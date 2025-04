Dla jednych kawa jest niezbędnym elementem każdego dnia, inni żyją, w ogóle nie znając jej smaku. Zwolenników i przeciwników tego napoju jest z pewnością wielu. My wyjaśniamy, dlaczego ci pierwsi widzą w kawie tyle pozytywów. Poznaj zalety picia kawy, nie tylko w pracy.

1. Kawa doskonale pobudza

Jeżeli zaraz po przebudzeniu twoje myśli skupiają się jedynie wokół kubka aromatycznej kawy i nie wyobrażasz sobie bez niej poranka, nie trzeba cię przekonywać, że kawa jest idealnym budzikiem dla śpiochów. Jeśli jednak nie lubisz smaku czarnej kawy, spróbuj kawę zieloną.

Kawa zielona nie jest palona. W smaku przypomina bardziej herbatę, ale zachowuje właściwości pobudzające. Dzięki temu raz na zawsze zapomnisz o sennych porankach.

2. Kawa stymuluje mózg do pracy

Ospały mózg nie jest w stanie wykrzesać z siebie nowatorskich pomysłów. Jeśli masz do załatwienia ważne sprawy albo wymyślić jakiś nowy projekt, potrzebujesz energii. Kubek kawy doskonale pobudzi komórki do pracy. Podniesie się ciśnienie, będziesz miała wyższy poziom adrenaliny, co w efekcie zaowocuje lepszą wydajnością i szybkością działania w pracy.

Pamiętaj jednak, żeby kawy nie słodzić - biały cukier bardzo źle wpływa na organizm. Powoduje nagłe skoki insuliny. Czujesz szybki wzrost energii na chwilę, a zaraz potem raptownie jej spadek.

3. Kawa ułatwia kontakty biznesowe

Osoby, dla których praca to ciągłe spotkania biznesowe, szybko przekonują się do zalet picia kawy. Dużo lepiej jest, jeśli zaprosisz partnera biznesowego na kawę i przy okazji przedstawisz swoje propozycje. Wspólne picie kawy i dyskusja zacieśniają relacje, a to sprawia, że łatwiej przeforsujesz swoje projekty. Udowodnione jest, że trudniej nam odmówić czegoś komuś, kogo znamy. A przy kawie poznawanie jest łatwiejsze.

4. Kawa pomaga w relacjach między pracownikami

Przerwa w pracy na wspólną małą czarną jest jak najbardziej wskazana. Nie rezygnuj z niej, zwłaszcza wtedy, gdy resztę dnia spędzacie w ciszy, robiąc coś przy komputerach. Atmosfera w pracy jest niezwykle istotna. Ludzie, którzy lubią swoją pracę i odpowiadają im relacje, jak tam panują, pracują chętniej i aktywniej.

Nie omijaj ekspresu do kawy szerokim łukiem, zwłaszcza w nowej pracy. Wspólne oczekiwanie na parzący się napój to doskonały pretekst na rozmowę i poznanie nowych osób.

5. Kawa daje chwileczkę zapomnienia

Masz stresujący dzień w pracy? Przed tobą trudne wyzwania i nie wiesz, jak im podołasz? Odejdź na chwilę od biurka i napij się kawy. Przy małej czarnej doskonale się rozmyśla. Chwila w odosobnieniu z kubkiem tego napoju może sprawić, że wpadniesz na idealne rozwiązania. Warto z tego skorzystać, zamiast siedzieć przed komputerem i zamartwiać się, szukając bezskutecznie sposobu na wykonanie danego zadania.

