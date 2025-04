Wybierasz się nad morze lub jezioro? Te zasady bezpieczeństwa musisz znać

Zasady bezpieczeństwa nad wodą to coś, co musisz znać. Morza i jeziora są wręcz wymarzonym miejscem na odpoczynek z rodziną czy znajomymi, ale mogą być również zwodnicze. Jak bezpiecznie spędzać czas nad wodą? Stosowanie się do podstawowych zasad bezpieczeństwa oszczędzi nam niepotrzebnego stresu i problemów zdrowotnych.