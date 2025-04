Reklama

Rodzaje SPF i filtry przeciwsłoneczne



Każdego dnia do naszej planety dociera promieniowanie o szerokim zakresie fal. Najniebezpieczniejsze dla ludzkiego zdrowia są promienie UV – UVA i UVB (na szczęście najgroźniejsze UVC jest całkowicie pochłaniane przez warstwę ozonową).

Promieniowanie UVB penetruje jedynie wierzchnie warstwy naskórka i częściowo jest odbijane przez warstwę rogową. To ono odpowiada za pojawianie się opalenizny, ale także rumienia i oparzeń. Może też przyczyniać się do powstawania nowotworów i wpływa na syntezę witaminy D.

Z kolei promieniowanie UVA wnika głębiej w skórę. Jest odpowiedzialne za jej fotostarzenie się, generując powstawanie masy wolnych rodników. Dodatkowo intensyfikuje rumieniotwórczy efekt promieniowania UVB oraz aktywuje reakcje fotoalergiczne i fototoksyczne.

Co to oznacza dla Ciebie? Powinnaś maksymalnie chronić skórę przed słońcem przez cały rok, ale latem szczególnie uważnie. Stosuj kremy z filtrem do twarzy i ciała. Możesz je dostosować do potrzeb skóry, jej fototypu (uogólniając: karnacji), pod względem mocy ochrony. Kosmetyki przeciwsłoneczne mogą zawierać dwa rodzaje filtrów:



fizyczne (mineralne),

chemiczne (organiczne).

Często w formułach produktów, dla zwiększenia ochrony przeciwsłonecznej, stosuje się mieszankę obu filtrów. Ich działanie wspierają również filtry naturalne występujące między innymi w tłuszczach i ekstraktach roślinnych.

Wybierając krem z filtrem, istotny jest przede wszystkim faktor ochrony przeciwsłonecznej, który widnieje na etykiecie jako „SPF” (Sun Protection Factor), np. SPF 15, SPF 30 czy SPF 50+. Im wyższy numer, tym skóra dłużej bezpieczna. Na zdecydowanie wyższy faktor powinny decydować się osoby mające jasną karnację i wrażliwy naskórek.

Różnice między SPF a filtrem przeciwsłonecznym

Czym tak naprawdę jest SPF? A czym jest filtr przeciwsłoneczny?

Faktor SPF określa stosunek czasu ochrony skóry przed pojawieniem się rumienia do czasu jego powstania na skórze niechronionej. Wskazuje więc, jak długo można względnie bezpiecznie przebywać na słońcu po aplikacji kosmetyku przeciwsłonecznego. Przyjmuje się, że promieniowanie potrzebuje jedynie 15 minut, by wywołać rumień na skórze niechronionej. Dla przykładu SPF 20 zwiększa 20-krotnie ochronę. Oznacza to, że wydłuża ją o 20 x 15 minut, czyli 300 minut (rumień pojawi się dopiero po 5 godzinach, a nie po 15 minutach przy skórze niechronionej). Oczywiście w praktyce nie zaleca się tak długiej ekspozycji na słońce.

Filtr przeciwsłoneczny natomiast stanowi zabezpieczenie przed promieniami UVA i UVB. Określa się go jako „Broad Spectrum” bądź „Full Spectrum”. Filtry fizyczne odbijają promienie słońca, a filtry chemiczne – pochłaniają je.

Wysokość ochrony kremów z filtrem przed słońcem, w zależności od wartości SPF, dzieli się przeważnie na 4 poziomy:

niska: SPF 6 i 10;

średnia: SPF 15 (filtruje ok. 93% promieniowania UV), 20 i 25;

wysoka: SPF 30 (filtruje ok. 97% promieniowania) i 50 (filtruje ok 98% promieniowania);

bardzo wysoka: SPF 50+.

Jak dobrać odpowiedni filtr do twarzy i ciała?

Wybór odpowiedniego kremu z filtrem do ciała i twarzy może z początku wydawać się skomplikowany. Czy SPF 30 wystarczy, a może potrzebujesz SPF 50+? Dobór jest uzależniony od kilku czynników, między innymi:

fototypu skóry – im jaśniejszy naskórek, tym silniejszej ochrony potrzebuje;

rodzaju skóry – wrażliwy i reaktywny naskórek wymaga jednocześnie mocniejszej ochrony i łagodnej formuły, która nie będzie wywoływać podrażnień;

warunków użytkowania – nad morzem potrzebna jest częsta reaplikacja kosmetyku. Ważne także, by był on wodoodporny;

części ciała – skóra na twarzy jest delikatniejsza od tej na ciele, potrzebuje więc mocniejszej ochrony.

Jednocześnie formuła kosmetyku przeciwsłonecznego powinna być niekomedogenna (nie zapychająca porów) i łagodna. Niekiedy kremy z filtrem do twarzy wykazują również właściwości pielęgnacyjne.

Jeśli masz wrażliwą skórę, do tego jasną karnację (fototyp I i II), wybieraj jak największy faktor SPF – najlepiej 50 lub 50+. Przy fototypie III, czyli środkowoeuropejskim (ciemne włosy, jasnobrązowa karnacja), powinien wystarczyć SPF 20 lub 30, a przy fototypie IV (śniada skóra, ciemne włosy) – nawet SPF 15.

W Polsce przeważają jednak fototypy I, II i III, więc – uogólniając – ochrona przeciwsłoneczna powinna wynosić minimum SPF 20-30. Optymalnie to SPF 50 lub SPF 50+, szczególnie w przypadku bardzo jasnej tkanki skórnej, ze znamionami, a także delikatnej skóry dziecka.

Najistotniejsza w ochronie przeciwsłonecznej, obok wyboru kremu z filtrem, jest częstotliwość jego aplikacji. Przebywając długo na słońcu, należy pamiętać o regularnym stosowaniu kosmetyku. Z każdą minutą zdolności filtracyjne kremu zmniejszają się, a przy tym naturalnie ściera się on ze skóry i zmywa wraz z potem. Reaplikację kosmetyku z filtrem w ciągu dnia wykonujemy średnio co 2-3 godziny. Preparat ponownie stosujemy także każdorazowo po kąpieli w basenie, jeziorze czy morzu i wytarciu się ręcznikiem.

Oprócz ochrony przeciwsłonecznej za pomocą kremu SPF, pamiętaj również o zabezpieczaniu ciała i twarzy odpowiednią garderobą. Nakrycie głowy uchroni cię przed udarem słonecznym, a także zabezpieczy włosy przed promieniami słońca. Z kolei okulary przeciwsłoneczne to must have dla zdrowia oczu.

Ochrona przeciwsłoneczna dla skóry twarzy – najlepsze kremy z filtrem do twarzy

Po jaki krem z filtrem przeciwsłonecznym możesz sięgać każdego dnia, szczególnie w czasie wakacji? Niezależnie od pogody, czy jest pełne słońce, czy schowane za chmurami, regularnie stosuj któryś z poniższych kosmetyków:

Supergoop! Glowscreen SPF 30 PA++ – krem z kwasem hialuronowym, który zapewnia wysoką ochronę i jednocześnie nawilża skórę, przywracając jej promienny blask. Nadaje się do cery suchej, normalnej, mieszanej i tłustej i jest idealny pod makijaż;

– krem z kwasem hialuronowym, który zapewnia wysoką ochronę i jednocześnie nawilża skórę, przywracając jej promienny blask. Nadaje się do cery suchej, normalnej, mieszanej i tłustej i jest idealny pod makijaż; CHANEL CC CREAM SPF 50 – równocześnie chroni skórę i wyrównuje jej koloryt. Formuła korygującego kremu zawiera specjalne pigmenty ujednolicające wygląd cery. A przy tym nawilża ją i potęguje jej blask;

– równocześnie chroni skórę i wyrównuje jej koloryt. Formuła korygującego kremu zawiera specjalne pigmenty ujednolicające wygląd cery. A przy tym nawilża ją i potęguje jej blask; Phlov Sunflow SPF 50 – serum do twarzy o wysokiej ochronie przeciwsłonecznej. Zabezpiecza nie tylko przed promieniami UVA i UVB, lecz także przed promieniowaniem IR (podczerwonym) i światłem niebieskim. Formuła bogata w wyciąg z kwiatów budlei, pantenol, alantoinę i olej chia neutralizuje wolne rodniki oraz odżywia, nawilża i koi;

– serum do twarzy o wysokiej ochronie przeciwsłonecznej. Zabezpiecza nie tylko przed promieniami UVA i UVB, lecz także przed promieniowaniem IR (podczerwonym) i światłem niebieskim. Formuła bogata w wyciąg z kwiatów budlei, pantenol, alantoinę i olej chia neutralizuje wolne rodniki oraz odżywia, nawilża i koi; Supergoop! Glow Stick SPF 50 PA++++ – półprzezroczysta ochrona przed słońcem, która zapewnia po aplikacji uczucie świeżości i pełnego nawilżenia;

– półprzezroczysta ochrona przed słońcem, która zapewnia po aplikacji uczucie świeżości i pełnego nawilżenia; The Inkey List Polyglutamic Acid Dewy Suncscreen SPF 30 – jest lekki, nietłusty, odporny na pot, idealnie nadaje się pod makijaż i nie pozostawia na skórze białych śladów. Polecany do stosowania na co dzień.

Wybór kremu to jedno – pamiętaj, że równie ważna jest reaplikacja kosmetyku. Nanoś go na twarz co 2-3 godziny, by zapewnić skórze właściwą ochronę przeciwsłoneczną.

A jeśli ponowne stosowanie kremu w ciągu dnia bywa dla ciebie problematyczne, miej zawsze w zasięgu (zmieści się do torebki) specjalny puder z filtrem przeciwsłonecznym Supergoop! (Re)Setting 100% Mineral Powder. Idealny do reaplikacji SPF, gdy tylko twoja skóra jej potrzebuje. Dodatkowo utrwala makijaż, hamuje świecenie się twarzy i wygładza.

Filtr przeciwsłoneczny do ciała – najlepsze produkty do opalania

Kiedy planujesz odkrywać ciało i eksponować je na słońce, zabezpieczaj je odpowiednim kremem z filtrem. Codziennie chroń skórę dłoni – jest ona, obok twarzy, szczególnie narażona na działanie promieni UV każdego dnia.

Kremy z filtrem do ciała, które polecamy:

Biotherm Waterlover Milky Sun Spray SPF 50 – mleczko w sprayu zapewniające wysoką ochronę przeciwsłoneczną. Wyróżnia się ultralekką i niewidoczną formułą, zachowującą pełne nawilżenie skóry przez cały dzień;

– mleczko w sprayu zapewniające wysoką ochronę przeciwsłoneczną. Wyróżnia się ultralekką i niewidoczną formułą, zachowującą pełne nawilżenie skóry przez cały dzień; Shiseido SYNCHROSHIELD SPF 50+ – mleczko do opalania jednocześnie twarzy i ciała. Dzięki rewolucyjnej technologii SynchroShield™, aktywowanej przez ciepło i wodę, zapewnia wyśmienitą ochronę przeciwsłoneczną. Zabezpiecza nie tylko przed promieniami UV, lecz także zanieczyszczeniami miejskimi i wysuszeniem skóry;

– mleczko do opalania jednocześnie twarzy i ciała. Dzięki rewolucyjnej technologii SynchroShield™, aktywowanej przez ciepło i wodę, zapewnia wyśmienitą ochronę przeciwsłoneczną. Zabezpiecza nie tylko przed promieniami UV, lecz także zanieczyszczeniami miejskimi i wysuszeniem skóry; Respire Spray Solaire Naturel & Minéral SPF 50 – spray bazujący w 98% na składnikach pochodzenia naturalnego. Zawiera wodoodporny i szybko wnikający w skórę filtr mineralny bez nanocząsteczek – intensywnie chroniący przed promieniami UVA i UVB;

– spray bazujący w 98% na składnikach pochodzenia naturalnego. Zawiera wodoodporny i szybko wnikający w skórę filtr mineralny bez nanocząsteczek – intensywnie chroniący przed promieniami UVA i UVB; Shiseido SYNCHROSHIELD SPF 50+ balsam do twarzy i ciała – dzięki formatowi podróżnemu możesz mieć go pod ręką, by w każdej chwili zabezpieczyć skórę przed promieniami słońca. Rewolucyjna technologia SynchroShield™, aktywowana przez ciepło i wodę, zapewnia bardzo wysoką ochronę przeciwsłoneczną;

– dzięki formatowi podróżnemu możesz mieć go pod ręką, by w każdej chwili zabezpieczyć skórę przed promieniami słońca. Rewolucyjna technologia SynchroShield™, aktywowana przez ciepło i wodę, zapewnia bardzo wysoką ochronę przeciwsłoneczną; Korres Yoghurt Emulsja Ochronna Do Ciała i Twarzy – lekka, szybko wchłaniająca się emulsja do twarzy i ciała w sprayu. Dzięki zawartości jogurtu, pantenolu i witaminy E, doskonale współgra z wrażliwą skórą. Nie bieli, nie zatyka porów i jest odporna na pot i wodę. Nie zawiera też filtrów OMC i oktokrylenu, które mogą szkodzić organizmom morskim;

– lekka, szybko wchłaniająca się emulsja do twarzy i ciała w sprayu. Dzięki zawartości jogurtu, pantenolu i witaminy E, doskonale współgra z wrażliwą skórą. Nie bieli, nie zatyka porów i jest odporna na pot i wodę. Nie zawiera też filtrów OMC i oktokrylenu, które mogą szkodzić organizmom morskim; Clarins Krem Do Opalania Do Ciała UVA/UVB 50+ Nawilżenie i Komfort – zapewnia wieloaspektową ochronę skóry. Zabezpiecza ją przed promieniami UV, fotostarzeniem, wolnymi rodnikami i przesuszeniem. Formuła odporna na wodę i pot, szybko się wchłania i nie pozostawia białych śladów;

– zapewnia wieloaspektową ochronę skóry. Zabezpiecza ją przed promieniami UV, fotostarzeniem, wolnymi rodnikami i przesuszeniem. Formuła odporna na wodę i pot, szybko się wchłania i nie pozostawia białych śladów; Lancaster SUN BEAUTY SPF 50 – ten spray jest niewyczuwalny na skórze. Lekka, nietłusta i odświeżająca formuła gwarantuje wysoką ochronę przeciwsłoneczną. Szybko się wchłania i przywraca skórze piękny wygląd, a przy tym pozostawia na niej przyjemny zapach. Może być stosowany także na mokry naskórek.