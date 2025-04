1. Zmień melodię budzika

Najgorsze, co może nas rano spotkać, to przerażająco głośny, męczący uszy budzik. Masz ochotę jak najszybciej go wyłączyć i... albo wstaniesz od razu w złym humorze, albo w jeszcze gorszym, kiedy okaże się, że po natychmiastowym wyłączeniu upierdliwego budzika, znowu zasnęłaś i jesteś już na wstępie spóźniona do pracy.

Dużo przyjemniej zaczniesz dzień, jeśli obudzi cię dźwięk ulubionej piosenki. Wybierz nową melodię i ustaw ją jak najszybciej.

Reklama

2. Wietrz sypialnię

Jeśli wieczorem nie zadbasz o powietrze w sypialni, nie masz co liczyć na poranek pełen energii. Mózg do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje tlenu. Otwórz wieczorem okna na oścież chociaż na 15 minut, żeby do pokoju wleciało świeże powietrze. Najlepiej by było, gdybyś w ogóle spała z choćby uchylonym oknem. Sen w takich warunkach będzie efektywniejszy, a ty rano zaczniesz dzień z zapałem do pracy!

3. Nastaw budzik odpowiednio wcześnie, żebyś nie musiała rano się spieszyć

Po wstaniu potrzebujesz trochę czasu na rozbudzenie. Nie możesz liczyć na wysoką koncentrację w pracy, jeśli od wstania do wyjścia z domu miałaś 5 minut. Nie zmuszaj organizmu do przeżywania takiego szoku, że po nocnym relaksie od razu ma funkcjonować na pełnych obrotach.

4. Jedz śniadanie

Nie ma mowy o prawidłowym działaniu organizmu, jeśli nie dostarczysz mu z rana odpowiedniej porcji energii. Pamiętaj o tym, żeby nie tyle jeść śniadanie, co jeść pożywne i pełnowartościowe śniadanie. Dietetycy jasno deklarują, że jest to najważniejszy posiłek dnia. Zwłaszcza więc przed pracą, kiedy to wysiłek jest wysoki (psychiczny bądź fizyczny), nie zapominaj o śniadaniu.

5. Napij się ulubionej kawy lub herbaty

Kofeina, teina, mateina to substancje, które pomogą ci w zaadaptowaniu organizmu ze stanu spoczynku w stan działania. W zależności od tego, czy jesteś wielbicielką kawy, herbaty czy yerba mate, znajdź rano czas, by zaserwować sobie ulubiony napój, a na pewno będziesz miała więcej energii i werwy do pracy.

6. Włącz radio lub płytę z ulubioną muzyką

Choć może w ciszy łatwiej skupić myśli, na pewno przyjemniej spędzisz poranek, kiedy włączysz ulubioną stację radiową. Będziesz mogła nie tylko dowiedzieć się, jaka jest pogoda i dzięki temu wybrać odpowiednie ubranie, lecz także z radością i pozytywnym nastawieniem rozpoczniesz dzień. Pamiętaj o tym zwłaszcza w te dni, kiedy wiesz, że w pracy czeka cię dużo zadań lub stresu. Kilka nut ulubionych przebojów pozwoli ci choćby na chwilę zrelaksować się, dzięki czemu silniejsza stawisz czoła wyzwaniom.

7. Wybierz strój, który wprawi cię w dobry nastrój

Są rzeczy, w których czujesz się pewna siebie i zauważasz, że zawsze wtedy jesteś bardziej przebojowa. Dlaczego więc na co dzień masz wybierać coś, co cię przytłacza i co powoduje, że zamiast wieźć prym wśród pracowników, wolałabyś schować się gdzieś za biurkiem w kąciku? Zawsze dobieraj garderobę, która pasuje do ciebie, twojej sylwetki i typu urody. Pamiętaj też, że oprócz kroju liczy się też kolor. Postaw na te rzeczy, dzięki którym będziesz wyglądała i czuła się dobrze. Pewna siebie w pracy zdziałasz zdecydowanie więcej!

Reklama

Zobacz też:

Pomocy! Boję się pracy

5 korzyści z picia kawy w pracy

Plusy i minusy pracy w domu

Czujesz zmęczenie pracą?