcie. Nie potrzebujecie wiele, by przeżyć naprawdę fajną przygodę i mieć niezapomniany dzień.

4. Odkrywanie uroków swojej małej ojczyzny

Na dłuższe wyjazdy wybierasz pewnie zwykle w dalekie wojaże. Kiedy jednak masz do dyspozycji tylko weekend, nie marnuj go na siedzenie w mieście. Wokół twojej miejscowości na pewno jest wiele nieodkrytych przez ciebie atrakcji turystycznych. Popytaj znajomych, przeszperaj Internet i zaplanuj wycieczkę w nieznane. Mogą to być ruiny zamków, dworki znanych osób, ciekawe wąwozy lub nawet małe, urokliwe miasteczka.

5. Małe szaleństwa

Krótki wypoczynek nie musi zajmować wcale całego dnia. Jeśli lubisz adrenalinę i masz głowę pełną pomysłów, zaplanuj na dzień wolny coś, co bardzo chciałabyś zrobić, może to być skok na bungee, lot balonem. Możesz wybrać się też do stadniny koni, szkoły pilotażu czy poznać smak wina z polskiej winnicy. Ważne, byś spędziła ten dzień aktywnie, ale i pożytecznie. Napełniona wrażeniami na pewno zaczniesz nowy tydzień pełna energii, pozytywnego myślenia i zaangażowania w pracy.

Reklama

Zobacz też:

Jak rozpocząć dzień z uśmiechem?

5 korzyści picia kawy w pracy

O czym może świadczyć ciągłe zmęczenie?